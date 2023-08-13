Храми, палаци та маєтки. Найкрасивіші пам’ятки України, зруйновані Росією під час війни

Author, Галина Корба

Role, ВВС Україна

50 хвилин(и) тому

Російське вторгнення обернулося для України смертями десятків тисяч людей та страшними руйнуваннями. Ми зібрали найкрасивіші пам’ятки, які були сильно пошкоджені або стерті з лиця землі через російські обстріли чи окупацію.

У липні 2023 року Росія завдала чергового ракетного удару по Одесі - одному з найкрасивіших та найсамобутніших міст України.

В результаті атаки було частково зруйновано Свято-Преображенський кафедральний собор та майже 50 будинків в центрі міста. З них 25 - пам’ятки архітектури.

"Мішенню всіх цих ракет є не просто міста, села чи люди. Їхня мішень – це людяність та основи всієї нашої європейської культури", - прокоментував удар президент Володимир Зеленський.

За перші 17 місяців російської агресії в Україні пошкодили або знищили 763 об'єкти культурної спадщини, повідомляє міністерство культури та інформаційної політики (МКІП).

Йдеться, зокрема, про 105 об’єктів національного значення та 595 об'єктів місцевого значення.

Оцінки ЮНЕСКО дещо скромніші – вони повідомляють про 274 пошкоджені об’єкти, що мали культурну та історичну цінність.

ВВС Україна відібрала найкрасивіші та найнезвичайніші будівлі й храми, які стали жертвами російських обстрілів та атак з дня повномасштабного вторгнення.

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Спасо-Преображенський кафедральний собор (Одеса)

Храм початку 19 століття уже руйнували за радянської влади та відбудували вже за незалежної України.

Влітку 2023 року Росія завдала чергового ракетного удару по Одесі, сильно пошкодивши будівлю храму та інтер’єри. Ракета проломила стіну і зруйнувала головний вівтар.

Свято-Успенська Святогірська лавра (м. Святогірськ, Донецька область)

Унікальна пам’ятка та одна з найбільших святинь України розташована на схилах правого берега Сіверського Донця. Історія лаври сягає 16 століття.

У 2022 році, коли розпочалося російське вторгнення, Святогірська лавра стала прихистком цивільних, які ховалися від російських обстрілів.

Будівлі лаври фактично опинилися на лінії вогню, вони сильно постраждали від бомб та снарядів. Було зруйновано кілька скитів та святинь, пошкоджено келії, де перебували люди.

На фото зруйнований Свято-Георгіївський скит.

Вознесенська церква (с. Лукашівка, Чернігівська область)

Білосніжний цегляний храм з золотими банями та головну окрасу маленького села на Чернігівщині звели на початку 20-століття на місці 200-літньої дерев’яної церкви.

Коли у березні 2022 року Лукашівка була під російською окупацією, росіяни, за свідченням місцевих, використовували церкву як склад зброї та пального, тут також тримали полонених.

Під час боїв та обстрілів постраждали фасади, було зруйновано куполи з хрестами та інтер’єри

Палац культури "Молодіжний" (Маріуполь, Донецька область)

Колишній готель "Континенталь" з рельєфними візерунками на стінах, збудований на зламі 19 та 20 століть, був центром сучасної культури Маріуполя.

Тут проводили концерти, фестивалі та інші культурно-мистецькі заходи.

В результаті кількамісячного штурму Маріуполя у 2022 році від будинку лишилися самі руїни.

Палац праці (Харків)

Незвичайний архітектурний проєкт початку 20-го століття в центрі Харкова з трьома внутрішніми дворами та величними арками сильно постраждав під час ракетних обстрілів Харкова на початку російського вторгнення.

У березні 2022 року обстріли пошкодили фасади та дах, а також вибили вікна палацу.

Свято-Георгіївський храм (с. Заворичі, Київська область)

Однокупольна дерев’яна церква зі 150-річною історією під час вторгнення росіян навесні 2022 року згоріла дотла.

Настоятель храму пригадував, що російські військові прицільно стріляли в купол храму.

Дерев’яна церква спалахнула, як свічка, від неї залишилося лише згарище.

Будинок Василя Тарновського (Чернігів)

У цій елегантній червоній будівлі 19-го століття з високими вікнами та затишним садком в різний час розміщувався і Музей старожитностей, і експозиція Чернігівського історичного музею, а з 80-х років 20-го століття ще й Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва.

Будинок пережив війни та революції минулого століття, але в 2022-му його практично повністю зруйнувала російська бомба. Рештки будівлі законсервували та обіцяють відновити.

Садиба Павлових (Харків)

Елегантна будівля з чотириколонним портиком простояла в Харкові майже 200 років. Тут мешкали заможні харків’яни, пізніше розміщувалися вишукані готелі, а згодом – місцевий військкомат.

Садибу було зруйновано під час обстрілу міста російськими військами в квітні 2022 року. Міська влада заявила, що відновленню будинок не підлягає.

Храм Вознесіння Господнього (с. Лук’янівка, Київська область)

Рідкісний взірець дерев’яної архітектури 19-го століття також не пережив російського вторгнення.

