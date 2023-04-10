Росія може використати Великдень, щоб затримати контрнаступ України - ISW

Автор фото, Getty Images

44 хвилин(и) тому

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому звіті аналізує репресії на релігійному ґрунті, які здійснює Росія на окупованих територіях України з початку повномасштабного вторгнення у лютому минулого року.

Російська влада використовує релігію як зброю, аби дискредитувати Україну на міжнародній арені, та здійснює інформаційні операції на релігійному ґрунті, щоб досягти військових цілей, хоча сама грубо порушує релігійні свободи на окупованих територіях України, пишуть експерти.

"Росія може використати майбутній православний Великдень для того, щоб відстрочити контрнаступ України, закликаючи до припинення вогню з поваги до православної релігії, хоча сама Росія не проявляє такої поваги до релігії на окупованих нею територіях", - пише ISW.

Російські релігійні переслідування, ймовірно, також є частиною російської кампанії культурного геноциду та етнічних чисток, спрямованої на знищення ідеї незалежної української нації та Православної церкви України, зазначають експерти.

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З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські солдати чи окупаційна влада вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань в Україні, вказують аналітики Інституту вивчення війни.

За їхніми даними, російська влада закрила, "націоналізувала" чи примусово перетворила щонайменше 26 культових споруд на підконтрольну Кремлю Російську православну церкву Московського патріархату, вбила або захопила щонайменше 29 священнослужителів чи релігійних лідерів, а також розграбувала, осквернила чи навмисно зруйнувала щонайменше 13 культових споруд на території окупованої України.

Ці акти релігійних репресій, найімовірніше, - не окремі інциденти, а радше частина цілеспрямованої кампанії, спрямованої на систематичне викорінення "небажаних" релігійних організацій в Україні та просування Московського патріархату, йдеться у звіті.

Російська влада систематично придушує релігійну свободу в Росії, що є питанням державної політики, зазначають експерти. І цю політику Росія застосовує на окупованих територіях України.

Кремль виставляє себе захисником християнства і східного православ'я, однак дані очевидців свідчать, що російська влада, схоже, націлилася на ПЦУ через її українськість.

Російські окупаційні сили також виступають проти інших конфесій, які є виразно українськими в культурному плані, та репресують протестантську меншину, пишуть фахівці інституту.

Як свідчать дані очевидців, російські солдати жорстко поводяться з протестантами на окупованих територіях України.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Російський священник освячує винищувач Су-27 (фото 2014)

Автори звіту підкреслюють, що Кремль продовжує інформаційну операцію, спрямовану на хибне зображення Росії як релігійно толерантної держави, при цьому свідомо придушуючи релігійні свободи в Україні.

Крім того, вважають експерти, Кремль особливо зацікавлений у звинуваченні українського уряду в переслідуванні УПЦ (МП).

Москва може закликати до припинення вогню на православний Великдень 16 квітня, як це було на православне Різдво в січні 2023 року, вказують фахівці.

"Така пауза принесе непропорційно велику користь російським військам і дозволить їм закріпити свої здобутки в Бахмуті та підготувати оборону проти контрнаступу України навесні 2023 року".

Однак, на їхню думку, жоден учасник бойових дій не зобов'язаний погоджуватися на припинення вогню з релігійних чи будь-яких інших міркувань.