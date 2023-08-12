Батьківські улюбленці. Як різне ставлення до дітей може зіпсувати їм життя

Автор фото, Emmanuel Lafont

Author, Дебра Деннет

Role, BBC Future

33 хвилин(и) тому

Хоча більшість батьків цього не визнають, але багато з них люблять когось зі своїх дітей більше. Такий фаворитизм може негативно позначитись на сімейних стосунках та психічному здоров'ї дітей навіть у дорослому віці.

Коли приїздив наш середній брат, мама завжди готувала особливу страву - коктейль з креветок.

"Блудний син завітав", - уїдливо коментували ми, трохи ображені тим, що нас мама ніколи так не частувала. Мама ж у відповідь казала, що брат рідко буває з усіма за родинним столом, але для нас це було слабким аргументом, і ми все одно ображались.

Правду кажучи, якщо не враховувати коктейль з креветок, я не вважала, що мої батьки мали улюбленців.

Я виросла у багатодітній робітничій родині на півночі Лондона. Звісно, ми з братами й сестрою мали різні обов'язки в сім'ї, але це мало суто практичні причини. Наприклад, мене, як наймолодшу, завжди просили щось принести. На закупи зазвичай їздила старша сестра, бо вміла водити авто. В нас був живий, галасливий дім, де також мешкав далматинець на ім'я Шеба.

Загалом всі ми добре ладнали - так мені здавалося. Але минулого року під час сімейного обіду один з братів випалив, що вважає мене улюбленицею. батька.

Сестра, здається, трохи здивувалась. І я тоді зрозуміла, що ця історія може мати й інший бік - і наші батьки насправді всіх нас любили однаково.

Але мені стало цікаво, як люди в моїй та інших сім'ях ставляться до цієї проблеми, та як вона впливає на нас у довгостроковій перспективі.

Виявилось, що уникнути фаворитизму в родині практично неможливо. За даними дослідження, проведеного вченими Каліфорнійського університету, 65% батьків мають улюбленців серед своїх дітей.

Це може завдати синові чи доньці психологічної травми. Тож психологи наполягають - не можна виділяти одну дитину, ставлячи в тінь іншу. Комплекс "другорядності" — важкий тягар, який багатьом людям доводиться нести все життя.

З іншого боку - різні люди по-різному сприймають одну і ту ж інформацію. І відчуття, що батьки люблять тебе менше, ніж брата чи сестру може бути дуже суб'єктивним, каже Лорі Крамер, професорка прикладної психології у Північно-Східному університеті США.

"Те що для одного є ознакою фаворитизму, для іншого може бути цілком нейтральним проявом", - каже вона.

Підписуйтеся на нас у соцмережах Facebook

Telegram

Viber

Водночас дослідження свідчать, що діти з раннього віку усвідомлюють, коли батьки виявляють більше тепла до одного брата чи сестри, ніж до іншого.

Таке ставлення призводить до формування низької самооцінки, тривоги, депресії та проблем з поведінкою, зокрема, до залежності підлітків від мобільних телефонів.

У Канаді під час невеликого дослідження вісім з семи підлітків-безхатченків сказали, що, на їхню думку, батьки "більше любили" братів і сестер, а їх завжди вважали "проблемними дітьми", що сприяло розриву сімейних зв'язків.

Для остаточних висновків, звісно, потрібні додаткові дослідження, але вже зараз зрозуміло, наскільки згубні наслідки може мати батьківський фаворитизм.

Автор фото, Emmanuel Lafont Підпис до фото, Часто батьки віддають перевагу одній дитині ненавмисно, кажуть вчені

Негативний вплив на психічне здоров'я може зберігатись й у дорослому віці, наприклад, упереджене ставлення матері пов’язане з вищими показниками депресії у дорослих дітей.

І хоча відповідальність за це несуть батьки, усвідомлення, що тебе люблять менше, ніж брата чи сестру, може призвести до запеклого суперництва між дітьми. І це непокоїть найбільше, адже гарні стосунки з братами й сестрами - важливі для нашого щастя й здоров'я протягом усього життя.

