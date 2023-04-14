Месенджер Discord. Що це і чому він опинився в центрі скандалу з витоком даних Пентагону

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Популярний серед геймерів месенджер Discord опинився на перших шпальтах, бо саме там були розміщені документи Пентагону щодо російсько-української війни

1 година тому

Затримання у справі про витік документів Пентагону про російсько-українську війну 21-річного службовця Національної гвардії США Джека Тейшейри знову викликало увагу до популярного серед геймерів месенджера Discord.

Тейшейра надавав секретну інформацію невеликій групі однодумців, які начебто поділяли його "любов до зброї, військового спорядження і Бога" на популярній у геймерів платформі Discord.

Як повідомляє NYT, у Discord він був куратором невеликої онлайн-групи, що складалася з 20-30 осіб, під назвою Thug Shaker Central. Її членами були переважно молоді люди та підлітки, що об'єдналися на ґрунті спільного захоплення зброєю, расистськими онлайн-мемами та відеоіграми.

Учасники повідомили американським ЗМІ, що Тейшейра, який працював в секторі кібербезпеки, - старший за більшість членів групи і, схоже, прагнув справити на них враження. Тепер Тейшейрі загрожує звинувачення у шпигунстві.

Чому навколо Discord так багато скандалів

Discord – це месенджер, який дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, пересилати файли, проводити відеоконференції та здійснювати телефонні дзвінки у межах приватних чатів чи цілих спільнот (їх називають серверами). Донедавна там були зареєстровані 350 млн користувачів.

Його заснували 2015 року програмісти з Кремнієвої долини Джейсон Сітрон та Станіслав Вишневський з метою полегшення спілкування геймерів під час комп’ютерних ігор.

Назва месенджера в перекладі з англійської означає незгоду у поглядах, суперечку, розбрат.

Попри призначення для геймерів, Discord майже одразу опинився серед інструментів поширення політичних ідей та ідеологій.

Месенджер використовували для організації своєї діяльності американські альтернативні праві та білі супрематисти.

У серпні 2017 року месенджер вперше опинився на перших шпальтах після того, як його чатруми (сервери) під назвами "Націонал-соціалістична армія" та "Газова камера фюрера" використали для організації ходи ультраправих в Шарлотсвіллі.

Ці протести завершилися зіткненнями американських ультраправих та їхніх противників, десятки людей були поранені.

Один з прихильників ультраправих скоїв наїзд автомобілем на групу ідеологічних супротивників, внаслідок чого загинула жінка. Його засудили до довічного ув’язнення.

Президент США Дональд Трамп звільнив тоді свого стратегічного радника Стіва Беннона, якому закидали симпатії до ультраправого руху.

Discord відповів на події в Шарлотсвіллі закриттям десятків серверів, пов’язаних з рухами альтернативних правих та неонацистів, посиленням команди безпеки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хізер Хейєр - жертва навмисного наїзду автомобіля в Шарлотсвіллі

Але, попри посилення перевірок, проблеми не зникли.

У січні 2018 року видання Daily Beast повідомило, що деякі сервери Discord використовують для поширення порнопомсти. Discord мусив вживати заходи проти поширення порнографії в серверах.

Після штурму Капітолію у січні 2021 року Discord закрив сервер The Donald, який використовували прихильники Трампа. В коментарі Verge представники месенджера заявили, що дотримуються політики нульової толерантності щодо поширення ненависті та насильства, і сервер закрили через його зв’язки з онлайн-форумом, де містилися заклики до озброєного путчу і поширювалася дезінформація про результати виборів в США.

Вже 2020 року Forbes повідомляв, що Discord колись був улюбленим чатом-додатком для альтернативних правих, але вже став мейнстрімним засобом комунікації вартістю 3,5 млрд доларів, де більшість користувачів - віком 18-44 роки, хоча 30% досі складають підлітки.

Видання повідомляло, що платформу використовують для спілкування й ідейні супротивники альтернативних правих - прибічники Black Lives Matter. Але, оскільки саме в цей час відбувалася пандемія коронавірусу, набули популярності сервери для навчання, вчителі використовували месенджер для відеоуроків.

В мережі легко можна натрапити на наукові дослідження, які розповідають про зручність використання Discord для віртуального вивчення іноземних мов.

Втім, проблеми пов’язані з поширенням ненависті на Discord, а також випадки, які можуть свідчити про використання месенджера в своїх цілях педофілами, нікуди не поділися.

Аналітики американського Інституту стратегічного діалогу в 2021 році у своїй доповіді про ультраправих на Discord визначили, що месенджер лишається центром для спілкування ультраправих та розбудови їхніх спільнот.

"Наш аналіз показує, що Discord забезпечує безпечний простір для користувачів, які поширюють ідеологічні матеріали і досліджують екстремістські рухи”, - йдеться в доповіді.

За оцінками дослідників, вони визначили 24 англомовних сервери, які поширюють ультраправі погляди, їхніми учасниками була велика кількість підлітків, тож прихильники екстремістських ідеологій можуть проводити їхню ідеологічну обробку.

Деякі учасники цих серверів висловлювали підтримку неонацистським рухам Atomwaffen Division та Sonnenkrieg Division.

Учасниками деяких таких серверів можна було стати лише після відповідей на питання щодо ставлення до націонал-соціалізму та Гітлера, про етнічне походження, у 4 серверах кандидатів на вступ просили надіслати фотографії руки, щоб перевірити колір шкіри.

Дослідники встановили, що середній вік користувачів становив 15 років, в них як правило присутні кілька десятків людей, але подібні сервери досить швидко з’являються і зникають без створення великих спільнот.