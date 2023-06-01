Весняний наступ ЗСУ так і не почався. Чому?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кадри з тренування нової бригади ЗСУ на полігоні в Донецькій області, березень 2023 року. Українська влада не приховує, що близько 20 бригад, а це орієнтовно 70-80 бійців, готуються саме для участі в наступі.

Author, Олег Черниш

Role, BBC Україна

30 хвилин(и) тому

Майже всю весну українці прожили в очікуванні широко анонсованого наступу Збройних сил України. Конкретні дати цієї "вирішальної битви" не називались, але військове і політичне керівництво України наголошувало, що все вже "майже готово".

Після успіху осінніх наступальних дій української армії на Харківщині і Херсонщині весь світ завмер в очікуванні подальшого розвитку подій. Зимову паузу Росія й Україна заповнили по різному. Кремль влаштував ракетний терор, намагаючись знищити українську енергоінфраструктуру.

Київ, своєю чергою, зосередився на утриманні оборонних рубежів, підготовці нових військових підрозділів, отриманні і накопиченні західного озброєння.

До весни обидві сторони мали підготуватися до "вирішального протистояння", як назвав його очільник Головного управління розвідки міноборони України, генерал Кирило Буданов.

Оголошення наступу

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Очільник ГУР Кирило Буданов ледь не у кожному інтерв'ю з початку зими анонсував наступ ЗСУ і "вирішальну битву" навесні цього року

Власне, ГУР виявився ледь не основним спікером влади щодо теми анонсованого наступу українців.

Ще в січні і лютому очільник відомства генерал Буданов анонсував "знакові події" на весну і активні дії ЗСУ в цей період.

На початку березня він сказав виданню USA Today, що "цієї весни відбудеться вирішальна битва між Україною і РФ, яка буде останньою до завершення війни".

За його прогнозами, до літа ЗСУ також мали зайти в окупований Крим.

В середині квітня керманич військової розвідки в інтерв'ю НВ наголосив, що підготовка до наступу "йде за планом".

Щоправда, в той самий час прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав американському виданню The Hill, що наступ українських військ може бути розпочато влітку, а не навесні.

Початок весни, за оцінками військових експертів, був дійсно не надто сприятливим для масштабних військових маневрів. У березні і квітні на сході та півдні України ще рясно дощило, це було перепоною для руху важкої бронетехніки.

До того ж, деякі аналітики вказували на затримки в процесі постачання ЗСУ західних танків, систем ППО і артилерії.

Крім того, в середині квітня в США вибухнув скандал з витоком секретних даних Пентагону. Великий обсяг файлів був присвячений подіям російсько-української війни.

Хоча конкретні дані про напрямки і терміни українського наступу не були розкриті, але злиті файли містили достатньо чутливу інформацію про підготовку бригад ЗСУ і передане озброєння.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Міністр оборони Резніков каже, що до наступу все "маже готово" і він буде влітку

Але вже наприкінці квітня під час спілкування з "РБК-Україна" Кирило Буданов повторив свою тезу, що Україна "наближається до знакової битви".

"Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось".

Міністр оборони Олексій Резніков наприкінці квітня – початку травня говорив про "фінішну пряму" підготовки для наступу. Водночас він закликав не мати завищені очікування щодо його результатів.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що наступ почнеться, коли Україна отримає все узгоджене з союзниками озброєння. Але через кілька тижнів той таки генерал Буданов заявив, що в України вже є "мінімально необхідна кількість озброєння"

"Ми не можемо більше втрачати час. У нас вже є мінімум зброї та іншого обладнання. Все, що я можу сказати, це те, що це (наступ) почнеться незабаром", – сказав розвідник в інтерв'ю японським ЗМІ.

Питання можливого українського наступу вийшло за межі країни і стало топ-темою світових ЗМІ. Вони аналізували можливі дати і напрямки атаки, показували супутникові знімки гігантських оборонних укріплень росіян, які ті звели на окупованих територіях.

Думки щодо того, чи готові ЗСУ до наступу також розділились. Наприкінці квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Україна перебуває в "хорошій позиції" для наступу.

Але його колишній колега, ексначальник військового комітету НАТО, а нині президент Чехії Петр Павел закликав Київ не поспішати з атакою.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Колишній військовий, а нині президент Чехії, генерал Петр Павел закликав Україну не поспішати з наступом і дуже ретельно його підготувати

"Для України буде надзвичайно шкідливо, якщо цей контрнаступ провалиться, адже іншого шансу у них не буде, принаймні цього року”, – заявив він 7 травня в інтерв'ю The Guadian.

Прокоментував цю тему навіть керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Він назвав усі чутки про український наступ "дезінформацією".

"Як на мене, ніякого "контрнаступу" немає і бути не може. Один до п’яти на фронті воювати технікою і живою силою – це просто божевілля!" – сказав Лукашенко.

Російські посадовці в публічній площині намагалися тему наступу ЗСУ не зачіпати. Виняток – голова ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, який заявляв, що наступ почнеться орієнтовно в проміжку з 9 до 15 травня.

