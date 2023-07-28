Ракетний удар Росії по Дніпру - влучили по житловій багатоповерхівці та СБУ. Що відомо про жертви
Росія вдарила ракетою по Дніпру та влучила у житлову багатоповерхівку. Зруйновані багато квартир верхніх поверхів.
«Дніпро. російські терористи поцілили в багатоповерхівку. Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб», - повідомило МВС.
Але руйнування будинку значні, тому жертв та постраждалих може бути більше.
«На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу», - заявили в поліції.
Більше деталей повідомив президент Володимир Зеленський.
«Дніпро. Вечір пʼятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор», - написав він.
Він каже, що оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА.
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