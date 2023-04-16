Вісім найкращих фільмів початку 2023 року. Версія ВВС

Автор фото, Lionsgate

Author, Ніколас Барбер, Карін Джеймс

Role, BBC Culture

1 година тому

Кінокритики BBC Culture обирають найяскравіші, на їхній погляд, фільми року.

Серед них - "Джон Вік 4" з Кіану Рівзом, науково-фантастичний горрор "Безмежний басейн", драма про життя очима циркового віслюка "Іа" та пронизлива історія дружби "Близько".

"Сент-Омер"

Автор фото, Alamy

Ця жорстка драма про расу, класову нерівність і материнство долучилась до тогорічних оскарівських перегонів від Франції, але, на жаль, не була номінована.

Режисерка Еліс Діоп взяла за основу реальну історію молодої сенегальської жінки у Франції, яку звинуватили в тому, що вона залишила свою дитину тонути на пляжі.

Головна героїня фільму — З0-річна вагітна письменниця Paмa вирушає до міста Сент-Омер, щоб використати історію реального злочину для сучасної адаптації давньогрецького міфу про Медею. Вона сповнена страхів і сумнів.

А підсудна Лоранс Колі, навпаки, - неприродно спокійна, майже завмерла.

Рама допомагає викрити її почуття. Побачити, як б'ється її серце.

Діалоги героїв побудовані на стенограмах судових засідань, але результати виходять далеко за межі сухих фактів, створюючи захопливий фільм з двома глибокими й яскравими жінками на екрані.

"Близько"

Автор фото, Kris Dewitte Menuet/Cannes

Після вдалого режисерського дебюту "Дівчини" Лукас Донт представив ще одну тонку, емоційно приголомшливу драму про дорослішання - настільки натуралістичну, що її можна сплутати з документальним фільмом.

Лео (Іден Дамбрін) і Ремі (Густав де Вейле) близькі, як брати - якщо не ближчі. Вони проводять кожну мить разом в ідилічній сільській місцевості Бельгії, і не можуть уявити собі інше життя. Але у віці 13 років хлопці вступають до нової школи, де їхня випадкова близькість викликає запитання та чутки, які можуть їх розлучити.

Ця делікатна драма про тиск однолітків - "прекрасна елегія втраченої невинності", пише Філ де Семлієн у Time Out.

"Джон Вік 4"

Автор фото, LIONSGATE

Кіану Рівз вчетверте одягає свій чорний костюм, щоб зіграти Джона Віка, відставного найманого вбивцю, якого знову затягує до тіньової гільдії убивць.

Остання частина цієї фантастичної франшизи поки що не має конкурентів за найкращий мейнстримовий комерційний фільм року.

На героя Рівза полюють. Намагаючись уникнути смерті, він мандрує Парижем, Берліном і Осакою.

Ця серія - більша і яскравіша, ніж попередні. Режисер Чад Стахелскі зробив її візуально приголомшливою і цікавою - з бойовими мистецтвами, зброєю і мечами.

Харизма Рівза допомагає нам зблизитись з персонажем, який давно втратив рахунок тілам, що ставали на його шляху.

Зачаровує і гра Ієна Мак-Шейна в ролі скромного колеги Віка, Вінстона.

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Вбивця "Святий павук"

Автор фото, Profile Pictures/One Two Films/Nordisk Film Production/Wild Bun

Кримінальний трилер іранського режисера Алі Аббасі заснований на реальній історії одруженого будівельника (Мехді Баджестані), який убив 16 секс-робітниць у священному іранському місті Мешхед у 2000 та 2001 роках.

До справи долучається цілеспрямована журналістка, що стикається з бездіяльністю поліції та системи правосуддя.

Знятий у стилі нуар "Святий павук" приковує увагу не сценами насильства, а поведінкою людей, які вбачають джерело зла в жінці, а не у вбивці.

Це - дослідження женоненависництва в масштабах усього суспільства, яке здається ще більш проникливим після протестів, спричинених загибеллю 22-річної іранської студентки Махси Аміні, затриманої за неправильне носіння хіджабу.

"Найгірші"

Автор фото, Pyramide Distribution

Групу підлітків з одного району обирають для зйомок у художньому фільмі.

Саме такий процес використали режисери Ліз Акока та Роман Гере, колишні кастинг-директори, створюючи фільм "Найгірші", чия іронічна назва вказує на погану репутацію дітей, яких обрали для зйомок.

Іноді непрофесійні актори виглядають на екрані дуже неприродно, але не в цьому випадку.

Тут вони захоплюють своєю присутністю - у різкій, серйозній і водночас легковажній історії про дітей і підлітків із занедбаного району на півночі Франції.

"Іа"

Автор фото, Skopia Film

Коли польський цирк закривають, одного з його артистів, віслюка, відправляють жити у кінноспортивний комплекс. Але довго він там не затримується.

Натомість довговухий герой подорожує Європою через серію різних епізодів у різних жанрах, ніби грає головну роль у багатьох інших фільмах.

84 режисер стрічки Єжи Сколімовський, здається, ніколи не був більш захопленим та енергійним, ніж створюючи цю стрічку.

Цього року ми не побачимо фільм, який був би таким екстравагантно химерним, і водночас таким милим і пустотливим.

"Повернення до Сеула"

Автор фото, Mubi/Sony Pictures Classics

Фільм Даві Чоу розповідає про 20-річну кореянку Фредді (Парк Чи Мін), яка виросла у прийомній родині у Франції, але вирушила у свідомому віці до Південної Кореї на пошуки біологічної матері.

Поїздка не лише знайомить дівчину з батьківщиною, а й змушує переосмислити життя.

Вона запитує себе: хто вона - француженка чи кореянка; гранжева студентка чи гламурна бізнесвумен; і чи дійсно вона хоче знайти свою матір?

"Безмежний басейн"

Автор фото, Neon

Письменник Джеймс Фостер (Александр Скашгорд) та його дружина відпочивають на курорті, де знайомляться з іншим подружжям. Вчотирьох вони їдуть за межі туристичного периметра, щоб відпочити далеко від цивілізації, але поїздка закінчується трагедією: повертаючись додому, Джеймс збиває на дорозі одного з місцевих мешканців.

За законами країни, за це на людину чекає смертна кара, але якщо в тебе достатньо грошей, то можна зробити свого клона і подивитися, як він гине замість тебе.