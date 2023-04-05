Як російська армія штурмує Бахмут, Авдіївку і Мар'їнку та чим відповідає ЗСУ

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Десантник 80-ї бригади ЗСУ виглядає з окопу на бахмутському напрямку. Саме тут точаться найзапекліші бої

53 хвилин(и) тому

Станом на початок квітня армія РФ наступає лише біля трьох міст в Донецькій області. Саме тут – біля Бахмуту, Авдіївки і Мар'їнки – ситуація для українського війська найскладніша.

"Великий зимовий наступ" Росії поволі спливає, так вважають українські та іноземні військові експерти, які аналізують перебіг російсько-української війни. Але за час зимової кампанії російські сили змогли просунутись біля Бахмуту, взявши місто в напівоточення, а також біля Авдіївки, де війська РФ намагаються вийти в тил бійцям ЗСУ.

Також тривають бої на південь від Донецька, де росіяни пробують повністю захопити знищене війною містечко Мар'їнка.

Станом на 5 квітня українські сили продовжують утримувати всі ці три населені пункти. Проте ціною неймовірних зусиль і великих людських жертв

Нова тактика в Бахмуті

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росія атакує Бахмут вже більше 9 місяців, але захопити місто поки що не спромоглася

В середині січня росіянам вдалось прорвати українську лінію оборони біля сусіднього з Бахмутом містечка Соледар. Після цього атаки РФ на цьому напрямку посилились і були направлені на охоплення Бахмуту з півдня і півночі та перерізання логістики української армії.

Станом на початок квітня росіянам вдалось перерізати 2 з 3 трас. Остання дорога – на Костянтинівку через Часів Яр – під постійним вогнем росіян.

Однак українці продовжують утримувати два ключових передмістя, що лежать на цій дорозі, а саме села Хромове та Іванівське.

В останні дні штурмові підрозділи сил РФ намагаються обійти з півночі українські позиції і оточити їх біля Часового Яру. Для цього росіяни атакують село Богданівка, що лежить між Бахмутом і Часовим Яром. Останній відіграє важливе значення в забезпеченні оборони цієї ділянки фронту.

Російські воєнкори 4 квітня заявили, що взяття Богданівки "зруйнує фланг, що прикриває комунікації українського угруповання" на цьому напрямку.

Генеральний штаб української армії станом на ранок 5 квітня повідомив про "безуспішні наступальні дії" росіян в районі Богданівки.

"Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 30 атак противника на зазначеній ділянці", – сказано у звіті штабу.

Паралельно російські війська намагаються просуватись в центральній частині Бахмуту. Євгеній Пригожин, очільник головної наступальної сили на цьому напрямку – приватної військової компанії "Вагнер" – навіть заявив 2 квітня про "юридичний факт захоплення міста". Так він пояснив встановлення прапору РФ начебто на даху міської адміністрації Бахмуту.

"Він встановлює прапори на будівлі, якої вже фізично не існує. Ця будівля міської адміністрації була просто знищена", – відреагував на це речник східного командування ЗСУ Сергій Череватий.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наслідки авіаційного удару по житлових кварталах Бахмуту. Українська армія продовжує утримувати позиції на заході міста

Ввечері 4 квітня телеграм-канали, пов'язані з "Вагнером", заявили, що "усі адміністративні будівлі та важливі промислові об'єкти Бахмуту" перейшли під російський контроль.

Але річ у тім, що ці будівлі - у центрі та на сході місті, біля річки Бахмутка. Житлові квартали і основні шляхи забезпечення - на заході Бахмуту та досі перебувають під контролем ЗСУ.

РФ дещо змінили тактику і намагається одночасно витиснути українські сили з міста, а також поставити під удар логістичні центри на захід від нього. Однак командування ЗСУ запевняє, що сили противника вже "слабшають".

"Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмуту. – заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. – Але правда в тому, що вдала робота Збройних сил України спростовує всі старання російських пропагандистів".

Спека в Авдіївці

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пори значні руйнування, а також відсутність світла і води, в Авдіївці ще залишаються декілька тисяч цивільних.

В березні гарячою точкою фронту стала Авдіївка. Промислове містечко, що є фактично передмістям Донецька, тривалий час було чи не найближчим українським опорним пунктом до столиці самопроголошеної "ДНР".

В цьому населеному пункті ЗСУ змогли створити потужний укріпрайон, використовуючи особливості місцевості і велику промзону.

