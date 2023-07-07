США дадуть Україні касетні бомби. Чому це прорив на полі бою

Автор фото, Reuters

Author, Олег Черниш

Role, BBC Україна

17 хвилин(и) тому

Вашингтон планує передати Києву касетні боєприпаси. Ця зброя заборонена міжнародними конвенціями, але використовується під час війни Росії проти України. Якщо велика партія таких снарядів буде у ЗСУ, це може переломити ситуацію на їхню користь.

Касетна зброя, або суббоєприпаси – вид ракет, авіабомб чи снарядів, які містять в собі десятки чи сотні менших за розмірами вражальних елементів. Тобто один снаряд в повітрі чи вже на землі розсипається на велику кількість малих снарядів. Вони "засіюють" територію і вражають більше число техніки чи особового складу.

Ефективність такої зброї на полі бою висока. Але є застереження.

Касетні бомби належать до снарядів "не вибіркової дії". Тобто вони покривають значну територію і несуть загрозу як для військових, так і для цивільних.

По-друге, багато таких суббоєприпасів, особливо у вигляді мін, можуть не вибухати одразу, а бути схованими в траві чи в ґрунті. Вони становлять небезпеку навіть після завершення бойових дій, коли мирні мешканці повертаються до своїх домівок,

Касетні бомби застосовувалися майже у всіх військових конфліктах після Другої світової. Спектр такого озброєння розробляли в СРСР і в США.

Шкода, яку несуть суббоєприпаси цивільному населенню привела до обмежень. Вже 13 років діє Конвенція, яка забороняє застосування касетних боєприпасів. Її підписали 120 держав.

Однак, ні Україна, ні Росія, а також США і Китай не доєдналися до конвенції. Тому касетні бомби продовжують застосовуватись в сучасних війнах.

Війна Росії проти України – не виключення. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила обидві сторони в застосуванні суббоєприпасів. Організація навіть публічно закликала США не надавати Києву касетних снарядів.

"Передача цієї зброї неминуче призведе до довгострокових страждань цивільного населення та підірве міжнародну неприйнятність її використання", - заявили в Human Rights Watch.

Проти передачі ЗСУ американських касетних бомб виступила Німеччина. Яка, щоправда, є підписантом Конвенції про їх заборону, а тому має зобов'язання публічно дотримувати її положень, навіть якщо вони не стосуються її безпосередньо.

Якщо відкинути етичний, цивільний аспект цієї проблеми, то слід визнати, що касетні боєприпаси – те, що потрібно ЗСУ для контрнаступу. Українська влада постійно заявляє, що РФ має перевагу в кількості артилерійських боєприпасів.

Різниця між кількістю снарядів, які випускають українці і росіян, в певні дні є більш ніж 10-кратною.

Нівелювати це може точність західної зброї, якою переважно воює українська армія. Однак це не панацея. Для знищення колон техніки і скупчення особового складу противника на відкритій території більш ефективні саме суббоєприпаси.

Які боєприпаси можуть надати?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російська ракета, що містила касетні боєприпаси, стирчить в землі на околиці Харкова. Міжнародна організація Human Rights Watch каже, що таку зброю використовували як росіяни, так і українці.

Видання Washington Post вказує, що найімовірніше, США передадуть Києву касетні артилерійські снаряди М864, вперше виготовлені у 1987 році.

Вони мають калібр 155 мм, а отже підходять для великої кількості артилерійських установок і гаубиць різних типів, які з початку війни передані ЗСУ західними країнами.

Всередині такого снаряда є 72 суббоєприпаси, кожен начинений вибухівкою, вони мають розмір приблизно 82 мм і вагу близько 210 грамів.

Після пострілу в польоті снаряд розкривається і викидає усі елементи на землю, які детонують при ударі.

Однак, наголошує Washington Post, у своїй останній загальнодоступній оцінці, проведеній понад 20 років тому, Пентагон визначив, що рівень "відмови елементів" цих снарядів складає 6%.

Тобто принаймні чотири з кожного з 72 суббоєприпасів залишатимуться нерозірваними по території розсіяння.

Зараз Міноборони США заявляє, що має нові оцінки, засновані на показниках випробувань 2020 року. Там рівень відмов суббоєприпасів складає не вище 2,35%.

Цей показник є важливим, оскільки не просто вказує на ефективність снарядів, але й підпадає під обмеження, встановлені внутрішнім американським законодавством.

З 2011 року в США діє заборона, яка говорить, що касетні бомби з рівнем відмови суббоєприпасів понад 1% не мають входити до будь-якої військової допомоги і не можуть бути експортовані.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Український сапер тримає суббоєприпас, що не розірвався. Харківська область, червень 2022 року

Хоча документ має винятки.

Касетні боєприпаси можуть передати союзникам, якщо ті будуть їх використовувати проти "чітко визначених військових цілей" і не будуть використовуватись "там, де зазвичай перебувають цивільні".

Washington Post вказує на ще один момент, який дозволяє Джо Байдену обійти заборону. Він може послатися на положення закону про іноземну допомогу, що дозволяє президенту надавати її, незалежно від обмежень на експорт зброї, якщо він вирішить, що це в "життєво важливих інтересах національної безпеки США".