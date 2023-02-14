Як худнуть Ілон Маск і Кім Кардаш'ян. І до чого тут ліки для діабетиків
Ін'єкції, що набирають популярності, допомагають скинути до 15% ваги, але мають чимало побічних ефектів.
У Британії роздрібним аптекам дозволять продавати ін'єкції для схуднення Wegovy, якими користуються деякі відомі люди, зокрема, Ілон Маск.
Головний компонент Wegovy – семаглутид, що допомагає впоратись з ожирінням при діабеті другого типу.
У його застосуванні зізнавались Ілон Маск та Кім Кардаш’ян, які мають велику аудиторію у соцмережах. Препарат також популярний серед відомих блогерів і зірок Голлівуду.
Семаглутид та інші засоби для лікування діабету другого типу дійсно можуть сприяти зниженню ваги. Впливаючи на специфічні рецептори в організмі, вони пригнічують апетит й уповільнюють травлення їжі. В результаті людина рідше відчуває голод, швидше насичується й споживає менше калорій.
Однак експерти попереджають, що це не швидке рішення і не диво-ліки, які допомагають скинути вагу без будь-яких зусиль.
Лікування відбувається під наглядом фахівця й підкріплюється дієтою і фізичним навантаженням.
Як і будь-які ліки, Wegovy може мати побічні ефекти. Серед найбільш поширених - нудота або розлад шлунка, здуття живота та гази.
Крім того, швидке схуднення може призвести до втрати жиру на обличчі, а в деяких людей - до западання щік та появи новий зморшок. Цей ефект лікарі назвали "обличчя Оземпік", від назви ще одного препарату для лікування діабету, який також приймають для схуднення.
Медики радять приймати Wegovy не більше двох років.