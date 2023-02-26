У Туреччині арештували 180 забудовників. Від землетрусу загинули понад 50 тис. людей

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24 хвилин(и) тому

Внаслідок стихійного лиха було зруйновано та пошкоджено понад 160 000 будівель у Туреччині.

У Туреччині арештували 184 людини – це будівельники, підрядники й власники нерухомості.

Понад 600 людей є фігурантами розслідувань. Про це повідомив міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг.

Експерти говорять, що корупція та політика уряду були причиною великої кількості жертв землетрусу. Будівлі, зведені з порушенням норм, не витримали поштовхів і розсипалися мов карткові будинки.

Внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії вже загинуло понад 50 тисяч людей.

Пан Боздаг зробив заяву для ЗМІ, перебуваючи у південно-східній Туреччині, де стався землетрус магнітудою 7,8 бала.

Його коментарі свідчать про те, наскільки розширилося розслідування - два тижні тому було 113 арештованих.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що серед заарештованих є мер одного з міст, де стався землетрус.

Внаслідок стихійного лиха було зруйновано та пошкоджено понад 160 000 будівель у Туреччині. Такі масштаби руйнувань викликали питання про те, чи не були наслідки стихійного лиха посилені людськими помилками.

Опозиційні партії та деякі будівельні експерти звинувачують адміністрацію президента Реджепа Ердогана у порушеннях і в намаганні втекти від відповідальності за катастрофу.

Вони кажуть, що урядова політика дозволила так звану амністію для підрядників. Коли влада дозволяла не дотримувалися вимог при спорудженні житла, щоб заохотити будівельний бум у країні. Це відбувалося у тому числі й в сейсмонебезпечних регіонах.

Пан Ердоган частково визнав свою провину, але, схоже, у наслідках катастрофи звинуватив долю.

"Такі речі завжди були. Це частина плану долі", - сказав він під час нещодавнього візиту до постраждалого регіону.