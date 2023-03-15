"Флот коаліції". Які кораблі західні союзники надають Україні і для чого?

Автор фото, Twitter Олексій Резніков Підпис до фото, Міністри оборони Нідерландів і України домовились про надання ЗСУ двох мінних тральщиків

9 хвилин(и) тому

Нідерланди вирішили надати Україні два мінних тральщики. Міністр оборони Олексій Резніков вже повідомив про створення "корабельної коаліції" з боку західних союзників.

Про надання двох кораблів Україні оголосили у вівторок 14 березня в Одесі. Саме тут відбулась зустріч міністра Резнікова з нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен.

Вона повідомила, що її країна разом з Бельгією вирішила передати ЗСУ два мінних тральщики Alkmaar.

Щоправда, до України вони потраплять не раніше 2025 року, оскільки саме через півтора року їх знімуть з озброєння в Нідерландах.

"Питання розмінування Чорного моря не вирішиться разом із завершенням війни, саме тому ці тральщики – внесок у майбутнє Збройних сил України", – заявила Оллонгерн.

Але навчання українських військових на тральщиках Нідерланди розпочнуть вже наприкінці цього року.

Оллонгрен також повідомила про передачу Україні військової машини-амфібії для створення тимчасових водних переправ.

Олексій Резніков назвав це важливим кроком в побудові нової "коаліції" для допомоги України.

"Була танкова коаліція, до цього - авіаційна коаліція. Зараз з'являється корабельна коаліція".

Хоча він визнав, що саме під час російсько-української війни ці кораблі ЗСУ не допоможуть. Зокрема, через необхідність підготовки екіпажів і дію Конвенції Монтре. Згідно з нею, Туреччина має право перекривати прохід в Чорне море для військових кораблів воюючих держав.

Раніше про надання Україні кораблів та інших плавзасобів вже повідомляли інші країни, зокрема, Велика Британія і США.

Що передають і для чого?

Автор фото, ВМС України Підпис до фото, Нідерландський "мисливець на міни" класу Alkmaar

Мінні тральщики класу Alkmaar (Алкмар – місто на півночі Нідерландів) почали спільно виробляти в 1980-х роках військово-морські сили Бельгії, Франції та Нідерландів. Всього було побудовано 46 кораблів.

Їх активно використовують в різних країнах, наприклад, у 2007 році ВМС Латвії придбали 5 кораблів у Нідерландах, які були виведені з експлуатації. Річ у тім, що в 2018 році Нідерланди та Бельгія вирішили розробити новий клас таких тральщиків.

Alkmaar мають водотоннажність 520 тонн, три 12,7-мм кулемети, а також покращену електронну систему бойових даних, гідролокатор, систему ідентифікації та знешкодження мін.

Основна місія тральщиків – виявлення і знешкодження вибухових пристроїв, а також захист торговельних шляхів і узбережжя.

ВМС України зазначають, що кораблі класу Alkmaar є на озброєнні у семи країн світу та активно застосовуються у складі постійних корабельних протимінних груп НАТО.

"Кораблі, які планується направити до України пройшли глибоку модернізацію у першому десятиріччі 2000-х років для оновлення своїх спроможностей, мають відмінний стан та виконують сьогодні завдання за призначенням", - йдеться в заяві Військово-морських сил.

Крім того, ще влітку 2021 року про передачу мінних тральщиків Україні заявила влада Британії.

В січні поточного року з'явились перші фото цих кораблів вже під українськими прапорами. Щоправда, перебувають вони нині не біля українського, а біля шотландського узбережжя.

Саме там триває навчання екіпажів ВМС України на тральщиках "Чернігів" (колишній Grimsby) і "Черкаси" (колишній Shoreham).

Обидва ці кораблі належать до класу Sandown і призначені для розмінування мілководних прибережних вод. Вони стали на озброєння британського флоту 20 років тому.

Водотоннажність цих кораблів близько 600 тонн, довжина 52,5 м, ширина – майже 11 м. Екіпаж складається з 34 людей. На борту також є озброєння: 30-мм гармата і 3 кулемети

Проблема мінування Чорного моря є дуже нагальною для України. Для запобігання висадці російського десанту була замінована значна частина прибережної акваторії. Фіксувались випадки підриву на мінах цивільних суден і громадян, що нехтували забороною на купання на певних ділянках.

Автор фото, Port Tacoma Підпис до фото, Кадри перевезення першого з 8 обіцяних американських катерів Mark IV. Кадр з відео.

Крім Нідерландів і Британії допомагає в розбудові українського флоту і США. Ще до війни Вашингтон надав Києву п'ять патрульних катерів типу Island. Вони отримали назви "Слов'янськ", "Старобільськ", "Суми", "Фастів" і "В'ячеслав Кубрак".

Також Україна замовила в США ще 8 патрульних катерів Mark VI. Їхні головні цілі — спостереження за узбережжям, але їх можна переналаштувати для розміщення сил спеціального призначення або медичного персоналу.