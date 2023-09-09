Потужний землетрус в Марокко: сотні загиблих, зруйновано історичні пам'ятки

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Марокканська жінка стоїть біля свого зруйнованого будинку в історичній частині Марракешу. Через землетрус пошкоджень зазнали декілька будівель в місті.

47 хвилин(и) тому

В ніч на 9 вересня в Марокко відбувся потужний землетрус. Його епіцентр був неподалік популярного серед туристів міста Марракеш.

Землетрус мав магнітудою 6,8 і стався за 70 км від Марракеша. За офіційними даними МВС країни, загинули 296 людей. Проте телебачення Марокко повідомляє про 632 загиблих та понад 300 постраждалих.

На камері одного з ресторанів видно, як люди спокійно вечеряють на терасі і раптом підіймаються та біжать подалі від будівлі. Зсередини приміщення також біжить юрба. Під ноги людям падають шматки даху тераси.

Геофізичний центр Марокко повідомив, що землетрус магнітудою 7,2 стався в районі Атлаських гір. Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 6,8 і повідомила, що він стався на невеликій глибині — 18,5 км.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Через землетрус мешканці Касабланки були змушені залишити свої домівки і ночувати на вулиці

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Місцевий житель серед зруйнованих будинків в Марракеші

Стривожені жителі Касабланки, де також відчувався землетрус, залишили свої будинки та залишилися на вулицях.

Гірський район, де стався землетрус, знаходиться приблизно за 70 км на південний захід від Марракеша. Землетрус почався після 23:00 за місцевим часом. Він також відчувався у прибережних містах Рабат, Касабланка та Ес-Сувейра.

Як повідомляє Reuters з посиланням на мешканців Марракеша, у старому місті, яке входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, зруйнувалися кілька будівель. Місцеве телебачення показало кадри мінарету мечеті, що впав, зазначає агентство.

У Твіттері (тепер називається X) поширюються різні відео, як стверджується, наслідки землетрусу, проте ВВС не може оперативно підтвердити їхню справжність.

Офіційна інформація про те, що сталося, з'явилася лише через кілька годин.

Спочатку агентство Reuters із посиланням на місцевого чиновника повідомляло про десятки загиблих. Більшість із них, за його словами, перебувають у гірських районах, куди важко дістатися.

Пізніше міністерство внутрішніх справ повідомило, що щонайменше 296 людей загинули та 153 отримали поранення.

Ці цифри все ще є офіційними, але, судячи з усього, скоро влада оновить дані.

Підпис до фото, Історична частина міста Марракеш до землетрусу

Місто Марракеш має майже тисячолітню історію, воно було засноване приблизно в 1060 році Абу Бакром ібн Умаром з династії Альморавідів і протягом століття служило столицею їх королівства.

Золоте століття Марракеша припадає на правління Якуба аль-Мансура (1184-1199), який збудував мечеті Кутубія та Ель-Мансурія.

70-метровий мінарет мечеті Кутубія досі залишається символом Марракеша.

Протягом усієї своєї історії Марракеш змагався з Фесом за право бути головним містом Марокко, країна неодноразово розпадалася на дві незалежні частини зі своїми столицями — Фесом на півночі та Марракешем на півдні. Вибір міста Рабата столицею сучасного Марокко можна розглядати як компроміс між цими двома містами, що суперничають.

Історична частина (медіна) Марракеша була внесена в 1985 році до пам'яток Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.