Тож постає питання: чи можуть батьки уникати фаворитизму.

На думку професорки Крамер, вони роблять це ненавмисно, часто навіть не усвідомлюючи цього. "Особливе ставлення може початись з того, що когось з дітей легше виховувати, або одна дитина більше схожа на батьків, ніж інша".

Її дослідження показало, що сім'ї не схильні обговорювати цю проблему, що лише посилює образи й непорозуміння.

"Якби це розглядали делікатно, без нападок і обвинувачень, тоді можна відкрито говорити з усіма сторонами конфлікту", — каже Крамер.

Тоді дитина зрозуміє, що все має свої причини, і річ зовсім не в тому, що брата чи сестру люблять більше.

У моїй сім'ї також ніколи не порушували тему фаворитизму. Але після братового коментаря про те, що я батькова улюблениця, я вирішила у цьому розібратись.

Я запитала в брата, і він відповів, що наш батько колись насварив його за те, що він налякав мене кротом з дитячого серіалу, змусивши заплакати. Я не пам'ятаю цього, - можливо, тому, що сама не стала тоді об'єктом догани.

Потім ми згадали, як моя мати іноді надавала перевагу нашому старшому брату, мабуть, тому, що він був її первістком. А батько часто хвалив середнього брата за кмітливість. І, звісно, той коктейль з креветок, який готують, коли приїздить наш середній брат.

Американські вчені організували проєкт, в рамках якого протягом двох десятиліть відстежували життя різних родин, щоб краще зрозуміти стосунки між поколіннями.

Науковці ставили батькам і матерям пряме запитання: "З ким з ваших дітей у вас найбільша емоційна близькість?" Після невеликих роздумів більша частина матерів (75%) називали ім'я однієї дитини. Решта не обирали жодного або сказали, що однаково близькі з усіма.

Учасників дослідження також запитували, з ким з дітей вони найбільше конфліктують. Виявилось, що батьківське негативне ставлення мало довгострокові наслідки: спочатку дитині казали, що вона їх "розчаровує", а потім відповідно до неї ставились.

Вчені кажуть, що певну роль в деяких аспектах фаворитизму відіграє порядок народження дітей, але він не настільки важливий, як часто вважають.

"Припущення, що з первістка зазвичай роблять "золоту дитину", не підтверджується науковими дослідженнями", - пояснює Меган Гілліган, професорка Університету Міссурі, одна з авторів проєкту.

За її словами найбільшу емоційну близькість науковці частіше спостерігали між батьками й наймолодшими дітьми. А головним фактором цього є те, що дитина на них схожа.

Автор фото, Emmanuel Lafont

Загалом фаворитизм шкідливий для всіх учасників процесу, причому, неважливо, чи дійсно когось з дітей люблять більше.

"Може здатись, що улюбленці мають багато переваг, але вони також мають сильніші депресивні симптоми й почуття підвищеної відповідальності і, як наслідок, проблеми з гіперконтролем у майбутньому", - каже Гілліган.

За її словами, коли батькам потрібна турбота з боку сім'ї, вони часто звертаються до дитини, яка, на їхню думку, була улюбленою.

То чи можна зупинити це й почати ставитись до всіх своїх дітей однаково?

"Ні, та й самі діти цього не хочуть, – пояснює професорка Крамер. - Вони хочуть, щоб їх розуміли такими, якими вони є, враховуючи вік, інтереси, стать та особистість".

Але усвідомлення проблеми може допомогти батькам уникнути систематичних несправедливих ситуацій, каже вона. Це особливо важливо, тому що діти засвоюють модель поведінки в сім'ї і в дорослому віці переносять її на власний стиль виховання.

Моя мати завжди готувала моїм братам трохи більші порції. Тепер мій чоловік каже, що я, коли я готую, роблю те саме - накладаю йому більше, ніж собі.

Мене не травмують невеликі відмінності в тому, як поводилися зі мною та моїми братами й сестрою у дитинстві і, можливо, навіть сьогодні. Ми близькі з батьками та одне з одним. Озираючись назад, я розумію, що єдиною справжньою улюбленицею мого батька була, можливо, наша собака Шеба.