"33 вагітних на одному рейсі". Чому росіянки летять народжувати в Аргентину

Author, Вероніка Смінк

Role, BBC News Mundo

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Аргентина переживає серйозну економічну кризу. Минулого року вона була четвертою за рівнем інфляції у світі. Тож може здатися несподіванкою, що Буенос-Айрес став магнітом для тисяч росіянок, які хочуть народити своїх дітей у цій південноамериканській столиці.

Єва Пекурова описує в соцмережах свій позитивний досвід пологів в Аргентині.

Наприклад, вона написала в інстаграмі, як анестезіолог підбадьорював її під час пологів.

"Я ніколи раніше не зустрічала таких лікарів-чоловіків", - написала вона.

Молода мама розповідає про власний досвід пологів - і водночас керує агентством, яке організовує пологи для вагітних росіянок у Буенос-Айресі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Єва Пекурова народила в Буенос-Айресі і організовує аналогічні поїздки для інших росіянок

І тисячі росіянок також прагнуть наслідувати її вчинок.

33 вагітні росіянки на одному рейсі

Лише за останні три місяці в країну в'їхали понад 5800 вагітних росіянок, повідомила 10 лютого директорка Національного управління міграції країни (DNM) Флоренсія Каріньяно телеканалу TN.

"На одному рейсі було 33 громадянки Росії з орієнтовними термінами вагітності 32, 33 і 34 тижні", - додала вона.

Каріньяно виступила після того, як шістьох росіянок на пізніх термінах вагітності зупинили в міжнародному аеропорту "Есейса" в Буенос-Айресі через підозру, що насправді вони їдуть не з туристичною метою.

За словами міграційної служби, жінки не мали зворотних квитків і не змогли пояснити, що саме вони б хотіли побачити у країні. Попри це, їх пустили до Аргентини.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До аргентинського аеропорту "Есейса" стало прибувати значно більше вагітних росіянок

Каріньяно зазначила, що ці шестеро були частиною хвилі російських фінансово забезпечених жінок, які стали приїздити до країни як туристки, але насправді мають на меті народити там дитину.

За даними DNM, у 2022 році в країну в'їхали 10 777 росіянок, з яких 6 401 вже виїхали на момент написання статті.

"Але це не злочин - приїхати в Аргентину, щоб народити дитину, якщо ви робите це з візою і відповідно до правил", - уточнила вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Директор Національного управління міграції Флоренсія Каріньяно сказала, що прибуття дедалі більшої кількості вагітних росіянок розслідується

"Ми раді, що вони приїхали жити, працювати та виховувати своїх дітей в Аргентині, - зазначила вона. - Проблема з цими людьми полягає в тому, що вони приїжджають, народжують дітей, реєструють їх як аргентинців і ніколи не повертаються".

"Пологовий туризм"

Аргентина - не перша країна, де набув популярності "пологовий туризм" - виїзд за кордон з метою народження і отримання "сильнішого" паспорта.

Інші країни також це пережили, коли ухвалили принцип jus soli (так зване право землі), згідно з яким ті, хто народився на території країни, автоматично отримують її громадянство.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Туризм - одна з головних причин, яку російські жінки на пізніх термінах вагітності вказують під час поїздки до Буенос-Айреса

Більшість країн із jus soli розташовані у Північній та Південній Америці. Основним напрямком пологового туризму раніше були Сполучені Штати.

До такої практики вдаються не тільки росіяни. Але кореспондентка ВВС Марія Кисельова каже, що останніми десятиліттями серед багатих і відомих росіян стало звичайним явищем народжувати дітей у Маямі, де багато хто з них має і нерухомість, щоб надати своїм нащадкам громадянство США.

"Однак останніми роками отримати американську візу ставало дедалі складніше. Тож деякі жінки почали шукати інші варіанти", – каже вона.

Кисельова додає, що ця тенденція стала більш виразною після 2015 року, коли російська економіка пішла в рецесію і рубль втратив половину своєї вартості щодо долара. Це зробило поїздку до США "удвічі дорожчою".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За неофіційною статистикою, зібраною ВВС, від початку війни проти України РФ покинули від 500 000 до 1 мільйона росіян

Однією з країн, куди поїхали вагітні росіянки, стала Бразилія. Експертка з питань міграції Світлана Русейшвілі, професорка соціології в Університеті Сан-Карлос, розповіла BBC, що в 2015 році вона почала відстежувати їхнє прибуття до Бразилії та інших країн регіону, таких як Аргентина та Мексика.

Але саме російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року, яке змусило США розірвати зв’язки з Москвою, справді підштовхнуло російський "пологовий туризм" у Латинській Америці.

"Ця міграція зросла від початку війни", – каже Русейшвілі.

Експертка пояснила, що неможливо визначити кількість немовлят, народжених російськими матерями за останній час у Бразилії, оскільки в країні не ведеться облік національності жінок, які народжують.

Але Financial Times 10 лютого повідомила, що у бразильському місті Флоріанополіс народжується так багато російських немовлят, що батьки об’єдналися, щоб найняти православного священника для їхнього хрещення.

"Гуманні пологи"

Паспорт - це не єдине, що приваблює багатьох російських матерів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Експерти кажуть, що російські матері також шукають спокійніших пологів за межами своєї країни

Деякі російські матері високо оцінюють якість і теплоту медичного обслуговування. Вони діляться своїм досвідом у соцмережах, де обговорюють народження дітей у цих країнах.

