Понад 70 людей загинули у пожежі в ПАР. Рятувальники розповіли, чому так багато жертв

Автор фото, Reuters

47 хвилин(и) тому

Щонайменше 73 людини, включно з маленькою дитиною, загинули та понад 50 постраждали внаслідок пожежі, що спалахнула в багатоповерхівці в центрі Йоганнесбурга, найбільшого міста Південної Африки (ПАР).

У ніч проти четверга вогонь охопив будівлю у колишньому бізнес-кварталі міста, де останнім часом неформально проживали люди.

Рятувальники евакуювали всіх, хто міг вийти з будівлі.

За словами представника екстрених служб Роберта Мулаудзі, кількість загиблих збільшувалася у міру того, як рятувальники просувалися поверхами, розчищаючи завали.

Поки що неясно, що саме спричинило пожежу.

Будівлі, що нагадують хатини

"За 20 років служби я не стикався ні з чим подібним", - сказав Мулаудзі у коментарі місцевому телеканалу Newzroom Afrika.

П'ятиповерхова будівля розташована в районі колишнього ділового кварталу Йоганнесбурга - найбільшого міста Південної Африки та її економічного центру.

Останнім часом будівлі в цьому районі використовувались як житло. Місцеві ЗМІ повідомляють, що там мешкають переважно нелегальні іммігранти.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Люди біля будівлі, де почалася пожежа

Як пояснив Мулаудзі, багато жертв пожежі, ймовірно, опинились заблокованими серед самовільно збудованих з підручних засобів споруд, які облаштували в будівлі та які легко спалахують.

"Горючий матеріал, що спалахнув усередині будівлі - це, по суті, те, що ви знайдете у звичайній саморобній хатині, тому ризик застрягти при спробі вибратися - високий", - повідомив пожежник південноафриканському радіо Power 98.7.

Автор фото, Reuters

Влада заявила, що пожежу загалом загасили, але дим все ще просочується з почорнілої будівлі в центрі Йоганнесбурга.

На телевізійних кадрах видно пожежні машини та автівки швидкої допомоги, припарковані біля оточеної поліцією будівлі з вигорілими вікнами.

Місцеве видання Times Live повідомляє, що це вже четверта покинута будівля, що спалахнула в місті за останні місяці.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття лідеру ПАР Сирілу Рамафосі, рідним та близьким загиблих.

"Від себе особисто й від народу України висловлюю глибокі співчуття Президенту ПАР Сірілу Рамафосі та всім рідним і близьким загиблих у пожежі в Йоганнесбургу. Жахлива трагедія. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - написав Зеленський.

Тиждень тому у Йоганнесбурзі відбувся черговий саміт лідерів країн БРІКС, який багато хто зі спостерігачів сприйняв як поразку президента Росії Володимира Путіна.

Російський лідер утримався від подорожі й натомість виступив на саміті по відеозв'язку через побоювання, що якби він приїхав до ПАР, його могли б заарештувати за звинувачення у злочинах під час російської агресії проти України.