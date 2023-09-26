6 найпотужніших фото року: серед них є світлина з України

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Внаслідок російської атаки по Одесі зазнав пошкоджень Спасо-Преображенський кафедральний собор

1 година тому

Британський мистецтвознавець Келлі Гров’єр обрав шість найефектніших, на його думку, фото цього року і порівняв їх з культовими творами мистецтва.

Тюремне фото Трампа

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 24 серпня 2023 року Дональда Трампа зареєстрували у в'язниці штату Джорджія, взяли відбитки пальців та сфотографували

Дональд Трамп став першим серед колишніх і чинних президентів Сполучених Штатів обвинуваченим у кримінальних справах, а опубліковане влітку 2023 року його фото – першим в історії офіційним тюремним знімком президента США.

Проникливий погляд Трампа миттєво врізався у культурну свідомість, і колишній президент отримав з цього максимальну вигоду. Продаж футболок та предметів з фото Дональда Трампа, зробленого у в'язниці Джорджії, приніс понад 7 млн доларів його виборчому штабу.

Фотографія у США має свою містику і привабливість, яку майже 60 років тому "вхопив" Енді Ворхол у своїй знаменитій експозиції Thirteen Most Wanted Men, - художник використав збільшені фотографії 13 найнебезпечніших злочинців 1962 року.

Фото з архівів поліції розмістили на Всесвітній виставці 1964 року у Нью-Йорку.

Але за три дні після відкриття плакати зафарбували срібною фарбою – влада вирішила, що недоречно розміщувати фото злочинців у громадському місці.

Сцена у конгресі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Марджорі Тейлор Грін тримає телефон із Дональдом Трампом на лінії

Якби італійський художник XVI століття Караваджо був живий, він можливо, побачив би на цьому фото, зробленому у січні в Палаті представників США, змову темряви й світла.

Тут скандальна республіканська конгресменка і союзниця колишнього президента Трампа Марджорі Тейлор Грін намагається переконати свого колегу Метта Розендейла з Монтани поговорити з Трампом, якого вона тримає на зв'язку на своєму смартфоні.

Сяйво гаджета, витягнута рука Грін, рука Родендейла на знак відмови та складки темної тканини, що обрамляють сцену, перегукуються з контурами й контрастами світлотіньових полотен Караваджо.

Демонстрація роботів

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Всесвітня конференція робототехніки 2023 у Пекіні

Від чотириногих помічників до роботів-гуманоїдів та двоногих "кіборгів" — Всесвітня конференція роботів 2023 року в Пекінському міжнародному виставковому центрі "Етронг" представила одні з найсвіжіших та найбільш дивних проєктів у цій галузі.

Моторошний вигляд роботів-жінок, що імітують рухи робота-чоловіка-"господаря", одягненого в червоне, свідчить, наскільки глибоко вкорінені гендерні ролі, навіть коли саме поняття статі втрачає будь-який сенс.

Як тут не згадати картину данського художника XIX століття Костянтина Хансена "Прометей, що створює людину в глині". На ній глиняна постать, виліплена грецьким богом вогню Прометеєм залишається інертною, доки одягнена в червоне вбрання богиня Афіна не дарує їй життя. Інтригуючий контраст на перехресті століть.

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Поцілунок Рубіалеса

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Той самий фатальний поцілунок

"Поцілунок, - сказала якось шведська акторка Інгрід Бергман, - це милий трюк, вигаданий природою для того, щоб зупинити розмову, коли слова стають зайвими".

Якщо президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес повірив у те, що розмова припиниться, і "слова" стануть "зайвими", коли він поцілує в губи футболістку збірної Іспанії Дженні Ермосо після перемоги іспанок у фіналі жіночого чемпіонату світу, він жорстоко помилився.

Цей поцілунок вартував йому кар'єри.

Ермосо заявила, що не давала згоди на поцілунок. І хоча Рубіалес відкидав обвинувачення, стверджуючи, що все було "за взаємною згодою", йому зрештою довелося піти у відставку.

Виникає питання: скільки в історії культури майстерно зображених поцілунків? На думку спадає Густав Клімт та його картина "Поцілунок" 1907/8 року.

Фестиваль Burning Man

Автор фото, Getty Images

У США тисячі відвідувачів фестивалю Burning Man застрягли в пустелі через зливи.

Коли ж організатори відкрили дороги для виїзду учасників, утворилися страшенні затори.

Це фото нагадує "Каділлак Ранч" (Cadillac Ranch) - незвичайний художній об'єкт у штаті Техас, США. Десять старих кадилаків закопали капотом у землю й розписали графіті. Пам'ятку створив у 1974 році американський художник Стен Лібен та група художників-гіпі.

Ракетний удар по українському собору

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія зруйнувала головний храм Одеси - Преображенський собор

Парафіяни розчищають завали всередині Спасо-Преображенського собору в центрі Одеси після російського ракетного удару.

Попри жахливі руйнування, фото випромінює моторошний спокій.

У 1630-х роках французький художник епохи бароко Франсуа де Номе дивним чином вловив щось схоже на своїй цікавій кінетичній картині "Вибух у церкві". Нещодавно її перейменували на "Король Аса, що руйнує ідолів".