Резніков: ЗСУ вже майже готові до контрнаступу, чекають погоди, наказу і Божої волі

Автор фото, уніан Підпис до фото, Олексій Резніков говорить, що ЗСУ вже майже готові до контрнаступу

4 годин(и) тому

Українське військо "глобально готове" до контрнаступу і чекає наказу керівництва, заявив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції в Києві 28 квітня. Раніше американські ЗМІ заявляли, що ЗСУ планують наступ в травні.

За словами міністра, підготовка військових ЗСУ на західній бронетехніці "вже завершується". Хоча навчання на американських танках Abrams ще не почалося.

"Але Abrams у цьому контрнаступі взяти участь не встигнуть, я думаю", – заявив Резніков.

"Якщо в глобальному сенсі, у високому відсотковому режимі ми готові (до контрнаступу, – Ред.), далі питання за генеральним штабом, за командуванням, починаючи від генерала Залужного. Як тільки буде Божа воля, погода і рішення командирів - ми це зробимо".

Американські ЗМІ з посиланням на джерела в Вашингтоні повідомляли, що українська армія готується почати контрнаступ у травні.

"Україна готується розпочати контрнаступ проти російських військ уже наступного місяця (тобто у травні, - Ред.), кажуть американські чиновники", - повідомляло видання The New York Times.

Раніше у США з посиланням на документи Пентагону писали про кінець квітня як можливий час початку наступу. Американці та союзники по НАТО вже надали Україні значну кількість бронетехніки, артилерії та боєприпасів для майбутнього контрнаступу.

"Ми всю техніку цю отримуємо безкоштовно. – зазначає Олексій Резніков. - Треба буде порахувати, я думаю, на 80 мільярдів доларів плюс-мінус ми вже отримали міжнародної технічної допомоги".

Міністр також повідомив, що в Україну, наприклад, нещодавно прибули перші артилерійські системи Caesar, які Данія закупила у Франції, але вирішила передати українській армії.

Щодо проблеми з боєприпасами, то Україна, за словами Резнікова, накопичує власні запаси і отримує їх від міжнародних партнерів.

Безрезультатні дискусії країн Євросоюзу щодо початку виготовлення 155-мм боєприпасів у великих обсягах, зазначив міністр, поки що не є підставою для занепокоєння українського керівництва.

Мирні переговори

Автор фото, Reuters

Резніков також зачепив тему мирних переговорів з Росією.

Питання дипломатичного врегулювання конфлікту останнім часом активно лобіює керівництво Китаю і Бразилії.

Міністр оборони заявив, що питання переговорів з ним не обговорюється наразі.

"Тема про мирні переговори жодного разу, я свідомо про це говорю, жодного разу зі мною не порушувалася. Вони знають чітку мою позицію, і навіть не намагається ніхто, може кому й хотілося б".

Резніков зазначив, що українська влада не буде сідати за стіл перемовин із президентом РФ Володимиром Путіним. Це принципова позиція номер 1.

"Номер 2 – в майбутньому ми сядемо за стіл перемовин і будемо обговорювати репарації, контрибуції з боку Росії в інтересах України за всю біду, яку вони нам принесли, і як реалізувати вирок Міжнародного трибуналу, який створить весь цивілізований світ, де злочинці військові з Кремля, з цієї банди понесуть покарання, і буде оголошений вирок".

Реформи і військкомати

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зеленський доручив відправити воєнкомів на лінію фронту

На пресконференції в п'ятницю Резніков оголосив також про реформи в системі міноборони. Зокрема, створено громадську антикорупційну раду та офіс з підтримки змін. Вони мають налагодити та контролювати логістику і забезпечення тилу, а також закупівлю озброєння.

"Сьогодні у нас на часі реформи, навіть під час війни. Це означає, що ми маємо не зупинятись і робити ці реформи".

Також реформована буде система військкоматів (територіальних центрів комплектації)

"Ця реформа давно вже на часі", – заявив міністр.

В першу чергу буде проведена кадрова реформа, яка полягатиме в зміні керівництва військкоматів. Таку задачу поставив президент України Володимир Зеленський, наголосив міністр.

"Він (Зеленський) дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залужному переважну більшість воєнкомів, які давно сидять там (на своїх посадах. – Ред.), відправляти як військовослужбовців на лінію фронту, а на їхнє місце скеровувати військовослужбовців, які отримали поранення, які достойні герої, які знають, в тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб".

Також триває робота з мінцифри щодо створення електронного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Він буде автоматично отримувати інформацію з інших держреєстрів щодо громадян, оскільки військовозобов'язані не виконують вимоги законодавства щодо добровільного надання даних військкоматам.