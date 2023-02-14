Як худнуть Ілон Маск і Кім Кардаш'ян. І до чого тут ліки для діабетиків

31 хвилин(и) тому

Ін'єкції, що набирають популярності, допомагають скинути до 15% ваги, але мають чимало побічних ефектів.

У Британії роздрібним аптекам дозволять продавати ін'єкції для схуднення Wegovy, якими користуються деякі відомі люди, зокрема, Ілон Маск.

Головний компонент Wegovy – семаглутид, що допомагає впоратись з ожирінням при діабеті другого типу.

У його застосуванні зізнавались Ілон Маск та Кім Кардаш’ян, які мають велику аудиторію у соцмережах. Препарат також популярний серед відомих блогерів і зірок Голлівуду.

Семаглутид та інші засоби для лікування діабету другого типу дійсно можуть сприяти зниженню ваги. Впливаючи на специфічні рецептори в організмі, вони пригнічують апетит й уповільнюють травлення їжі. В результаті людина рідше відчуває голод, швидше насичується й споживає менше калорій.

Однак експерти попереджають, що це не швидке рішення і не диво-ліки, які допомагають скинути вагу без будь-яких зусиль.

Лікування відбувається під наглядом фахівця й підкріплюється дієтою і фізичним навантаженням.

Як і будь-які ліки, Wegovy може мати побічні ефекти. Серед найбільш поширених - нудота або розлад шлунка, здуття живота та гази.

Крім того, швидке схуднення може призвести до втрати жиру на обличчі, а в деяких людей - до западання щік та появи новий зморшок. Цей ефект лікарі назвали "обличчя Оземпік", від назви ще одного препарату для лікування діабету, який також приймають для схуднення.