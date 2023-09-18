Поліцейська, через яку жінку в авто збив потяг, уникнула в'язниці

Автор фото, Fort Lupton Police Department

У 2022 році офіцер поліції в американському штаті Колорадо закрила закуту в наручники жінку у поліцейській машині, після чого в неї врізався потяг. Поліцейській вдалося уникну в'язниці.

Джордан Стейнке засудили до 30 місяців випробувального терміну після того, як у липні її визнали винною у необережності, яка спричинила загрозу для життя.

Звинувачення у замаху на ненавмисне вбивство з неї зняли.

29-річній поліцейській, яку звільнили з роботи через цей інцидент, призначили 100 годин громадських робіт.

Author, Кетрін Армстронг

Role, BBC News

13 хвилин(и) тому

Жінка на ім'я Ярені Ріос-Гонсалес, яку замкненули в автомобілі, отримала серйозні травми, у тому числі черепно-мозкову.

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Аварія сталася у вересні 2022 року, коли Стейнке та інший поліцейський розслідували інцидент із застосуванням зброї на дорозі в окрузі Велд, приблизно за 115 км від столиці штату Денвер.

Ріос-Гонсалес зупинили, взяли під варту та посадили у поліцейську машину, яка була припаркована на залізничних коліях.

Поки офіцери обшукували її автомобіль, потяг врізався у поліцейську машину.

Contains some upsetting scenes. Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Contains some upsetting scenes. Play video, "Moment woman handcuffed in police car gets hit by train", Тривалість 0,59 00:59 Підпис до відео, Камера відеореєстратора зафіксувала момент, коли потяг врізався у припарковану поліцейську машину

"Те, що сталося тієї ночі, переслідувало мене 364 дні", - сказала Стейнке у своїй промові-вибаченні, яку зачитала у суді під час винесення вироку.

"Я пам'ятаю твій плач і крики. Я пам'ятаю, як благала тебе назвати своє ім'я. Молилася, щоб ти не знепритомніла. Я ніколи не почувалася такою безпорадною. Ми не могли витягти тебе з машини".

Стейнке додала, що сподівається провести навчальні бесіди з поліцейськими про небезпеку залізничних колій.

Як повідомляє Denver Post, адвокат Ріос-Гонсалес сказав суду, що хоча його клієнтка постраждала через інцидент, який так радикально змінив її життя, і відчувала злість через це, вона також шкодувала, що Стейнке втратила свою роботу.

Суддя Тімоті Кернс сказав, що хотів відправити Стейнке до в'язниці, щоб це стало уроком для інших.

Однак він передумав, коли і захист, і обвинувачення попросили умовний термін.