Речник ГУР Андрій Юсов відмовився від коментаря ВВС Україна щодо того, чому навесні так і не відбувся наступ ЗСУ. Він сказав, що за цю тему відповідає генштаб і міноборони.

Своєю чергою, міністр оборони Резніков наголосив, що наступ скоріше за все буде влітку і він має серйозні шанси на успіх

"Моє особисте переконання, моє чуття підказує мені, що ми маємо серйозні шанси зробити прорив цього року, особливо влітку. Я впевнений, що під час цього контрнаступу ми зможемо здійснити прориви на півдні, на сході, у двох-трьох місцях на полі бою. Це викличе новий відхід росіян з нашої території", – сказав він французькому виданню Ouest-France 29 травня.

Станом на 1 червня ні українські, ні російські, ні західні джерела не повідомляли про початок масштабного переміщення 20 нових українських бригад, створених спеціально для наступу, на будь-якій ділянці фронту.

Змінені чи зірвані плани?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Атака дронів на Москву 30 травня була елементом "операції з формування обстановки" перед наступом ЗСУ, впевнені західні аналітики

Навесні початковий план наступу генштабу ЗСУ довелося змінити під впливом обставин, вважає ВВС Україна військовий аналітик і історик Михайло Жирохов. Джерело таких своїх даних він не розкриває.

Однак аналітик зазначає, що тема українського наступу з самого початку має значну інформаційно-психологічну складову. Але вона дала не зовсім той результат, на якій очікували у владі.

"Я вважаю, що ІПСО (інформаційно-психологічна операція) про наш наступ було запущене дуже рано. В результаті очікування нашого суспільства і наших союзників були завищеними".

За словами Жирохова, початковий план наступу мав доволі скромні цілі, але під тиском суспільних очікувань, командування ЗСУ змушене було масштабувати його. Довелося розробляти схеми атак на більшій ділянці фронту.

"Переробити оперативний план, ще й для більшого результату і більших масштабів, - це дуже непростий процес", – зазначає аналітик. Мова зокрема йде про постачання додаткових боєприпасів і підготовку додаткових сил і засобів.

Інша причина, яка загальмувала наступ, – російські ракетні атаки, що тривали майже щодня весь травень.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу запевняє, що за цей час вдалось знищити великі склади боєприпасів ЗСУ в Хмельницькому, Тернополі і Миколаєві.

Автор фото, Кадр з відео Підпис до фото, Потужний вибух у Хмельницькому вранці 13 травня потрапив на численні відео. Російські ЗМІ заявили про підвищення радіаційного фону в регіоні після цього інциденту

Українська влада не визнає ці факти, заявляючи, що жертвами російських обстрілів були "об'єкти інфраструктури" і "місцеві підприємства".

Однак розповсюджені в соцмережах численні відео потужного вибуху в Хмельницькому 13 травня дають підстави казати, що там дійсно вибухнув надзвичайно великий склад БК, можливо танкових снарядів, авіабомб чи ракет для зенітних комплексів.

Михайло Жирохов каже, що удари по складах "були досить ефективні" і це суттєво зменшило кількість боєкомплекту української армії. Відповідно, потрібен час для поповнення запасів.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник вказує, що ракетний терор українських міст мав також на меті послабити протиракетну оборону країни і загальмувати пересування ЗРК до лінії фронту. В цьому аспекті російські дії мали "частковий успіх".

Однак, зауважує аналітик, українське командування обрало шлях максимально ретельного прорахунку всіх сценаріїв наступальних дій. Саме так в множині військовий експерт вважає коректним називати те, до чого готується генштаб ЗСУ.

"Контрнаступ – це система операцій, які можуть мати дуже різноманітний характер".

Враховуючи, що наступ більше ніж оборона пов'язаний з втратами бійців, генштаб має визначити оптимальний план цих дій. Особливо на фоні потенційної переваги РФ в мобілізаційних ресурсах.

"Ми не маємо права на "жуковщину", – зауважує Черник. – І наші наступальні дії зі звільнення території мають бути хірургічно точними. Це як вирізати ракову пухлину з мозку. Помилки ми не можемо допустити".

За його даними "ескіз операцій" українське командування давно прорахувало і зараз йде його "філігранне калібрування".

Британське видання "Financial Times" вказує, що саме зараз Україна здійснює "операції з формування обстановки", щоб створити сприятливий фон для наступу. Сюди зокрема входять удари дронами по Москві, ракетні обстріли тилових баз і прориви диверсійних груп в Бєлгородську область РФ.

"Вони (українці, – Ред.) тестують і зондують, з'ясовуючи, що працює, а що ні", - сказав FT західний високопосадовець.

Однак український військовий аналітик Михайло Жирахов впевнений, що часу для початку наступу ЗСУ залишилось дуже мало. Оскільки в іншому випадку вже російські війська перехоплять ініціативу й розпочнуть свій наступ.