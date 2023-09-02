Від "Американської історії жахів" до "Сексуальної освіти": найкращі серіали вересня

Автор фото, Сторінка серіалу у твіттері Підпис до фото, Кім Кардаш'ян на постері "Американської історії жахів"

1 година тому

Кореспондентка ВВС Culture Керін Джеймс пропонує список найбільших прем'єр вересня - від "Ранкового шоу" з Дженніфер Еністон у головній ролі до фінального сезону кримінальної драми "Ватажок" і нової версії "Американської історії жахів".

"Ватажок" (Top Boy)

Автор фото, Netflix

Трейлер фінального сезону гучної драми про злочинні угруповання Лондона, який минулого сезону закінчився вбивством головного героя, цього разу обіцяє "не залишити жодних шансів" і точно поставити фінальну крапку у сюжеті.

Минулий сезон стрічки The Guardian назвала "диким і жахливим бетонним вестерном".

В останньому сезоні головні герої, які борються за владу у світі наркотиків, повертаються: Ешлі Волтерс у ролі Душейна та Кейн Робінсон у ролі Саллі.

До них приєдналися Баррі Кеоган, який отримав першу у своїй кар'єрі номінацію на "Оскар" за роль у фільмі "Банші Інішерина", та Браян Глісон ("Погані сестри").

Прем'єра відбудеться 7 вересня на Netflix

"Підмінник" (The Changeling)

Автор фото, Apple TV+

"Казка для дорослих. Історія жахів, байка про батьків та небезпечна одіссея Нью-Йорком, про існування якого ви не знали", — так Apple TV+ анонсував новий проєкт "Підмінник" (саме це слово прийшло з кельтського фольклору) за мотивами однойменного роману Віктора Лаваля.

Головний герой стрічки Аполлон Кагва ледь животіє. Він - книгар, що полює за рідкісними першими виданнями. Коли в нього народжується син Браян, він намагається бути гарним чоловіком і батьком.

Ось тільки з дружиною Еммою не все гаразд. Жінка зовсім не цікавиться новонародженим сином. Спочатку Аполлон списує її дивацтва на післяпологову депресію, але проблема - глибша. Перш ніж він встигає допомогти, Емма зникає. Аполлон вирушає на її пошуки.

У серіалі знялися Лейкіт Стенфілд, Адіна Портер, Кларк Бако, Малкольм Баррет, Алексіс Лаудер, Аміра Венн та Джаред Абрахамсон.

Прем'єра запланована на 8 вересня на Apple TV+

"Ранкове шоу" (The Morning Show)

Автор фото, Apple TV+

Apple TV+ випустив трейлер третього сезону серіалу "Ранкове шоу", в якому до своїх ролей повернуться Різ Візерспун та Дженніфер Еністон.

Цього сезону майбутнє телемережі опиниться під питанням, а лояльність працівників - на межі.

Виникнуть несподівані союзи, приватні секрети стануть зброєю, а герої зіштовхнуться з необхідністю зробити головний вибір як у редакції, так і за її межами.

Відбулися зміни і в акторському складі. Постійним учасником шоу став зірка "Безумців" Джон Гемм. Він зіграє корпоративного боса Пола Маркса, новою ціллю якого стане канал UBA. Саме з ним буде пов'язаний основний сюжет нового сезону.

Прем'єра відбудеться 13 вересня на Apple TV+

"Американська історія жахів: Делікатний"

Автор фото, FX

Флагманський проєкт Раяна Мерфі готується до повернення на екрани з 12-м сезоном.

Він базується на новому романі Даніель Валентайн "Делікатний стан", що розповідає про жінку, переконану, що якась зла сила намагається перешкодити її вагітності.

У центрі сюжету — героїні у виконанні Кім Кардаш'ян, Емми Робертс та Кари Делевінь.

Лунає моторошна версія пісні Rock-a-bye Baby. Робертс втілює роль дівчини, що мріє про дитину і звертається до клініки екстракорпорального запліднення. Делевінь постає у вигляді лікарки з голкою в руці, а Кардаш'ян з дитиною на руках стоїть у центрі павутиння, яке сплели жінки у перуках.

