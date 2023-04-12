Відео з відрізанням голови українському військовому. Все, що відомо про жорстокий злочин

Автор фото, Кадр з відео Підпис до фото, Фрагмент з відео страти

26 хвилин(и) тому

У вівторок, 11 квітня, в російських і українських телеграм-каналах почало ширитись відео страти, ймовірно, українського військового російським бійцем. На надзвичайно жорстоких кадрах зафільмоване відрізання голови ще живому полоненому.

Відеозапис страти почали поширювати ввечері 11 квітня. Слід зауважити, що найбільші російські провоєнні телеграм-канали, наприклад "Военкоры русской весны" (1,2 млн підписників), "Readovka" (1,7 млн) та канали воєнкорів Олександра Коца (654 тисячі підписників) і Юрія Котьонка (420 тисяч) проігнорували це відео.

Російське опозиційне видання The Insider пише, що одним з перших відео опублікував на своєму закритому телеграм-каналі лідер російської екстремістської організації "Мужское государство" Владислав Поздняков (255,9 тисяч підписників). Потім його підхопили інші канали РФ, а згодом – і найбільші українські.

Що відбувається на відео?

Застереження: ця інформація може шокувати.

На півторахвилинному відео обличчя вбивці, вірогідно російського військового, закрите балаклавою. Він має білу пов'язку на нозі, яку під час війни використовують росіяни для ідентифікації.

За кадром події коментують його посібники. Один з них дає вказівки вбивці.

Полонений, ймовірно український військовий, лежить на землі. Він має на рукаві жовту пов'язку, яку зазвичай для ідентифікації використовують українські силовики. Його форма схожа на форму Нацгвардії України.

Вбивця намагається відрізати ножем голову ще живому полоненому. Той крутиться по землі і кричить. Вбивці через декілька хвилин вдасться перерізати шию бранця і він демонструє відрізану голову на камеру.

Посібники за кадром коментують події фразами російською мовою: "Работаем, братья", "Что никогда бошку не резал?". В кінці вони закликають відправити голову полоненого своєму командирові.

Також на камеру демонструють бронежилет вбитого, де видно шеврони українських військових формувань.

Ймовірно, запис зробили наприкінці весни чи влітку минулого року, оскільки на кадрах видно буйну зелень і дерева з листям.

В свою чергу американський канал CNN виявив, що за останній час в соцмережах з'явилось не одне, а два відео з обезголовлюванням українських полонених. Останнє з них, за даними ЗМІ, знято бойовиками російської приватної компанії "Вагнер" біля Бахмуту на початку квітня.

На відео показані обезголовлені тіла двох українських солдатів, ймовірно вбитих росіянами.

ВВС не може підтвердити чи спростувати достовірність всіх вказаних відео.

Реакція України і Росії

Вже ввечері 11 квітня на появу відео страти відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"За все буде відповідь та відповідальність", – написав він у своїх соцмережах.

Наступного дня подію прокоментував президент Володимир Зеленський. У своєму короткому відеозверненні він заявив, що цей жорстокий злочин світові лідери не можуть залишити без реакції.

За його словами, це не окремий випадок, а стала практика для військ РФ.

"Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є... Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі, було тисячі разів".

Зеленський пообіцяв, що за цей злочин вбивці понесуть покарання.

"Ми нічого не збираємось забувати і прощати вбивць", – наголосив президент.

Автор фото, Володимир Зеленський Підпис до фото, "Це відео Росії, якою вона є". Так Володимир Зеленський прокоментував відео страти українського військового.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав виключити Росію з ООН.

"Це абсурд, що Росія, яка діє гірше за ІДІЛ, головує у Раді безпеки ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України й ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини".

Російська влада, як і найбільші телеграм-канали, відео страти проігнорували. Але деякі, наприклад, колишній депутат Верховної Ради, засуджений в Україні за сепаратизм, Олег Царьов назвав дії, зображені на відео, злочином. Він закликав владу РФ покарати військових, які це вчинили.

"Відрізати голову полоненому – це злочин. Знімати це на камеру – ідіотизм. А до тих, хто викладає все це у мережу, я взагалі визначення не можу підібрати. Знаю лише, що якщо за це не карати за законом, то держави не буде".

А от тг-канал російського воєнізованого формування "Русич" заявив, що аналогічних відео ще багато: "Ви здивуєтеся скільки таких відео буде поступово спливати".

Служба безпеки України повідомила, що почала розслідувати злочин, зафільмований на відео. Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів і звичаїв війни.

"Ми знайдемо цих нелюдей. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – цитує прес-служба СБУ очільника відомства Василя Малюка.

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов назвав публікацію таких відео спробою Росії "деморалізувати противника".

"Метою такої політики, зокрема, є спроба деморалізувати і посіяти паніку в українських Силах оборони, що їм не вдається. - заявив він. - Також метою таких публічних звірств є зокрема залякування своїх бійців. Мовляв, ви не думайте здаватись в полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими".

Юсов наголошує, що минулий місяць став рекордним за кількістю російських військових, які виявили бажання здатися в полон. Таких заявок, за даними ГУР, було отримано близько 3 тисяч.