"Путін втратив контроль над війною, яку почав". Адмірал Радакін - про удари по штабу ЧФ

Автор фото, ZALUZHNYI'S TELEGRAM Підпис до фото, Тоні Радакін і Валерій Залужний

55 хвилин(и) тому

Начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що російський президент Володимир Путін "втратив контроль над війною" в Україні.

Цю заяву він зробив під час візиту до Києва 28 вересня разом з новим міністром оборони Британії Грантом Шаппсом, пише The Daily Telegraph.

За словами Радакіна, він обговорив з українськими колегами нові зобов'язання щодо військової підтримки, яка допоможе Україні пройти прийдешню зиму.

Адмірал також зазначив, що недавні удари по Чорноморському флоту у тимчасово окупованому Криму є прикладом того, як Україна зберігає ініціативу у війні.

"Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав, і, як наслідок, Росія слабшає. Цей візит, а також мої візити влітку зміцнили мою впевненість у тому, що Україна переможе. Велика Британія залишатиметься з ними на кожному етапі шляху", - сказав Радакін.

Минулого тижня ЗСУ вдарили британськими ракетами Storm Shadow по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Речник ВПС Юрій Ігнат назвав цю атаку "ударом по диктатурі Путіна".

Автор фото, TELEGRAM Підпис до фото, Фото наслідків удару, які з'являлися у соцмережах

Україна багато разів просила західних партнерів надати їй зброю, зокрема, ракети більшої дальності, щоб повернути окуповані територій.

Експрем'єр Британії Борис Джонсон теж неодноразово заявляв про необхідність посилення військової допомоги Україні. Минулого тижня він закликав чинного прем'єра Ріші Сунака відправляти Києву більше ракет.

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Новий британський міністр оборони Грант Шаппс також наголосив, що приїхав до Києва, щоб з'ясувати, що ще потрібно для перемоги у війні.

Він вказав, що Україна звільняє окуповані території, і Велика Британія допомагає їй у цьому.

"Для мене було честю зустрітися з президентом Зеленським і запевнити його, що Британія продовжить стояти пліч-о-пліч з Україною, як ми це робили відтоді, як Путін незаконно вторгся в Крим майже 10 років тому", - сказав Шаппс.

Він зазначив, що Британія підготувала десятки тисяч українських солдатів, доставила сотні тисяч набоїв і надала мільйони фунтів економічної та гуманітарної допомоги, "щоб допомогти громадянам України повернути та відновити те, що в них відібрали".

"Почувши про досвід багатьох українців, зокрема сім'ї, яку я приймав у себе вдома протягом року, я сповнений рішучості зберегти військову підтримку Великої Британії, особливо з наближенням морозної зими", - сказав він.

Пізніше Володимир Зеленський написав у твіттері: "Я глибоко вдячний Британії за всю фінансову, гуманітарну та військову підтримку".

28 вересня Київ також відвідав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він зустрівся з президентом Зеленським та новим міністром оборони України Рустем Умеровим.

"Ми знаємо, що ця війна триватиме довго. Ми повинні гарантувати, що ми й надалі будемо надійними в нашій допомозі Україні", - сказав Лекорню після вшанування полеглих захисників України біля Стіни пам’яті.

За даними французьких ЗМІ, Лекорню прибув на чолі делегації з "близько 20 представників оборонної промисловості". Серед них – посадовець компанії-виробника самохідної установки Caesar, яка є на озброєнні українських військових.