Чисельні спроби атакувати Авдіївку "в лоб" не принесли успіху росіянам. Тому тут вони вирішили використати схожу тактику, як в Бахмуті, – обійти противника з півдня і півночі та перерізати шляхи постачання його угруповання.

Слід зазначати, що прорив на цьому напрямку стався ще влітку минулого року. В серпні 2022 року армія РФ змогла витіснити українців з селища Піски, що за 8 км на від Авдіївки. Після цього південний фланг українського угруповання там опинився під загрозою.

Вже на початку весни 2023 року росіяни спробували досягти успіху на північному фланзі. Вони просунулися до села Красногорівка за 5 км від Авдіївки.

Згідно з інформацією генштабу ЗСУ, станом на 5 квітня війська РФ одночасно атакують з півночі та півдня, намагаючись прорватись в тил українським бійцям. Бої йдуть за села Сєверне (5 км на південь від Авдіївки) та Новобахмутівка, Новокалинове (9 км на північ).

Саме місто РФ знищує потужними авіаційним і артилерійськими ударами. Зокрема, саме на цьому напрямку росіяни почали активну застосовувати свою нову зброю – крилаті авіаційні бомби.

Українське командування натомість каже про "виснаження" російських підрозділів на цьому напрямку в останні дні. За словами речника українського угруповання Олексія Дмитрашківського, ЗСУ вдалось відбити деякі позиції в противника.

"На одному з напрямків донецького напрямку є покращення тактичного становища, тобто зайняті деякі позиції стратегічно важливі", – заявив він 4 квітня.

Цю інформацію підтверджують іноземні аналітики.

У свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про успішний контрудар українців біля Авдіївки.

"Українські сили, ймовірно, здійснили контрудар на північний схід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що українські сили, ймовірно, відбили позиції на північний захід від Новоселівки, що за 17 км на північний схід від Авдіївки, і просунулися впритул до населеного пункту", - сказано у звіті.

Якщо ця інформація відповідає дійсності, то ЗСУ вдалось убезпечити свій північний фланг та зупинити оточення Авдіївки. Основний логістичний маршрут українських військ з цього міста залишається під їхнім контролем.

Командувач угруповання ЗСУ на цьому напрямку, генерал Олександр Тарнавський вказує, що в місті попри щоденні обстріли залишається близько 2 тисяч цивільних, які відмовляються виїжджати.

Знищення Мар'їнки

Південно-західне передмістя Донецька – селище Мар'їнка – нині офіційно має 0 жителів. Всі 9 тисяч місцевих виїхали з цієї території. І їх можна зрозуміти. Зараз пейзажі Мар'їнки нагадують поверхню Місяця. Всі будинки знищені, вулиці рясно всипані кратерами від снарядів.

Але українські війська досі утримують її західну частину - попри потужні атаки РФ, що тривають вже майже рік.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Селище Мар'їнка повністю знищене, у ньому не залишилось жодного мешканця

Росіяни намагаються прорватися далі по трасі Н15 до важливого логістичного центру ЗСУ – містечка Курахове, що за 13 км на захід. Оборонці Мар'їнки стримують їх на цьому шляху.

Останніми днями міноборони РФ чи не щодня заявляє про знищення українських складів боєприпасів в Кураховому. Це свідчить про важливість цього населеного пункту для забезпечення оборони Мар'їнки і постачання боєприпасів.

"Ворог має на меті знайти шпарину для того, щоб зайти саме на цьому напрямку - між Мар'їнкою та Авдіївкою", - пояснював речник українського угруповання Олексій Дмитрашківський тактику російських військ.

Один з топових російських воєнкорів Олександр Коц зауважує, що взяття Мар'їнки також дозволить РФ замкнути лещата РФ над українським угрупованням в Авдіївці.

Але те, що росіяни досі не взяли містечко біля Донецька, Коц пояснює відразу декількома чинниками. По-перше, заявляє російський пропагандист, Росія "обмежено використовує" авіацію на цьому напрямку.

По-друге, бійці ЗСУ вдало укріпили свої позиції в Мар'їнці.

"Я у Мар'їнці був улітку. Там натурально під Мар'їнкою ще одна Мар'їнка виросла. Підвали там з'єднані ходами сполучення, там бункери, підземні лазарети, спальні кубрики, де відпочивають військовослужбовці у вільний від служби час", – сказав він "РИА Новості".