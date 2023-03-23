Затримки з постачанням озброєнь коштують Україні великих втрат - Washington Post

Автор фото, Getty Images

25 хвилин(и) тому

Стратегія Заходу, яка полягає у поетапному нарощуванні постачання озброєння, коштувала Україні великих ресурсів та людських втрат. Про це пише газета The Washington Post.

Хоча президент США Джо Байден пообіцяв підтримувати Київ "стільки, скільки потрібно", українські офіційні особи, західні дипломати та аналітики попереджають, що логістика займає надто багато часу.

"Оскільки обидві сторони готуються до весняного сезону бойових дій, який може вплинути на результат війни, Україні, як і раніше, не вистачає людського ресурсу і зброї", — йдеться у статті.

Видання зазначає, що Сполучені Штати та їхні партнери нарощують підтримку сил України, включно з новим планом Пентагону з прискорення постачання танків Abrams та рішенням Польщі й Словаччини надати винищувачі, що "свідчить про тривогу стосовно наступальних дій Росії та зміцнення союзів Кремля з Китаєм та Іраном".

Однак навіть ті поставки, які вже обіцяли, можуть зіткнутися з подальшими затримками, "якщо лінії постачання та транспортні вузли будуть перевантажені, що може дати Росії перевагу".

Заяви Польщі й Словаччини про надання винищувачів - символічні, але літаки радянської доби мають обмежене застосування, враховуючи характер війни, а американські танки Abrams надійдуть лише восени, зазначає видання.

"Очевидно, що час на боці Росії, у неї є солдати та матеріальні ресурси, щоб вести тривалу війну на великому фронті, - каже аналітик Атлантичної ради Рейчел Ріццо. - Україна не має такої переваги. Якщо зброю поставлятимуть недостатньо швидко, Україні буде вкрай складно протистояти російським успіхам".

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WP додає, що ще однією проблемою є те, що не всі види озброєнь Захід готовий надавати.

Київ просить все - від складного обладнання, як-от американські винищувачі F-16 і далекобійна реактивна артилерія, до основних боєприпасів, особливо снарядів для радянських танків та артилерії.

Однак країни НАТО не поспішають передавати Україні західні винищувачі. Неназваний європейський дипломат висловив сподівання, що після заяв Польщі та Словаччини інші також постачатимуть літаки.

"Головне значення польських літаків: розбити стелю — показати, що надання винищувачів не є табу і не призведе до Третьої світової війни", — сказав дипломат.

Деякі чиновники й дипломати визнають, що стратегія Заходу щодо постачання озброєнь дорого коштувала Україні, але кажуть, що вона також відображає реалії широкої міжнародної коаліції на підтримку Києва.

"Я певен, що було б непогано перенести нинішню ситуацію на шість місяців раніше, - сказав журналістам наприкінці лютого посол США в ЄС Марк Гітенштейн. - Гадаю, що це змінило б цю ситуацію. Але я не думаю, що це можна було зробити швидше, ніж це зробив [президент США] Байден".

Автор фото, Getty Images

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю британській газеті The Guardian заявив, що країнам Заходу слід готуватися до тривалого конфлікту в Україні.

Напередодні керівник офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що під час телефонної розмови з радником президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейком Салліваном обговорив якнайшвидше надання Україні додаткового озброєння та боєприпасів.