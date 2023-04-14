Україна знищила у війні більшу частину спецназу Росії, на відновлення підуть роки - WP

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1 година тому

Підрозділи російського спецназу (спеціального призначення) виснажені війною в Україні, і Москві знадобляться роки, щоб їх відновити. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на секретні документи США, які були серед інших у нещодавньому масовому витоку.

Сили спецназу Росії, призначені для таємних дій у тилу, використовували як піхоту, і як наслідок вони зазнали величезної кількості втрат убитими та пораненими, зазначає газета.

Американські аналітики пояснюють такі оцінки тим, що, на їхню думку, російські командири надто покладаються на спеціалізовані підрозділи.

Зазвичай спецназ отримує таємні та ризиковані завдання - як приклад американське видання наводить наказ захопити президента України Володимира Зеленського.

Але після початку війни минулого лютого російські командири "прагнули скористатися моментом" і наказали елітним силам спецназу вступити в прямий бій, зазначає Washington Post.

За словами спостерігачів, швидке виснаження підрозділів російського спецназу змінило динаміку війни від самого початку, серйозно обмеживши здатність Москви використовувати секретні тактики для підтримки звичних бойових операцій.

Американські чиновники у своїх оцінках вважають, що величезні втрати, яких зазнали ці підрозділи, зроблять їх менш ефективними не лише в Україні, а й у інших частинах світу, де діють російські військові сили.

Як докази серед документів, які злили в інтернет, містяться супутникові знімки. Так, за знімком військової бази, яку використовує 22-а окрема бригада спецназу на півдні Росії, американські чиновники дійшли висновку, що чотири з п'яти бригад спецназу, які повернулися з України влітку 2022 року, зазнали значних втрат.

За оцінками фахівців, 22-а та дві інші бригади спецназу зазнали втрат на рівні 90-95%, зазначає газета.

Проблеми Росії ускладнює втрата досвіду серед її елітних сил. Військовослужбовці спецназу потребують щонайменше чотирьох років спеціалізованої підготовки, йдеться в американських документах, у яких доходять висновку, що Москві може знадобитися цілих десять років, щоб відновити ці підрозділи.

У документах не сказано, скільки російських спецназівців загинули або були поранені. Однак із посиланням на перехоплені розвіддані йдеться, що лише один підрозділ - 346-й - "втратив майже всю бригаду, в якій із 900 військовослужбовців у строю залишилися лише 125".

Аналітики американської розвідки відстежували кожен підрозділ спецназу, який повернувся додому на південь Росії з України, окрім одного: 25-го полку спецназу. Серйозні втрати особового складу та техніки, як стверджується в документах, "можуть пояснити, чому немає чітких [розвідувальних] ознак їхнього повернення до гарнізону".

Оцінки уряду США узгоджуються із спостереженнями аналітиків. Роб Лі, військовий експерт з питань Росії і старший науковий співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики, каже, що через те, що російська мотострілецька піхота виявилася неефективною, командири намагалися компенсувати це, висунувши елітні повітряно-десантні підрозділи, морську піхоту та спецназ на передову - зокрема під час невдалої спроби захопити Київ та у кампаніях на сході та півдні.

Ця стратегія мала миттєві наслідки, каже Лі. Російські командири, втративши найкраще підготовлених бійців, втратили також і цінні навички, які мали ці війська, зокрема збір розвідданих, від початку вторгнення до минулої осені.

"Це вплинуло на решту війни, тому що Росія втратила всі ці ключові можливості, які вона не могла легко замінити — як обладнання, так і таланти, - каже він. -Це вплинуло на те, що вони могли і чого не могли робити".

Витрати Росією своїх елітних військ матимуть каскадні наслідки, йдеться в документах - зокрема, втрату здатності навчати воєнізовані групи нетрадиційній тактиці ведення війни, "яку Росія використовувала для просування своїх інтересів за кордоном".

Війська спецназу є обмеженим ресурсом, який не можна легко поповнити, підтверджує Лі. Незрозуміло, чи зробили російські командири уроки з того, що сталося в Україні, щодо того, як найкраще використати ці елітні сили.

"Мине чимало часу, перш ніж буде повне розуміння того, як вони до цього адаптуються", - каже він.