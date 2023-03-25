До Антарктики на веслах. Унікальна подорож мандрівника-одинака

Автор фото, Alfonso d'Ors

Author, Хезер Джаспер

Role, BBC Travel

1 година тому

Іспанський спортсмен-мандрівник Антоніо де ла Роса вирішив самотужки проплисти через найбурхливіші моря на планеті до Антарктики. Проте у цій мандрівці багато чого пішло не за планом.

7 січня 2023 року де ла Роса, вирушивши з мису Горн, крайньої точки Південної Америки, веслував на південь до острова Елефант, розташованого за 903 км в архіпелазі Південні Шетландські острови. Він докладав чималих зусиль, щоб не випасти з човна, коли бурхливе море кидало його на хвилях, як корок. Океанські течії змушували його відхилятися на схід від курсу, хоч як він намагався цьому протидіяти.

Де ла Роса вирушив у крихітному човні, який він назвав Ocean Defender, щоб стати першою людиною, яка наодинці допливла до Антарктики. Як і перші іспанські дослідники цього регіону, він подорожував без палива, використовуючи лише власні сили та океанські течії та вітер. Коли подорож завершилася, він подолав 2 380 км, ризикуючи життям у невблаганному антарктичному холоді.

Для де ла Роси це був не лише спортивний виклик - він також хотів задокументувати стан Південного океану. У своєму невеличкому човні він був набагато ближчим до океану, ніж пасажири типових круїзних лайнерів, які вирушають у подорож цими небезпечними водами.

Автор фото, Alfonso d'Ors

"Усі бачили острови пластику в океані по телевізору, але я бачив їх сам", - розповів де ла Роса, описуючи свої мандрівки океаном в інших частинах світу. Він припускав, що Південний океан теж матиме подібні сліди людської діяльності, але хотів переконатися в цьому.

У бурхливому морі між мисом Горн і Антарктидою хвилі регулярно сягають 12 метрів. За словами Еллі Гіршлаг, редакторки The Weather Channel, так звані "хвилі-вбивці" більш ніж удвічі перевершують розміром інші.

"Хвилі-вбивці можуть завдати серйозної шкоди та навіть убити, якщо заскочать корабель у відкритому морі", - каже вона.

Вони становили постійний ризик для де ла Роси протягом його 26-денної подорожі, навіть попри те, що Ocean Defender побудували в Іспанії відповідно до специфікацій де ла Роси та спеціально сконструювали, щоб витримувати найсильніші удари антарктичних хвиль.

За оцінками, хвиля-вбивця, яка вбила пасажира круїзного лайнера під час антарктичної подорожі трохи більше ніж за місяць до початку експедиції де ла Роси, висотою сягала від 21 до 26 метрів. І якщо навіть на 300-метровому круїзному лайнері подорож цим бурхливим морем може становити серйозну небезпеку, на маленькому гребному човні ця небезпека зростає в рази - незалежно від того, наскільки ретельно він виготовлений.

Скажені хвилі, що розбивалися об човен, багато разів перекидали його на бік на 90 градусів, але коли човен де ла Роси вперше зробив оберт на 360 градусів, він справді перелякався.

Автор фото, Getty Images

"Чесно кажучи, це мене дуже налякало, - розповів він ВВС. - Хоча я знав, що човен вирівняється сам, удар хвилі був надзвичайно сильним. Коли хвиля уп'яте накотила на Ocean Defender, він обернувся на повні 360 двічі поспіль". На щастя, щоразу, коли це траплялося, він був у маленькій каюті човна.

Налякати де ла Росу, який уже мав численні сольні мандрівки, непросто. У 2014 році він виграв французькі змагання Rame Guyane, подолавши на веслах 4 700 км від Сенегалу до Французької Гвіани за 64 дні. У 2019 році він наодинці подолав понад 4 000 км Тихого океану на дошці з веслом від Каліфорнії до Гаваїв за 76 днів, задокументувавши величезні сміттєві плями в Тихому океані в соціальних мережах.

Після цієї експедиції 2023 року він став першою людиною, яка наодинці допливла на південь до 59-ї паралелі.

З міркувань безпеки чилійський флот вимагав від де ла Роси найняти рятувальний човен, який мав супроводжувати його на випадок надзвичайної ситуації. Цей 18-метровий човен був на достатньо близькій відстані, щоб мати реальну можливість допомогти, лише перші три дні подорожі. Після цього де ла Роса лишився сам на сам із океаном.

"Я не міг зробити жодної помилки, оскільки човну могло знадобитися три-чотири дні, щоб дістатися до мене, - каже де ла Роса. - Психологічно це, без сумніву, було найважчим".

