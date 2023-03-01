Ситуація під контролем чи початок відходу. Що відбувається в Бахмуті?

Author, Олег Черниш

Role, BBC News

Reporting from Ukraine

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українська БМП на вулицях Бахмута. Цілком можливо, що найближчим часом ЗСУ будуть змушені залишити місто.

В останні дні російським силам вдалось суттєво просунутись на шляху до своєї цілі – оточення Бахмуту. Це місто в Донецькій області війська РФ і бойовики ПВК "Вагнера" штурмують вже більше ніж пів року. Українська влада запевняє, що "ситуація контрольована".

Ситуація в районі Бахмута "вкрай напружена". Так каже командувач Сухопутних сил ЗСУ генерал Олександр Сирський, який наприкінці лютого особисто прибув в напівоточене місто.

І це ще доволі м'яка характеристика того, що відбувається на цій ділянці фронту.

З середини літа 2022 року російські війська і бойовики "Вагнера" щоденно атакують місто і намагаються витіснити українські сили. Більшість наступальних операцій противника ЗСУ вдалось відбити.

Однак в середині січня поточного року росіянам вдалося прорвати фронт біля Соледару, що в 10 км від Бахмуту. Після того ситуація почала стрімко погіршуватись.

Автор фото, Сухопутні війська ЗСУ Підпис до фото, Наприкінці лютого Бахмут відвідав командувач Сухопутних військ генерал Сирський. Він називає це місто "неприступною фортецею".

Майже оточене

Станом на початок березня силам РФ вдалося перерізати 2 з 3 основних трас, що сполучали Бахмут з сусідніми містами - Слов'янськом і Сіверськом.

Останню велику дорогу – на Костянтинівку через Часів Яр - вони також намагаються заблокувати і вже тримають під вогняним контролем.

Оточення міста відбувається поступово. Російські військові захоплюють кілометр за кілометром південні і північні околиці Бахмуту. Особливо стрімко помітно їх просування на півночі.

Тут за останні тижні РФ змогла просунутись найбільше. Фактично, зараз ЗСУ утримують їх на рубежі Дубово-Василівка, Берхівка і Ягідне.

До останньої "вільної" дороги на Часів Яр через село Хромове – близько 4-5 км. З іншого – південного – боку до неї теж прямують російські війська, намагаючись захопити село Іванівське. Щоб загальмувати наступ росіян ЗСУ навіть підірвали дамбу водосховища біля Берхівки.

Однак, телеграм канал "Grey Zone", який пов'язують з ПВК "Вагнер" 28 лютого заявив, що російські сили вже захопили мікрорайон Ступки на півночі міста.

Якщо російській лещата вдасться зімкнути, то Бахмут і усі українські підрозділи, що перебувають в ньому опиняться в повному оточенні.

"Остання асфальтна траса на Хромове і Часів Яр, яка донедавна була основною для підвезення боєкомплекту і ротації особового складу, вже під вогневим ураженням противника. Але траса захована за горбом, тому хоч і побита градами і артилерією, але насправді говорити, що до міста не можна доїхати і місто оточене - не можна", - каже ВВС колишній депутат, а нині військовослужбовець 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк.

За його словами, крім асфальтованих доріг, є ще декілька шляхів з Бахмуту, які вже використовуються для підвозу боєприпасів і ротації підрозділів.

"Обстановка в районі Бахмута дуже важка, ворог глибоко охопив місто. Росіяни несуть дійсно великі втрати, але просуваються крок за кроком", – написав 1 березня журналіст і військовий блогер Юрій Бутусов.

Військовий оглядач і аналітик групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець був ще лаконічнішим.

"Бахмут... судячи зі всього, доведеться залишити…", – висловив свою думку він у фейсбуці 28 лютого.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, За 8 місяців боїв Бахмут майже знищений. Але там все ще перебувають тисячі цивільних

Наказ вийти чи залишитись?

Міністерство оборони каже, що не відводить ЗСУ з Бахмуту, а навпаки, надсилає туди підкріплення.

За словами заступниці міністра Ганни Маляр, таке рішення ухвалив генерал Сирський, перебуваючи на місці.

"Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський під час нещодавньої поїздки до міста (Бахмута) ухвалив рішення про переміщення додаткових підрозділів", – повідомила вона.

Представниця оборонного відомства також запевняє, що рішення утримувати Бахмут не "політичне, а військове і стратегічне".

Військовий експерт Михайло Жирохов впевнений, що українські сили необхідно відводити з цього міста. Більш того, він запевняє, що наказ на відступ вже є.

"Я вважаю, що рішення про відхід вже прийнято і поява Сирського означає, що саме він буде координувати цей процес", – каже він ВВС News Україна.

"Принаймні з військової точки зору це було б доречно. Тому що тримати населені пункти можливо тільки до того моменту, поки ви маєте змогу вийти звідти".

Заяви представників Міноборони щодо "підкріплення в Бахмут" аналітик вважає певною інформаційною "завісою", щоб дезорієнтувати росіян.

Зі свого боку в ЗСУ заперечують існування "наказу про відхід" з Бахмуту. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий каже: "Ситуація абсолютно контрольована нашими штабами та командуванням. На околицях Бахмута відбуваються бої", – повідомив він ВВС.

Зокрема, за минулу добу на північно-західній ділянці бахмутського фронту "Дубо-Василівка-Богданівка-Бахмут-Часів Яр-Біла Гора) відбулося 209 обстрілів та 57 боєзіткнень.

"В ході боїв 139 окупантів було знищено, 145 зазнали поранень різного ступеня", – каже представник командування ЗСУ.

Потенційне залишення Бахмуту не обвалить лінію фронту, запевняє Михайло Жирохов.

За цей час поки сили ЗСУ утримували місто вдалось звести ще дві лінії оборони за ним – ближче до Слов'янська і Костянтинівки.

Більш того, вони розташовані на географічно вигідних позиціях і їх обійти чи подолати противнику буде дуже непросто. Їх можна буде лише "штурмувати в лоб", каже експерт.

Наступ біля Бахмуту – це поразка, а не перемога РФ, впевнений Жирохов. Тактику масованого "закидання" особового складу для штурму укріплень противника неможливо довго застосувати.

Надвеликі втрати бійців штурмових загонів "Вагнера" це підтверджують. Набрати знову тисячі засуджених, готових ризикувати життям на фронті, буде надзвичайно складно, каже експерт. А мобілізовані для такої тактики не згодяться.