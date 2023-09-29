ЗРК “ТОР”. Як українці сховали біля Києва залишену росіянами систему ППО і тримали в городі

Автор фото, Getty Підпис до фото, Російські ЗРК "ТОР", фото ілюстративне

1 година тому

Поліція Київщини повідомила, що викрила мешканців Київщини, які знайшли дефіцитний російський зенітно-ракетний комплекс, але не віддали його військовим, а переховували вдома.

Зброю залишили на Чернігівщині росіяни, коли у квітні 2022 року відступили від столиці та з півночі України.

Правоохоронці твердять, що 38 та 45-річний жителі Бориспільського району незаконно здобули та зберігали цілий зенітно-ракетний комплекс і боєприпаси агресорів.

“За попередніми даними, зброю залишили російські війська під час бойових дій на території Чернігівської області”, - кажуть в поліції.

Спочатку поліцейські виявили та вилучили ЗРК “ТОР”, який один із фігурантів справи ховав у Броварському районі. Як він перевіз величезний ЗРК, слідчі не уточнюють.

У СБУ, яка також веде цю справу, наразі не коментують деталі цієї історії.

Після проведення оперативно-розшукових заходів поліція знайшла місце, де сховали ракети до комплексу. Їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі.

Під час обшуків вилучили дві секції з вісьмома зенітними ракетами, які призначені для протиповітряної і протиракетної оборони.

За рішенням суду боєприпаси і обладнання вже передали на потреби ЗСУ.

Вартість ракет складає близько 30 мільйонів гривень, а загалом ціна ЗРК “ТОР” складає десятки мільйонів доларів.

Обом чоловікам повідомили про підозру за фактом зберігання, придбання та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Що таке ЗРК “ТОР”

Автор фото, Поліція Підпис до фото, Ракети в городі

Автор фото, Поліція Підпис до фото, Знайдені ракети

ЗРК "Тор" - це ефективна зброя протиповітряного захисту на висоті до 6 км.

Система "Тор" призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, літаків і вертольотів.

Він забезпечує захист від цілей, що рухаються зі швидкостями до 700 м/с, на відстані від 0,5 до 12 км і на висотах від 10 м до 6 км.

Цьому озброєнню приписують здатність дуже швидко висуватися на бойову позицію, уважно сканувати "небо" і випускати ракети.

Ракета руйнує літак, вертоліт, безпілотник чи ракету, і не обов'язково тому, що вдаряється в нього. Ракета підриває заряд у повітрі так, щоб з максимальною вірогідністю знищити ціль.

За секунду зенітна ракета долає відстань близько 1000 метрів.

Вважається, що саме із ЗРК “ТОР” іранці збили український пасажирський літак над аеропортом Тегерана в 2020 році.

ЗРК “ТОР” поставили на озброєння ще в 1986 році. В бойових умовах "Тор" могли вперше застосувати під час російсько-грузинської війни 2008 року. Тоді грузинські підрозділи збили російський Ту-22М.