Помилування від Путіна: як ПВК "Вагнер" возить в'язнів на війну з Україною

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41 хвилин(и) тому

Російська приватна військова компанія "Вагнер" вивозила з колоній на війну в Україні ув'язнених, які вже отримали помилування від президента Росії Володимира Путіна.

Це підтверджують документи, виявлені незалежним російським журналістом Андрієм Захаровим.

"Є така поліцейська база - ІБД-Ф. Туди вносять інформацію про злочини, які скоїла людина, коли її засудили, де вона відбувала покарання і коли звільнилась. Я попросив людину, що має доступ до ІБД-Ф, перевірити кілька в'язнів, що засвітилися на відео з Пригожиним як приклад соціального ліфта "Вагнера": позавчора у в'язниці – вчора на фронті – сьогодні вільний. Один – убивця, інший, говорячи дореволюційною мовою, – розбійник", – розповів Захаров у своєму телеграм-каналі.

Він опублікував скриншоти документів "розбійника" і "вбивці", не вказавши імен колишніх в'язнів. В обох стоїть позначка: "Звільнений від подальшого відбування покарання на підставі указу президента "Про помилування". Судимість зняли.

ВВС вдалося підтвердити достовірність цих документів.

На обох документах стоїть дата президентського указу 6 липня 2022 року, який офіційно не оприлюднили.

Тобто завербовані ПВК "Вагнер" в'язні воювали в Україні вже юридично вільними людьми зі знятою судимістю. Як і прогнозувала ВВС, це була єдина можливість документально оформити їхнє відправлення з колоній на фронт.

Людей вивозили на підставі того самого указу Путіна про помилування в різні дні. В одному документі дата звільнення ув'язненого збігається з датою указу 6 липня - цього дня, ймовірно, відправили на фронт першу партію людей. Другого ув'язненого звільнили за тим самим указом, але вже 21 липня - ймовірно, з іншої колонії.

Формально документи про помилування ув'язненим мають видавати у колонії на момент звільнення. Але завербовані в ПВК отримують їх не відразу, а лише провоювавши пів року. Саме стільки часу минуло з 6 липня 2022 року до публікації допису засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, у якому він прощається з першими колишніми в'язнями, що "відпрацювали" піврічний контракт.

Достроково довідки про помилування отримали лише ті ексв'язні, що втратили кінцівки - на довідках, показаних на відео, стояла та ж дата путінського указу - 6 липня.

"Один з тих, кого я попросив перевірити, достроково демобілізувався восени, бо на війні йому відірвало ногу. Інший з'явився на відео "пригожинських" медіа на початку січня – за шість місяців після того, як Путін помилував його за готовність піти й вбивати своїх сусідів заради цілей, які чітко не може сформулювати навіть той, хто розпочав цю війну", - каже Захаров.

Невідомо, чи підписав Путін один указ, чи їх було кілька. У лютому стало відомо, що ПВК "Вагнер" більше не вербує ув'язнених у колоніях. Сам Євген Пригожин активно критикує це рішення влади, наголошуючи, що підрозділи ПВК продовжують скорочуватися - "ті, хто ще не отримав помилування, далі його отримуватимуть і йтимуть від нас".

Автор фото, KREMLIN.RU Підпис до фото, Володимир Путін вручає державну нагороду бійцю ПВК "Вагнер" Айку Гаспаряну

"Суворо за законом"

Офіційного пояснення, чому людей з в'язниць відправляють в окопи на територію іншої держави і повертають на батьківщину живими чи мертвими, російська влада досі не надала.

Відповідей від Федеральної служби виконання покарань РФ не можуть отримати й родичі завербованих ув'язнених. ВВС надсилала запит щодо вербування в'язнів, але відповіді досі не отримала.

При цьому відправляти ув'язнених на війну закони Росії забороняють.

Кремль чітких пояснень теж не надавав, обмежуючись словами, що все відповідає закону. 27 січня ВВС ще раз запитала прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, як росіяни, що мають відбувати покарання, опиняються на фронті, а деякі згодом ще й отримують нагороди з рук президента.

"Ви знаєте, що існують відкриті укази та укази з різними грифами таємності. Саме про ці укази я не можу нічого казати. Але я можу підтвердити, що вся процедура помилування щодо ув'язнених здійснюється із суворим дотриманням російського законодавства", - сказав Пєсков у відповідь на запитання про те, скільки указів про помилування підписав Володимир Путін.

Конституція Росії дозволяє президенту помилувати будь-кого. Такі укази Путін раніше вже видавав і робив це публічно, без участі комісії про помилування – приміром, так було із помилуванням української льотчиці Надії Савченко. У деяких указах йшлося і про повне зняття судимості, тобто обіцяний Пригожиним варіант теоретично дійсно можливий.

При цьому, як неодноразово визнавав Верховний суд Росії, процедура президентського помилування "здійснюється поза межами правосуддя" - вона взагалі не регулюється кримінальним чи кримінально-процесуальним законодавством. Навіть якщо в указі про помилування йдеться не про одне, а про кількох засуджених, він не вважається нормативним правовим актом, містить конфіденційні відомості й тому не може бути оприлюднений.

Як випливає з рішень Верховного суду РФ, ні укази про помилування, ні імена тих, кого помилує президент за згоду воювати в Україні, влада формально оприлюднювати не зобов'язана.

На зустрічі 3 січня Пригожин обіцяв пораненим вагнерівцям, що "папірець" про зняття судимості вони отримають за кілька днів після приїзду додому, і "міліція" має поставитись до них "з повагою": "Є помилування, є папірець, є подяка від очільника республіки і є медаль за відвагу".