До акторського складу також долучилися Біллі Лурд, Закарі Квінто, Деніс О'Хер, Мікаела Хае Родрігез, Дебра Монк, Джулі Вайт, Аннабель Декстер-Джонс і Одеса Езайон.

Автори стрічки назвали свою роботу переосмисленням фільму Романа Поланського "Дитина Розмарі".

"Делікатний" обіцяє поєднати реальне життя й жахи.

Прем'єра нового сезону відбудеться 20 вересня на каналі FX

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"Сексуальна освіта" (Sex Education)

Автор фото, Netflix

Для когось вивчення сексу є справою всього життя, але цей популярний серіал після четвертого сезону згортає свої сюжетні лінії, оскільки головні герої вийшли з підліткового віку.

Шоураннерка Лорі Нанн оголосила, що для шоу "настав час випускного".

У фінальному сезоні дія переміститься до коледжу Кавендіш. Сюди перейшли багато учнів з Мурдейла.

Студенти-новачки зіткнуться з "культурним шоком": герої вважали себе прогресивними, але до рівня Кавендіша вони не дотягують. А крім Отіса в коледжі з'явиться ще один експерт із сексуальної освіти.

Прем'єра відбудеться 21 вересня на Netflix

"Континенталь" (The Continental)

Автор фото, Katalin Vermes/Starz Entertainment

Дія цього трисерійного серіалу (приквела до блокбастера про Джона Віка) відбувається в Нью-Йорку 1970-х років.

У центрі сюжету – історія про те, як скромний Вінстон (Ієн МакШейн) став управителем готелю "Континенталь", де представники злочинного світу можуть відпочити на безпечній території, на якій немає ворожих зіткнень.

Роль молодого Вінстона виконає Колін Вуделл, а Мел Гібсон постає в ролі Кормака, кримінального авторитету, який йому загрожує.

Прем'єра серіалу відбудеться 22 вересня на стримінговій платформі Peacock

"Все ще попереду" (Still Up)

Автор фото, Apple TV+

Це історія про найкращих друзів Лізу та Денні, які страждають від безсоння.

Вони постійно на зв'язку і нічого не приховують одне від одного, крім почуттів. Автори серіалу описують його як "майже романтичну комедію".

Головні ролі виконують Антонія Томас ("Покидьки") та Крейг Робертс ("Субмарина").

Прем'єра серіалу відбудеться 22 вересня на Apple TV+

"Крапополіс" (Krapopolis)

Автор фото, Fox Media

Дія мультсеріалу від творця "Ріка і Морті" Дена Хармона відбувається у Стародавній Греції.

У центрі історії — дивна сімейка, що складається з людей, богів і монстрів, які намагаються керувати одним з перших міст світу і не повбивати одне одного.

За словами авторів, мультсеріал об'єднає в собі міфи про ранню грецьку цивілізацію та критику сучасної політики, знаменитостей і попкультури.

Героїв озвучили Ганна Ваддінгем, Річард Айоаді, Метт Беррі, Пем Мерфі та Дункан Трасселл.

Прем'єра відбудеться 24 вересня на каналі Fox у США

"Покоління Ві" (Gen V)

Автор фото, Brooke Palmer / Amazon Prime Video

Це спін-офф популярного супергеройського сатиричного фільму від Prime Video "Хлопаки" про коледж для супергероїв.

Тут навчаються лише обдаровані суперсилами хлопці й дівчата. Керує коледжем компанія Vought, і юні герої змагаються за найвищий рейтинг, випробовуючи межі своєї витривалості та моралі.

Над проєктом працювали Ерік Кріпке та Крейг Розенберг - автори основного серіалу "Хлопаки" (шоу засноване на однойменному коміксі Гарта Енніса і Даріка Робертсона), тому похмура сатира флагманського серіалу гарантована.