Вбивали дітей і підлітків у Бахмуті. Росіяни-"вагнерівці" розповіли про свої злочини. Як реагує Україна та Пригожин

Автор фото, Пресслужба Пригожина Підпис до фото, Пресслужба очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина 16 квітня виклала відео, як його бійці вивозять з Бахмуту мирних мешканців, зокрема і дітей

1 година тому

"От бачиш, я в руці тримаю сигарету. Я цією самою рукою виконав наказ – вбив дітей". Такі зізнання робить людина, яка називає себе Азаматом Улдаровим. Він є колишнім в'язнем і бійцем російської приватної військової компанії "Вагнер".

Зізнання "вагнерівців" опублікував в понеділок правозахисний проєкт Gulagu.net. Він займається боротьбою з тортурами в російських тюрмах.

Обидва інтерв'ю записані з в'язнями, яких завербував "Вагнер" для війни в Україні.

Така процедура отримала в ПВК назву "Проєкт К".

Азамат Ударов сидів у виправній колонії в Нижньому Тагілі, його помилував указом президент Володимир Путін 23 серпня 2022 року. Іншого вагнерівця Олексія Савичева помилували аналогічним чином 2 вересня. Скани указів оприлюднили розслідувачі.

За інформацією проєкту Gulagu.net, обидва "вагнерівця" перебувають на даний момент в РФ і по відеозв'язку дали свідчення добровільно.

Їхні слова свідчать про велику кількість злочинів, які могли вчинити бійці ПВК "Вагнер" на території України.

ВВС Україна не може оперативно перевірити те, що на відео говорять саме Ударов та Савичев.

На це розслідування вже відреагував голова офісу президента України Андрій Єрмак.

Його також для ВВС Україна прокоментував один із речників ЗСУ Сергій Череватий.

Керівник вагнерівців вже встиг заявити, що його бійці не вбивають дітей.

Вбивство підлітків і полонених

Автор фото, Gulagu.net Підпис до фото, "Вагнерівець" Савичев каже, що вбивав мирних українців, бо боявся за своє життя

Колишній засуджений Олексій Савичев, що відсидів 30 років за ґратами, отримав у "Вагнері" посаду командира розвідувальної групи.

Він заявив, що йому відомо про вбивство щонайменше 70 "вагнерівців", які чимось не вгодили керівництву. Наприклад, одного розстріляли через те, що він затримав 5 кадирівців.

Розповів Савичев і про злочини, які найманці вчиняли щодо мирного населення на Донеччині і Луганщині. Наприклад, наприкінці січня поточного року "вагнерівець" виконав наказ свого командира з позивним "Гільгамеш" знищити кілька десятків полонених і "зрадників" серед бійців ЧВК в Бахмуті.

За його словами, тіла приблизно 60 чоловіків скинули у велику траншею. Серед них були ще живі люди. Савичев та інші найманці, за зізнанням чоловіка, скинули у траншею 30 гранат.

"Мені був наказ прийти, підірвати і спалити. Я не дивився, скільки чоловіків там ще дихало, скільки там було живих", - заявив чоловік на відео.

На початку лютого підрозділ Савичева, за його ж словами на відео, вчинив вбивство українських підлітків, які опинились на окупованій території біля Бахмуту. Він визнав, що вони не мали зброї і не воювали.

"Був наказ всіх, кому від 15 і старше, відразу розстрілювати. Просто і без слів".

За його словами, вбили близько 20-25 українців, серед яких близько 10 підлітків 15-17 років.

"Вагнерівець" пояснив, що розстріляли українців через їхні татуювання, які виявили на тілах.

Савичев каже, що часто отримував накази "зачистити будинок", що значило знищити всіх, включно з цивільними, які перебували в певному будинку.

"Вагнерівець" наполягає, що виконував такі накази через страх, що його самого вб'ють, якщо він ослухається.