Автор фото, Alfonso d'Ors Підпис до фото, Рятувальний човен перші три дні був поряд із човном де ла Роси

Холодні хвилі та вітер були не єдиними проблемами де ла Роси. Під час експедиції він мало спав - як правило, не більш ніж годину за раз. Перші кілька днів він ледве встигав поїсти, бо веслував понад 20 годин на день, марно намагаючись тримати курс на південь проти течій і вітрів, які штовхали його на північний схід.

Під час першої частини маршруту він мав веслувати 903 км від мису Горн до острова Елефант через протоку Дрейка. За його словами, своєю мандрівкою він також хотів нагадати про те, що історія цього регіону пов'язана з Іспанією.

"Я хочу, щоб люди знали, що до того, як ці води назвали протокою Дрейка, вони називалися Мар-де-Осес", - каже де ла Роса і пояснює, що іспанський мореплавець Франсіско де Осес проплив навколо мису Горн у 1525 році.

"[Англійський дослідник сер Френсіс] Дрейк проплив лише через Магелланову протоку, – додав де ла Роса. - Він ніколи не плавав на південь від мису Горн. Я думаю, ми маємо повернути назву Мар-де-Осес".

Під час другої частини його подорожі він мав підняти на човні маленьке вітрило та повторити подорож сера Ернеста Шеклтона 1916 року від острова Елефант до Південної Джорджії, віддаленої британської заморської території, розташованої за 1400 км на схід від Фолклендських островів.

У 1914 році Шеклтон мав намір першим перетнути Антарктиду пішки, однак його корабель Endurance потрапив у льодову пастку, що не дозволило йому навіть дістатися до континенту. Але найбільше запам'ятався його надзвичайний порятунок, зокрема подорож на 7-метровому рятувальному човні від острова Елефант до Південної Джорджії.

Автор фото, Alfonso d'Ors

Так само як спроба Шеклтона дістатися до Антарктиди виявилася невдалою, у мандрівці де ла Роси теж багато чого пішло за планом, і його сольна експедиція швидко перетворилася на справжню боротьбу за виживання.

На 12 день де ла Роса досяг 55-го меридіана, де розташований острів Елефант. Однак він опинився за 200 км на північ від острова. Оскільки сильні течії та пориви вітру постійно штовхали його на схід, він не міг веслувати на південь до острова. Розчарований, він змінив курс і попрямував на північний схід - нова мета полягала в тому, щоб веслувати до Південної Джорджії, а не йти під вітрилом.

Через два тижні вологість у кабіні та постійні удари хвиль вивели з ладу техніку де ла Роси. Автопілот зламався вже після першого тижня, але інші системи продовжували працювати до кінця другого тижня. Автопілот кермував човном, що дозволяло де ла Росі зосередитися на веслуванні, поки човен тримав курс. Серед інші важливих систем, що живилися від сонячних панелей, був опріснювач питної води, GPS, який передавав його поточне місце перебування на його вебсайт, та УКХ-радіо, яке робило його місце перебування видимим для інших човнів. На 14-й день він підняв вітрило, щоб спробувати досягти землі, перш ніж відмовили усі його навігаційні системи.

Найбільший шок спіткав де ла Росу на 19-й день, коли він зрозумів, що човен крениться на правий борт і сильно занурився у воду. Він із жахом виявив, що кілька відсіків у носі та кормі, де розміщувалася електроніка та сонячні батареї, були затоплені.

"У кормі було 150-200 літрів води, - розповів він. - На щастя, мені вдалося її вичерпати. Я провів кілька тестів за допомогою амперметра і виявив, що батареї досі заряджені".

Автор фото, Enrique Aguirre Aves/Getty Images

Щоб залатати діри, через які потрапила вода, де ла Росі довелося прибрати кабелі, які живлять системи вимірювання температури води, глибини та швидкості вітру.

Протягом 12 днів він плив на північний схід із пошкодженими навігаційними системами. До того часу, як де ла Роса прибув до Південної Джорджії, він подолав 2 380 км за 26 днів через найбурхливіші моря на планеті. Він подолав майже вдвічі більшу відстань, ніж Шеклтон від острова Елефант до Південної Джорджії, і тепер ще більше захоплюється його подвигом 1916 року.

"З тим човном, який був у Шеклтона, це мало бути жахливо", - сказав він.

Антарктика продовжує притягувати людей попри небезпеки. За даними Міжнародної асоціації антарктичних туроператорів (IAATO), у сезоні 2019-2020 років Антарктиду на круїзних лайнерах відвідали 73 670 людей. За їхніми оцінками, сезон 2022-2023 років може повернутися до допандемічного рівня.

Попри те, що регіон відвідали десятки тисяч людей, де ла Роса радів, що не побачив слідів людської діяльності під час своєї океанічної експедиції чи у Південній Джорджії. Час від часу його супроводжували дельфіни та буревісники.