Єва Пекурова через своє агентство організовує "пологові поїздки" для росіянок в Аргентину.

Минулого місяця вона розповіла Guardian, що росіяни обирають аргентинську столицю через високу якість медичного обслуговування.

"Зараз Буенос-Айрес має попит; це єдиний напрямок, з яким ми зараз працюємо", - сказала вона.

Світлана Русейшвілі каже, що позитивне ставлення до породіль відрізняється від російського досвіду.

"Жінки приїздять до Латинської Америки також у пошуках гуманних пологів, сподіваючись, що їх поважатимуть", – стверджує вона.

"У Росії все це неможливо уявити", - додає експертка.

Поїздки до Мексики

Кореспондент BBC News Mundo у Мексиці Маркос Гонсалес каже, що за офіційними даними, кількість росіян, що приїхали до країни протягом року, зросла з 30 000 у 2020-му до 87 844 у 2022 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, З 2020 по 2022 рік кількість росіян, які в’їжджають до Мексики, зросла майже втричі

Мексиканський національний інститут статистики лише у вересні 2023 року оприлюднить дані про кількість пологів у матерів-іноземок у 2022 році, тому важко сказати, чи був це саме пологовий туризм.

Останні дані за 2021 рік свідчать, що у країні народилися лише 77 дітей, чиї матері проживали за кордоном.

Кисельова розповіла BBC News Mundo, що деякі російські сім'ї вирішують поїхати до Мексики, а потім перетнути кордон зі США.

"Це може пояснити, чому там не спостерігають народження більшої кількості російських немовлят", - зауважила вона.

"Кращі паспорти"

Так чому ж саме Аргентина і Бразилія стали двома улюбленими напрямками для російського "пологового туризму"?

Такі експерти, як Русейшвілі, зазначають головну причину: їхні паспорти широко приймають в усьому світі, а громадянам Росії не потрібні візи для поїздки до цих країн.

До війни росіяни могли в’їжджати без візи лише в близько 80 країн. Аргентинські та бразильські паспорти дозволяють їхнім власникам в’їжджати до понад 170 країн без віз.

Крім того, вони дозволяють власникам отримати візу для в'їзду в США на 10 років - сьогодні це недоступно для дітей, народжених в Росії.

Без візи

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Навіть до війни проти Україні росіян без візи пускали до меншої кількості країн, ніж аргентинці

Але забезпечити дитині кращий паспорт – не єдина перевага для тих, хто обирає ці напрямки: батьки-іноземці такої дитини також можуть подавати документи на громадянство цих країн.

У Бразилії іноземець може отримати бразильське громадянство протягом року. В Аргентині закон стверджує, що потрібно мати 2 роки безперервного та документально підтвердженого проживання в країні, щоб отримати документи про громадянство - якщо людина не одружиться з аргентинцем або не народить в Аргентині дитину.

Зловживання

Аргентинська влада побоюється, що цей бум народжуваності серед росіян може приховувати щось більш зловісне.

Флоренсія Каріньяно сказала TN, що деякі люди можуть скористатися перевагами імміграційних пільг, які надають іноземцям, чиї діти народилися в країні - щоб отримати аргентинський паспорт і використовувати його в злочинних цілях.

"Трьох російських шпигунів, які мали аргентинське громадянство, знайшли у Словенії. Звичайно, якщо ми почнемо розслідування, то виявимо, що ці люди приїздили народжувати дитину в Аргентину", - зазначила вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Власники аргентинського паспорта можуть їздити без віз до ЄС

Чиновниця також повідомила, що аргентинська система правосуддя проводить розслідування щодо "банди", яка організовує ці поїздки - "за різні злочини, пов'язані з в'їздом цих людей".

Федеральна поліція Аргентини (PFA) заявила, що нещодавно провела серію рейдів у заможному районі Буенос-Айреса Пуерто-Мадеро та виявила деякі багаті російські сім’ї, які платять "посередникам" від 20 000 до 35 000 доларів.

Представник поліції сказав, що посередники "за рекордно короткий час подолали процедури для подачі документів та отримання аргентинського громадянства".

Під дописом у твіттері, де рекламують "народження в Аргентині", Каріньяно написала попередження:

"Аргентина має історію та законодавство, які сприяють мігрантам, які вирішили жити в країні в пошуках кращого майбутнього. Це не включає мафіозні організації, які отримують прибуток, пропонуючи схеми отримання наших паспортів людям, які не хочуть проживати в нашій країні".

"Аргентинці мають один із найбезпечніших паспортів у світі. Це привілей, який ми повинні захистити", - додала вона.

Персоналізовані послуги

В інтернеті можна знайти пропозиції персоналізованих послуг для росіян щодо народження дітей за кордоном.

Російськомовний вебсайт пропонує різні пакети для майбутніх мам, які бажають народити дитину в Аргентині. На ньому рекламують такі послуги, як індивідуальні плани пологів, зустріч в аеропорту, уроки іспанської мови та знижки на перебування в "найкращих лікарнях аргентинської столиці".

Пакети варіюються від "економкласу" у 5000 доларів до "першого класу" понад 15 000 доларів.