Вбивство дитини

Автор фото, gulagu.net Підпис до фото, Азамат Улдаров зізнався у вбивстві дитини. І каже, що всі злочини "вагнерівці" вчиняли за наказом керівництва, зокрема і Євгенія Пригожина

"Нам дали команду зачистити і знищити всіх", – розповідає Gulagu.net інший командир "вагнерівського" підрозділу Азамат Улдаров про дії ПВК в Соледарі і Бахмуті на початку цього року.

Він каже, що накази "вбити всіх" давав власник ПВК Євгеній Пригожин. Вбивали дітей, жінок і пенсіонерів. Зокрема, Улдаров розповів, як власноруч застрілив маленьку дитину.

"Вона верещить, бо вона маленька дитина, їй 5-6 років. А я вистрелив контрольний (в неї), бо була команда на зачистку, на знищення всіх, хто стояв в нас на шляху", – сказав "вагнерівець".

Він також говорить, що був свідком вбивства кувалдою близько 20 полонених. Серед них були українці і росіяни, які завинили перед керівництвом "Вагнера".

Улдаров каже, що більшість українських військових, які потрапляли в полон до "Вагнера", вбивали. Зі 100 залишали трьох максимум, каже він.

"Ми їх ліквідовували. Ми не вимагали пояснень, бо ми ніхто. Нам давали команду і ми їх знищували. Бо ми путінська команда", – заявив "вагнерівець.

При цьому на відео під час розмови він мав явні ознаки сп'яніння.

Представники ПВК впевнені, що злочини "вагнерівців" не будуть розслідувані в РФ, бо ті виконують накази Володимира Путіна.

Реакція на зізнання

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пригожин (в центрі) впевнений, що зізнання про "звірства вагнерівців" не вплинуть на його кар'єру. Бійці ПВК вважають, що він виконує побажання особисто Володимира Путіна

На інтерв'ю екскомандирів "Вагнера" відреагував власник ПВК Євгеній Пригожин. Пресслужба росіянина поширила його коментар, де він зазначає, що не бачив відео з Савичевим і Улдаровим повністю, але запевняє, що "Вагнер" не розстрілював дітей.

"Щодо розстрілів дітей – звичайно ж ніхто ніколи не розстрілює ні мирняк (мирних жителів. – Ред.), ні дітей, це нікому абсолютно не потрібне".

Пригожин також запевняє, що ці зізнання "вагнерівців" не зруйнують його кар'єру.

"У мене кар'єри немає, тож її знищити неможливо".

В командуванні Збройних сил України заявили, що цілком вірогідно бійці ПВК "Вагнера" дійсно вчиняли ті злочини, про які заявили Улдаров і Савичев.

“Ми почули інформацію про можливі вбивства “вагнерівцями” мирних мешканців, підлітків та зовсім малих дітей у лютому-березні 2023 року в Соледарі та Бахмуті. Це цілком можливо з огляду на соціальний зріз особового складу, яку задіювала в операціях терористична організація “Вагнер”, – заявив ВВС Україна речник Східного оперативного командування ЗСУ Сергій Череватий.

Він наголосив, що "вагнерівці" – це злочинці, багато з них сиділи за важкими статтями.

"Культ насильства там пропагувався і щодо своїх ворогів, і до своїх же бійців за найменші проступки. Відбувалось розлюднення ворога, накачування і приниження українців як людей. Ми бачили кривавий слід кадрової російської армії в Бучі, а що чекати від організації, яка складається тільки зі злочинців".

Правоохоронні органи України, за словами Череватого, всю цю інформацію систематизують, і це буде черговим свідченнями злочинів росіян у тому числі для міжнародних судів.

Він також пояснив, чим могла бути викликана така жорстокість росіян саме під час боїв за Бахмут.

"Якраз у лютому-березні вони зазнавали неймовірних втрат, це додавало їм великої люті. В них не виходило досягти навіть середніх задач, як от взяти Бахмут. Виходило брати невеликі населені пункти, максимум Соледар. Тому свою лють вони виміщували на полонених та мирних мешканцях”.

Голова офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що РФ мають покарати за ці злочини.