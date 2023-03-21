Україна заявила, що знищила у Джанкої Калібри. Загроза від ЧФ РФ нівельована?

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Запуск ракети "Калібр НК" з російського фрегата в Чорному морі по цілях в Україні, 19 червня 2022 року

Author, Олег Черниш

Role, BBC News Україна

Reporting from Ukraine

1 година тому

Україна заявила, що знищила російські крилаті ракети "Калібр", вдаривши по залізниці в кримському Джанкої. Цими ракетами кораблі Чорноморського флоту РФ обстрілювали українські міста.

Ввечері 20 березня мешканці Джанкою, що на півночі анексованого Росією Криму, почали викладати в соцмережах відеозаписи вибухів і стрілянини у місті.

Зафіксували не менше трьох вибухів, яким передувала поява в небі безпілотників.

Головне управління розвідки міністерства оборони України відразу заявило про успішне влучання в джанкойську залізницю.

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею", – сказали у ГУР.

"Загадкова бавовна продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації", – додали у відомстві.

Чим вдарили?

Окупаційна влада Криму заперечила влучання в залізницю. Так званий керівник півострова Сергій Аксьонов заявив, що в районі Джанкою спрацювала протиповітряна оборона, а уламки "пошкодили домоволодіння та магазин". Одна людина поранена.

Проте в районі події російська влада ввела режим "надзвичайної ситуації". Радник Аксьонова Олег Крючков заперечив інформацію ГУР про влучання в залізницю. За його словами, БПЛА, які атакували Джанкой, поцілили в цивільні об'єкти.

"Усі безпілотники цілили у цивільні об'єкти. Один збитий над джанкойським технікумом, впав між навчальним корпусом та гуртожитком. Жодних військових об'єктів поряд немає. Інші збиті над житловими районами".

Він також виклав фото зруйнованих безпілотників. На них видно малюнки на фюзеляжі – це зображення мем-персонажів з інтернету.

Зокрема, один з них "Обличчя троля" (Trollface), що символізує висміювання когось. Інший "Китаєць Яо Мін, що сміється" – це мем, який означає іронічне ставлення і байдужість до проблем інших.

Окупаційну владу такі малюнки на БПЛА обурили.

"Особливий цинізм - намагатися завдавати ударів по цивільних об'єктах і малювати на хвостах збитих ППО безпілотників інтернет-меми", – заявив Крючков.

Автор фото, Олег Крючков Підпис до фото, Уламок БПЛА в Джанкої. На хвості видно малюнок мем-персонажа "Китаєць Яо Мін, що сміється"

Автор фото, Олег Крючков Підпис до фото, Мем "Обличчя троля" на фюзеляжі українського безпілотника

Досі не зрозуміло, які саме це були безпілотники. Профільне видання Defense Express вказує, що БПЛА "дуже схожі" на китайські Mugin-5 PRO. Вони вже використовувались ЗСУ для ударів.

"Саме цей дрон атакував літом штаб ЧФ РФ у окупованому Севастополі та Новошахтинський нафтопереробний завод", – пише ЗМІ.

Але Mugin-5 PRO, зазначає Defense Express, не є саме військовим дроном та вільно продається, в тому числі й через онлайн-маркети як звичайний цивільний БПЛА.

Виходить, протиповітряну оборону Криму зміг прорвати цивільний безпілотник, перероблений в ударний БПЛА "кустарним способом". Це доволі тривожний сигнал для російської влади. Ще більш тривожний сигнал, де саме це сталося.

Автор фото, Defense Express Підпис до фото, Китайський безпілотник Mugin-5 PRO

Наслідки для ЧФ

Джанкой – ключовий залізничний вузол окупованого півострова. Саме тут сходяться усі гілки: східна (йде з Кримського мосту), західна (прямує до Сімферополя і Севастополя) і північна (прямує до захопленого росіянами півдня України, зокрема Мелітополя у Запорізькій області).

Тепер цей вузол потрапив під радіус дії української зброї.

Якщо повертатися до "Калібрів НК", які начебто знищив удар ЗСУ, то саме ці ракети використовують дислоковані в Севастополі російські кораблі ЧФ. Наприклад, фрегат "Адмірал Макаров" і малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М".

Але керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань військово-морських сил Павло Лакійчук вказує, що знищення "Калібрів" в Джанкої не призведе до суттєвого зниження боєготовності ЧФ. Зокрема, тому що кількість пошкоджених ракет незначна – вона складає максимум півтора десятка.

"Цей вибух в Джанкої не знімає загрозу від Чорноморського флоту, бо якщо навіть вибухнув вагон, то там лише 8 ракет укладка. Два вагони – це 16 ракет. Це усього лише один комплект, один пуск для того самого "Адмірала Макарова" чи "Буяна". – каже він ВВС News Україна. – Але, тим не менш, це серйозний удар по їх можливостях в короткостроковій перспективі. І головне дуже несподіваний".

"Ще важливо, що навіть один такий незроблений пуск – це 16 цілей по українській інфраструктурі, це наші збережені міста, села, школи і лікарні".

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Російський ракетний корабель "Грайворон" (проект "Буян-М") виведений з бухти Севастополя в Чорне море. Він може нести 8 ракет "Калібр НК"

Якщо залізничне постачання ракет до бази ЧФ в Севастополі стане "небезпечним", то в Росії ще є можливість везти боєприпаси морським шляхом з Новоросійська (Краснодарський край), каже експерт.

У Чорноморського флоту є щонайменше два судна, призначені для доставки ракет.

Що стосується перебазування усіх кораблів-ракетоносіїв РФ з Севастополя подалі від українських безпілотників, наприклад, в той самий порт Новоросійська, то Лакійчук сумнівається в таких діях російського керівництва. Зокрема, через те, що саме в Севастополі є вся необхідна інфраструктура флоту.

"Питання в зручності бойового застосування і експлуатації, технічного обслуговування кораблів. Здійснювати це в Новоросійську в такому режимі і обсязі буде складно".

Міністерство оборони РФ не коментувало атаку безпілотників на Крим і можливі загрози для ЧФ.

Останні повідомлення на сайті відомства лише розповідають про те, як чи не щоденно кораблі і підводні човни Чорноморського флоту виходять в море і проводять навчальні стрільби для захисту півострова від "умовного противника.