"О 4-й годині ночі російський танк чотирма пострілами вщент зруйнував цю церкву", – згадував настоятель храму.

Купол та ікони церкви стали експонатами Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Донецький академічний обласний драматичний театр (Маріуполь, Донецька область)

Осередок культурного життя Маріуполя, збудований в 60-х роках минулого століття, став символом воєнних злочинів Росії в Україні.

16 березня 2022 року, коли в театрі ховалися від російських обстрілів сотні людей, війська РФ скинули на будівлю авіабомбу.

Точна кількість загиблих невідома, але йдеться про сотні – від 300 до 600 загиблих.

Садиба Генріха Янцена (Оріхів, Запорізька область)

Елегантну будівлю з ліпниною збудувала родина німецьких поселенців-менонітів в 19 столітті. Вони також звели в Оріхові перший паровий млин, лікарню, школу та кінотеатр.

У незалежній Україні в будинку розміщувалася Оріхівська міська рада.

У травні 2022 року будинок потрапив під російський обстріл і сильно постраждав - були пошкоджені вікна, розтрощені вхідні двері, посічені уламками стіни та старовинна ліпнина. Частково обвалився дах та стіни другого поверху.

Столітня пожежна частина (Харків)

Будівля пожежної частини понад сто років виконувала своє пряме призначення – була офісом для харківських вогнеборців з кінця 19 століття.

Цей стильний будинок з червоної цегли також зберіг автентичну вежу-каланчу. Спеціальну надбудову, завдяки якій раніше пожежники могли здалеку побачити займання і локалізувати пожежу до того, як вона встигла б наробити багато лиха.

У березні 2022 року будинок потрапив під обстріл російських військ. Вогонь та снаряди пошкодили фасад і дах.

Садиба Попова (м. Василівка, Запорізька область)

Садиба Попова – один з найяскравіших маєтків України. Будинок, схожий на казковий замок з червоної цегли, звели в 19 столітті. Він одночасно має риси північноіталійського ренесансу, готичні та мавританські риси.

У наші дні в будинку був історико-архітектурний музей.

Під час війни з Росією будинок неодноразово страждав від обстрілів, у березні 2022 року місцева влада повідомила, що російські військові пограбували місцеву експозицію. Зокрема, забрали начебто мармуровий унітаз часів перших власників маєтку.

Костел Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії (с. Киселівка, Миколаївська область)

Католицький храм, який збудували переселенці з польських, литовських та білоруських земель у першій половині 19 столітті, пережив революції та дві світові війни, але не пережив російського вторгнення.

Під час війни у 2022 році село опинилося на лінії вогню та недовго було в окупації, будівлю храму зруйнували вщент.

Майдан Свободи (Харків)

Майдан Свободи - серце Харкова, найбільша площа України та шоста за розмірами площа Європи. Тут розташований знаменитий Будинок державної промисловості, відомий також як Держпром, корпуси Харківського університету ім. Каразіна, готель "Харків" та Будинок Рад, де розташовані органи влади Харкова та області.

На початку російського вторгнення Росія здійснила масований ракетний обстріл Харкова, історичний центр зазнав великих руйнувань.

Особливо постраждала будівля Харківської облдержадміністрації. В результаті удару загинули 29 людей.

Храм Пресвятої Богородиці (с. В’язівка, Житомирська область)

Унікальний дерев’яний храм, збудований в середині 19 століття, у березні 2022 року сильно пошкодили обстріли.

Церква практично розлетілася на друзки, дещо менше постраждала дзвіниця, повідомляв інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди (с. Сковородинівка, Харківська область)

Мандрівний український філософ Григорій Сковорода провів у селі Сковородинівка, в маєтку поміщиків Ковалівських останні роки життя. Згодом тут, на території маєтку у павільйоні 18-го століття, відкрили музей.

У травні 2022 року в будівлю музею влучила російська ракета. Будинок спалахнув, вигоріло 280 кв. м площі. Частину експонатів встигли вивезти раніше, але будівля постраждала дуже сильно, зізнавалася адміністрація установи.

До зими 2023-го будинок збираються законсервувати, а тоді шукатимуть гроші для реставрації, обіцяє влада Харківщини.

Лисичанська багатопрофільна гімназія (м. Лисичанськ, Луганська область)

Понад 150 років тому будівлю звели вихідці з Бельгії, які заснували тут свій бізнес. Дуже скоро будинок стали використовувати як жіночу гімназію.

За незалежної України будинок залишався закладом освіти, причому одним з найкращих в регіоні. Тут була Лисичанська багатопрофільна гімназія.

У 2022 році після нещадних обстрілів та атак росіяни захопили місто. Лисичанська гімназія натомість практично згоріла до тла.

Храм Різдва Пресвятої Богородиці (Дергачі, Харківська область)

Історія храму має понад триста років. Спершу він був дерев’яним, а тоді, у 1838 році, на місці дерев’яної церкви збудували нинішню кам’яну.

У квітні 2022 року на подвір’я храму прилетів російський снаряд. Вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодження отримали фасади та інтер’єри, вибух зруйнував будівлю іконної крамниці та будівлю недільної школи.