Понад 70 людей загинули у пожежі в ПАР. Рятувальники розповіли, чому так багато жертв
Щонайменше 73 людини, включно з маленькою дитиною, загинули та понад 50 постраждали внаслідок пожежі, що спалахнула в багатоповерхівці в центрі Йоганнесбурга, найбільшого міста Південної Африки (ПАР).
У ніч проти четверга вогонь охопив будівлю у колишньому бізнес-кварталі міста, де останнім часом неформально проживали люди.
Рятувальники евакуювали всіх, хто міг вийти з будівлі.
За словами представника екстрених служб Роберта Мулаудзі, кількість загиблих збільшувалася у міру того, як рятувальники просувалися поверхами, розчищаючи завали.
Поки що неясно, що саме спричинило пожежу.
Будівлі, що нагадують хатини
"За 20 років служби я не стикався ні з чим подібним", - сказав Мулаудзі у коментарі місцевому телеканалу Newzroom Afrika.
П'ятиповерхова будівля розташована в районі колишнього ділового кварталу Йоганнесбурга - найбільшого міста Південної Африки та її економічного центру.
Останнім часом будівлі в цьому районі використовувались як житло. Місцеві ЗМІ повідомляють, що там мешкають переважно нелегальні іммігранти.
Як пояснив Мулаудзі, багато жертв пожежі, ймовірно, опинились заблокованими серед самовільно збудованих з підручних засобів споруд, які облаштували в будівлі та які легко спалахують.
"Горючий матеріал, що спалахнув усередині будівлі - це, по суті, те, що ви знайдете у звичайній саморобній хатині, тому ризик застрягти при спробі вибратися - високий", - повідомив пожежник південноафриканському радіо Power 98.7.
Влада заявила, що пожежу загалом загасили, але дим все ще просочується з почорнілої будівлі в центрі Йоганнесбурга.
На телевізійних кадрах видно пожежні машини та автівки швидкої допомоги, припарковані біля оточеної поліцією будівлі з вигорілими вікнами.
Місцеве видання Times Live повідомляє, що це вже четверта покинута будівля, що спалахнула в місті за останні місяці.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття лідеру ПАР Сирілу Рамафосі, рідним та близьким загиблих.
"Від себе особисто й від народу України висловлюю глибокі співчуття Президенту ПАР Сірілу Рамафосі та всім рідним і близьким загиблих у пожежі в Йоганнесбургу. Жахлива трагедія. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - написав Зеленський.
Тиждень тому у Йоганнесбурзі відбувся черговий саміт лідерів країн БРІКС, який багато хто зі спостерігачів сприйняв як поразку президента Росії Володимира Путіна.
Російський лідер утримався від подорожі й натомість виступив на саміті по відеозв'язку через побоювання, що якби він приїхав до ПАР, його могли б заарештувати за звинувачення у злочинах під час російської агресії проти України.
Замість Путіна саміт відвідав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.