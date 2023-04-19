Чому перші 24 години контрнаступу стануть вирішальними для України

Автор фото, Getty Images

1 година тому

Особливе значення при контрнаступі української армії матиме перша доба.

Таку думку висловив експерт з кіберпотужності та майбутніх конфліктів у Міжнародному інституті стратегічних досліджень в США Франц-Стефан Гаді, пише Foreign Policy.

Зараз, зазначає видання, більшість спекуляцій і дебатів стосуються того, коли й де українські війська завдадуть удару, наскільки велику наступальну силу зібрала Україна, та як вплинуть на контрнаступ нові постачання західної зброї.

Однак лише вище командування України володіє інформацією про те, чи мають ЗСУ вирішальну перевагу у вогневій міці, боєприпасах, чисельності військ та матеріально-технічному забезпеченні.

На думку експерта, наступальна операція може бути успішною, якщо українським силам вдасться викликати параліч у російському військовому керівництві та паніку серед рядових солдатів. Це допомогло б "уникнути виснаження у перші години майбутнього наступу".

Видання пише, що найкраще зможе спрацювати не лише зброя, а й нематеріальні фактори: тактична раптовість, лідерство на полі битви та бойовий дух.

За такого сценарію, українські бронетанкові колони проривають ешелоновану російську оборону, швидко просуваються до російського тилу та загрожують вузлам управління, посилюючи паніку і "параліч".

Саме такий підхід реалізували українці під час блискавичного контрнаступу у вересні 2022 року на Харківщині.

ЗСУ створили умови для атаки за допомогою артилерії. Потім досягли тактичної раптовості й збільшили чисельність сил, спричинили тимчасову паніку і збій у російському командуванні та управлінні. Усе це затримало швидке відправлення російських резервів, які б зміцнили лінію фронту.

У підсумку Україна за 10 днів звільнила понад 6 тисяч квадратних кілометрів окупованих Росією територій.

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У майбутньому весняному наступі Україна, найімовірніше, спробує повторити блискавичний Харківський наступ.

У такій ситуації, зауважує експерт Гаді, тактична раптовість надзвичайно важлива, оскільки збільшує можливість отримати вогневу перевагу і сприятливе співвідношення сил, принаймні на короткий період часу.

Він також вважає, що українській стороні необхідно тримати ворога у незнанні щодо часу та місця завдання першого удару.

Крім того, ЗСУ має виявити ділянки фронту зі слабкою ешелонованою обороною, адже росіяни в очікуванні контрнаступу добре укріпилися: встановили бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона", замінували поля, вирили протитанкові рови, бліндажі й траншеї.

Ще однією важливою умовою для досягнення успіху в контрнаступі фахівець вважає тактичне лідерство, оскільки воно відіграє вирішальну роль й безпосередньо впливає на бойовий дух на полі бою.

"Солдати, які не довіряють своїм воєначальникам через те, що ті здаються пригніченими, швидко втрачають моральну стійкість", - констатує Гаді з Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Останнім фактором, про який пише видання, є здатність російської сторони швидко мобілізувати свій оперативний резерв, про що також стане відомо протягом першої доби.

Якщо загальна паніка заблокує дороги, то тиловим резервам РФ буде важко дістатися лінії фронту в точці прориву — якщо ці резерви взагалі будуть доступні.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Українці теж встановлюють на дорогах імпровізовані протитанкові перепони

Тож перша доба майбутнього весняного наступу може стати найдовшим днем для України.

У довгостроковій перспективі українським збройним силам буде важко уникнути виснаження у цій наземній війні з упором на артилерію. Українці могли б досягти тактичного успіху, якби спричинили параліч у російському військовому керівництві та паніку серед бійців, спровокувавши розгром на початковому етапі контрнаступу.