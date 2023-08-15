Guardian розповіла, як українці дають хабарі та сидять по домівках, щоб уникнути мобілізації

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36 хвилин(и) тому

Від початку повномасштабної війни з Росією в лютому минулого року десятки тисяч українських чоловіків нелегально виїхали з країни, багато з них - завдяки хабарям, пише британське видання Guardian.

Як приклад воно наводить історію 39-річного одесита, який на умовах анонімності зізнався, що за хабар у розмірі 5000 доларів зробив фальшиву медичну довідку про ушкодження хребта, щоб уникнути можливого призову на війну з Росією.

"Я знав, що я не зможу сидіти в окопі, тому взяв свої заощадження та зв’язався з "фіксером". У мене було відчуття, що на кожному етапі шляху люди знали, що відбувається, і отримували за це відкати", - цитує видання чоловіка.

Весь процес тривав два тижні, після чого чоловік зміг виїхати з України і зараз живе в Європі.

По всій Україні є повідомлення про корупціонерів, готових брати хабарі від людей, які бажають купити собі захист від призову.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський звільнив усіх обласних військових комісарів у країні через системну корупцію в апараті.

Така ситуація свідчить про загрозливу тенденцію для України, пише Guardian.

У перші тижні після вторгнення сотні тисяч простих українців добровольцями пішли служити на фронт на хвилі патріотизму, що допомогло зберегти незалежність країни та відбити перший натиск росіян.

Проте через понад рік багато з тих перших новобранців уже мертві, поранені або просто виснажені, і армії потрібні нові люди, щоб поповнити ряди. На цей момент більшість тих, хто хотів воювати, вже це роблять, тож державі доводиться вербувати солдатів серед набагато більш неохочої групи чоловіків.

Британське видання пише про те, що працівники військкоматів роздають повістки на вулицях та ходять від дверей до дверей. В інтернеті поширюють відео, на яких офіцери пакують чоловіків у фургони й відвозять до призовних комісій.

Проте не всі з тих, хто відчайдушно намагається уникнути отримання повістки, можуть дозволити собі хабар у 5000 доларів.

У більшості українських міст, пише Guardian, з’явилися групи у телеграмі, де люди анонімно обмінюються інформацією про те, де в місті помітили працівників військкоматів. Одна з таких груп в Одесі налічує понад 30 тисяч учасників.

Дехто вирішує просто ховатися вдома. Власник фабрики на сході України розповів виданню, що деякі з його працівників не ходять на роботу, бо бояться, що їх заберуть до військкомату під час поїздки на фабрику.

Інший чоловік зі Львова розповів, що йому вручили повістку біля супермаркету, після чого відправили на навчання до Британії, а потім на передову, де він отримав поранення. Усе це сталося протягом двох місяців.

Одна молода жінка на умовах анонімності розповіла Guardian про випадок у київському нічному клубі.

Через кілька хвилин після 22:00, коли за законом бари та клуби мають зачинятися під час війни, до клубу увірвалися озброєні люди у формі, які сказали жінкам піти. Потім усім чоловікам вручили повістки.

"Мій чоловік має важливу роботу у своїй компанії, тому він має бронь, але мій друг, який був у гостях, її не має, і він був наляканий. Він повернувся у своє маленьке містечко й відтоді сидить вдома, боїться виходити на вулицю", – цитує видання жінку.

Багато українців, які служать від початку війни, вважають ухилення від призову зрадою.

Політичне керівництво країни заявило, що визнає складність процесу мобілізації й хоче уникнути зайвого завзяття при призові, але додало, що в України немає іншого вибору, окрім як продовжувати призов, якщо армія хоче протистояти Росії. Адже Москва мобілізувала сотні тисяч чоловіків від початку війни.