Стендапер втік з України і розповів, що вибір інших - "гинути". Розгорівся скандал

Автор фото, Facebook Андрій Щегель Підпис до фото, Комік Андрій Щегель відомий своїми провокативними заявами

1 година тому

Український стендап-комік Андрій Щегель розказав, що проігнорував декілька повісток в армію і виїхав в Туреччину. Щодо тих, хто пішов на війну, він заявив, що це їхній вибір "загинути".

Про свої думки щодо ситуації в Україні комік розповів в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну.

Під час розмови він підняв тему уникнення мобілізації чоловіками в Україні.

Щегель повідомив, що вже тричі отримав повістки, але втік з України, виїхавши в Туреччину як артист.

І це попри те, що в юності він закінчив Львівський військовий ліцей і юридичний ліцей академії МВС.

Стендапер заявив, така позиція обґрунтована тим, що він "вільна людина".

"Я не боюсь воєнкомів. Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені тут (в Україні) некомфортно. І я більше не можу та знайшов спосіб з...батися (втікти) і пожити в комфортній психологічній обстановці. От чесно вам заявляю".

Комік також розповів, як зміг обійти заборону на виїзд чоловіків за кордон. За його словами, він отримав дозвіл на концертну діяльність в іноземній країні від міністерства культури.

Повертатись в Україну, поки триває війна, Щегель не планує. Після Туреччини він планує переїхати в Албанію, а потім провести гастролі в Європі.

"Я перебуваю за кордоном і мені дозвіл на це дала держава".

Стендап-артист каже, що не відчуває докорів сумління через своє небажання захищати рідну країну. На його думку, країна – це "фікція".

Щегель також заявив, що несправедливо йому дорікати тим, що його однолітки гинуть на війні, поки він відпочиває в Туречинні.

"Я виходжу з того, що це вибір хлопців – гинути. Я щиро співчуваю кожному, хто вимушений зараз боронити Україну, бо він її любить і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію в своїй історії і, мабуть, у світі зараз".

Такі заяви артиста викликали гнів українців в соцмережах. Хоча були й ті, хто підтримав концепцію артиста про право "вільної людини" не йти на війну.

Автор фото, Twitter

Автор фото, Twitter

Автор фото, Twitter

Автор фото, кадр з відео Підпис до фото, Щегель і Скрипін під час інтерв'ю

Хто такий Андрій Щегель?

Цей стендап-комік відомий своєю експресивною манерою поведінки на сцені, провокативними заявами і ставленням до "патріотизму".

Наприклад, в січні 2021 в інтерв'ю виданню "Depo.ua" Щегель пояснював, чому він російськомовний.

"Я виступаю російською, бо мені так зручніше. Я думаю російською, все життя говорив цією мовою. Україна в цілому – багато в чому російськомовна країна, російськомовних коміків дуже багато, і вони більш помітні, бо вони активніше знімають відео, базуються у Києві і мають кращі можливості робити комедію в більших масштабах".

В 2019 році він переїздив працювати в Білорусь. Через декілька місяців повернувся в Україну і став виступати з україномовним матеріалом.

Він став першим українським стендапером, який продав свій спешл (сольний концерт) під назвою "Національно-визвольний сольник" для онлайн-кінотеатру. Це відбулося восени 2021 року.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Щегель вже потрапляв у скандали.

В травні 2022 року скасували концерти після його жарту про загиблих у Харкові.

Стендапер пожартував, що раніше в соцмережі інстаграм дівчата виставляли свої спокусливі фотографії з тренажерного залу, а тепер постять інформацію про загиблих.

Щегель повідомив, що через цю ситуацію його концерти у Львові та Кам'янець-Подільському скасували нібито за вказівкою міських рад.

Також його виступ попросив скасувати організатор концерту в Луцьку. Через це комік оголосив, що взагалі скасовує запланований тур.

Комік також заявив, що отримує погрози через той жарт.