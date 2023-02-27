ЦРУ: Україна має вдарити по гонору Путіна

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19 хвилин(и) тому

У недільному інтерв'ю телеканалу CBS директор ЦРУ США Вільям Бернс розповів про перспективи переговорів України з Росією та про військову співпрацю Москви з Пекіном і Тегераном, що викликає тривогу Вашингтона.

ЦРУ вочевидь занепокоєне темпами, з якими розвивається альянс Росії з Іраном.

"Зараз він рухається досить швидко у дуже небезпечному напрямку: ми знаємо, що іранці вже надали Росії сотні бойових безпілотників, які ті використовують, щоб завдавати шкоди українським громадянам та інфраструктурі. Ми знаємо, що вони надали боєприпаси для артилерії і танків", - сказав Бернс у програмі "Face the Nation".

За словами Бернса, ЦРУ також бачить ознаки того, що Росія пропонує допомогу іранцям у їхній ракетній програмі та щонайменше розглядає можливість надати Ірану винищувачі в обмін на військову допомогу Росії.

"Це створює загрози не лише для українців, що ми вже бачили, але й для наших друзів і партнерів на Близькому Сході", - наголосив Вільям Бернс.

Говорячи про Китай, Бернс заявив також, що ЦРУ дуже уважно стежить за розвитком відносин між Пекіном і Москвою. За його словами, в американської розвідки з'явилися дані про те, що Китай розглядає можливість постачання летальної зброї Росії.

"Це не означає, що вони ухвалили остаточне рішення або що вони почали постачати таку зброю. Але ми до цього ставимося дуже серйозно", - заявив Бернс.

Говорячи загалом про війну і становище на фронті, директор ЦРУ сказав, що Путін розуміє, що найближчим часом не зможе перемогти, але й дозволити собі програти теж не може.

Тому натомість, щоб відступити і знайти можливість компромісу, який дозволив би йому вийти з цієї ситуації, Путін лише подвоює зусилля, хоча те, що відбувається, – це поки що, за всіма мірками, стратегічна невдача Росії.

За словами Бернса, Путін без сентиментів ставиться до значних людських втрат у цій війні, зокрема, в російській армії, але його зарозумілість і зачеплене честолюбство продовжують відігравати важливу роль у війні.

Тому, вважає Бернс, важливо допомагати українським збройним силам розбити цю зарозумілість.

"Я як колишній дипломат хотів би бачити можливості для переговорів, але я не думаю, що росіяни серйозні (щодо переговорів) зараз. Гадаю, лише успіхи на полі бою створять якісь можливості для переговорів у майбутньому", - сказав директор ЦРУ.