НБУ скасував фіксований курс гривні. Навіщо це зробили і чи здорожчає долар

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Author, Анастасія Зануда

Role, ВВС Україна

1 година тому

Від 3 жовтня курс гривні до долара вперше від початку війни буде не фіксованим, а визначатиметься "керованою гнучкістю".

Що це означає і як вплине на курс гривні? Чому НБУ вирішив піти на такі зміни? І чим таке курсоутворення відрізнятиметься від того, що було до війни?

Що зміниться?

Від самого початку російського вторгнення в Україні діє фіксований курс, який директивно визначався постановами Нацбанку весь цей час.

Від 24 лютого 2022 року він становив 29,3 грн за долар, але вже за 5 місяців через високу інфляцію Нацбанку довелося знизити офіційний курс до 36,6 грн за долар.

Фіксований курс дозволив утримати стабільність фінансової системи під час війни, а бізнесу та населенню адаптуватися до життя в умовах надзвичайної кризи. Але після цього обмеження стали приносити більше проблем, ніж користі.

Тепер, як пояснюють в НБУ, валютний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно.

Чому зараз?

Першою передумовою для зміни курсу – у всіх значеннях - є суттєве уповільнення інфляції. Якщо на кінець 2022 року вона перевищувала 26%, то нині вона становить лише 8,6%.

Друга передумова – великі навіть як для мирних часів валютні резерви у понад 40 млрд доларів.

Третє – непогана (близько 15%) доходність гривневих депозитів, яка може покрити як інфляцію, так і можливі курсові коливання.

Які ризики

Судячи з того, що в Нацбанку наголошують, що готові гасити можливі коливання на валютному ринку, вони, особливо у перший час, цілком можливі хоча б з огляду на те, що країна вже півтора року живе фактично без ринкового курсу.

І, очевидно, гривня навряд чи зміцниться, - скоріше за все, на першому етапі "гнучкості" вона ослабне.

Втім, у Нацбанку наполягають на тому, що курс гривні може коливатися в обидва боки.

"НБУ суттєво обмежуватиме ці коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення", - кажуть в Нацбанку, уточнюючи, що готові до валютних інтервенцій на ринку, якщо попит на валюту загрожуватиме різким падінням гривні.

Проте все це стосується міжбанківського валютного ринку. А на готівковому, де купують і продають валюту прості громадяни, нічого не зміниться в плані того, як визначається курс.

Там він і "надалі визначатиметься попитом та пропозицією", кажуть в НБУ, і нагадують: за ці півтора року на готівковому ринку гривня як слабшала, так і міцнішала.

Так само без змін утворюватиметься курс і для операцій із банківськими картками.

Кому це допоможе?

Ще одну причину відмови від фіксованого курсу в Нацбанку називають побіжно – це накопичення дисбалансів в економіці. Не так давно цю проблему детальніше пояснив міністр фінансів, який заявив, що штучно міцна гривня знижує доходи експортерів, а відтак, і доходи бюджету.

Є і ще одна проблема, для вирішення якої "кероване" і "гнучке" зниження курсу було б не зайвим. Річ у тім, що практично усі видатки бюджету, не пов’язані з обороною, нині фінансуються за допомогою західних партнерів, а вона надходить у валюті.

Трохи слабша національна валюта зробить цю допомогу більшою – у гривневому еквіваленті. За рахунок курсової різниці уряд отримає більший простір для маневрів із фінансуванням сціальних видатків.

Для великої частини людей, приміром у сфері IT, які отримують платню у валютному еквіваленті, у гривні доходи можуть зрости.

То яким буде курс?

Раніше оглядачі та учасники ринку припускали, що у разі, якщо до кінця року НБУ піде на якісь послаблення у курсоутворенні, то офіційний долар може коштувати 37,5 грн ще до нового року. А проєкт бюджету на наступний рік розрахований на курсі 41,4 грн за долар.

Якщо офіційний фіксований курс впродовж пона року був 36,6, то в обмінках він доходив і до 40 гривень за долар, а на початок жовтня встановився на рівні близько 38.

Водночас "гнучка керованість" це далеко не той режим плаваючого валютного курсу, який діяв на українському ринку до війни.