Азербайджан розпочав "антитерористичні заходи" у Карабасі. Це нова війна?

24 хвилин(и) тому

Азербайджан офіційно оголосив про початок "антитерористичних заходів" на території Нагірного Карабаху.

"З метою забезпечення положень тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабаському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, забезпечення безпеки мирного населення, що повернулося на звільнені від окупації території, цивільних службовців, залучених до будівельно-відновлювальних робіт та наших військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу Азербайджану, у регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру", - йдеться у заяві міністерства оборони Азербайджану.

Водночас МЗС Азербайджану заявило, що єдиним шляхом до миру в регіоні є повне виведення вірменських військових з Карабаху та розпуск режиму в Степанакерті, повідомляє російська агенція РИА "Новости".

Азербайджан запевняє, що цивільні об'єкти не є цілями, а обстріл ведуть по позиціях збройних сил Вірменії.

Телеграм-канали публікують відеозаписи вибухів, які чути у Степанакерті, столиці невизнаної республіки.

Вірменське агентство "Фактор" повідомляє, що азербайджанські збройні сили завдали удару по комплексу радіоелектронної боротьби вірменської армії біля Степанакерта. Також, згідно з повідомленнями агентства, Азербайджан застосовує безпілотники та важку артилерію.

"З вікна будинку у Степанакерті я бачу дим на пагорбі навпроти. Артилерія безперервно стріляє вже близько сорока хвилин", - наводить "Фактор" слова місцевого журналіста Марата Ваняна.

Також повідомляють, що у місті оголосили повітряну тривогу.

Війна Вірменії з Азербайджаном закінчилася три роки тому, але мирний договір так і не підписали.

Азербайджан переміг у війні, що тривала 44 дні, і повернув собі частину території Карабаху і прилеглі до нього регіони, а в Нагірний Карабах, за домовленістю глав Азербайджану, Вірменії та Росії, увійшли російські миротворці. Вони контролюють територію Карабаху, де мешкають вірмени, та забезпечують їхню безпеку.

Вірменія погодилася майже на всі вимоги Баку, але натомість вимагала гарантій безпеки для вірмен Карабаху та повноцінних переговорів зі Степанакертом.

Щоб ліквідувати наслідки бойових дій, відкрити комунікації та налагодити вільне пересування транспорту, потрібен діалог між сторонами, а він просувається дуже повільно.

Повідомлення про збройні інциденти та випадки порушення припинення вогню (зокрема на кордоні Азербайджану з Вірменією) надходили кожні кілька днів.