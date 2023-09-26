6 найпотужніших фото року: серед них є світлина з України
Британський мистецтвознавець Келлі Гров’єр обрав шість найефектніших, на його думку, фото цього року і порівняв їх з культовими творами мистецтва.
Тюремне фото Трампа
Дональд Трамп став першим серед колишніх і чинних президентів Сполучених Штатів обвинуваченим у кримінальних справах, а опубліковане влітку 2023 року його фото – першим в історії офіційним тюремним знімком президента США.
Проникливий погляд Трампа миттєво врізався у культурну свідомість, і колишній президент отримав з цього максимальну вигоду. Продаж футболок та предметів з фото Дональда Трампа, зробленого у в'язниці Джорджії, приніс понад 7 млн доларів його виборчому штабу.
Фотографія у США має свою містику і привабливість, яку майже 60 років тому "вхопив" Енді Ворхол у своїй знаменитій експозиції Thirteen Most Wanted Men, - художник використав збільшені фотографії 13 найнебезпечніших злочинців 1962 року.
Фото з архівів поліції розмістили на Всесвітній виставці 1964 року у Нью-Йорку.
Але за три дні після відкриття плакати зафарбували срібною фарбою – влада вирішила, що недоречно розміщувати фото злочинців у громадському місці.
Сцена у конгресі
Якби італійський художник XVI століття Караваджо був живий, він можливо, побачив би на цьому фото, зробленому у січні в Палаті представників США, змову темряви й світла.
Тут скандальна республіканська конгресменка і союзниця колишнього президента Трампа Марджорі Тейлор Грін намагається переконати свого колегу Метта Розендейла з Монтани поговорити з Трампом, якого вона тримає на зв'язку на своєму смартфоні.
Сяйво гаджета, витягнута рука Грін, рука Родендейла на знак відмови та складки темної тканини, що обрамляють сцену, перегукуються з контурами й контрастами світлотіньових полотен Караваджо.
Демонстрація роботів
Від чотириногих помічників до роботів-гуманоїдів та двоногих "кіборгів" — Всесвітня конференція роботів 2023 року в Пекінському міжнародному виставковому центрі "Етронг" представила одні з найсвіжіших та найбільш дивних проєктів у цій галузі.
Моторошний вигляд роботів-жінок, що імітують рухи робота-чоловіка-"господаря", одягненого в червоне, свідчить, наскільки глибоко вкорінені гендерні ролі, навіть коли саме поняття статі втрачає будь-який сенс.
Як тут не згадати картину данського художника XIX століття Костянтина Хансена "Прометей, що створює людину в глині". На ній глиняна постать, виліплена грецьким богом вогню Прометеєм залишається інертною, доки одягнена в червоне вбрання богиня Афіна не дарує їй життя. Інтригуючий контраст на перехресті століть.
Поцілунок Рубіалеса
"Поцілунок, - сказала якось шведська акторка Інгрід Бергман, - це милий трюк, вигаданий природою для того, щоб зупинити розмову, коли слова стають зайвими".
Якщо президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес повірив у те, що розмова припиниться, і "слова" стануть "зайвими", коли він поцілує в губи футболістку збірної Іспанії Дженні Ермосо після перемоги іспанок у фіналі жіночого чемпіонату світу, він жорстоко помилився.
Цей поцілунок вартував йому кар'єри.
Ермосо заявила, що не давала згоди на поцілунок. І хоча Рубіалес відкидав обвинувачення, стверджуючи, що все було "за взаємною згодою", йому зрештою довелося піти у відставку.
Виникає питання: скільки в історії культури майстерно зображених поцілунків? На думку спадає Густав Клімт та його картина "Поцілунок" 1907/8 року.
Фестиваль Burning Man
У США тисячі відвідувачів фестивалю Burning Man застрягли в пустелі через зливи.
Коли ж організатори відкрили дороги для виїзду учасників, утворилися страшенні затори.
Це фото нагадує "Каділлак Ранч" (Cadillac Ranch) - незвичайний художній об'єкт у штаті Техас, США. Десять старих кадилаків закопали капотом у землю й розписали графіті. Пам'ятку створив у 1974 році американський художник Стен Лібен та група художників-гіпі.
Ракетний удар по українському собору
Парафіяни розчищають завали всередині Спасо-Преображенського собору в центрі Одеси після російського ракетного удару.
Попри жахливі руйнування, фото випромінює моторошний спокій.
У 1630-х роках французький художник епохи бароко Франсуа де Номе дивним чином вловив щось схоже на своїй цікавій кінетичній картині "Вибух у церкві". Нещодавно її перейменували на "Король Аса, що руйнує ідолів".
Жорстока руйнація споруди (праворуч) і видимість її неприступного спокою (ліворуч), здається, вирізані з того ж незворушного полотна, що й недавнє фото з Одеси.