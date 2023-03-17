Чому криптовалюта важлива у війні Росії проти України і як вона допомагає ЗСУ

Автор фото, Getty Images

1 година тому

Війна Росії проти України стала однією з найкраще задокументованих військових кампаній в історії та першою великою кібервійною між двома країнами. Помітну роль у ній також відіграє криптовалюта, повідомляє World Economic Forum.

За даними аналітичної компанії Elliptic, проукраїнські сили отримали підтримку у криптовалюті на понад 212 млн дол. З них близько 80 млн дол. отримав безпосередньо уряд України, пише видання Форуму.

Криптокошти використовувалися для підтримки різноманітних військових дій - від закупівлі бронежилетів і шоломів до обладнання для розмінування та безпілотників. Інші криптодонати пішли на медичне та радіообладнання.

Найбільші українські фонди підтримки армії "Повернись живим" та "Сергія Притули" отримали у крипті мільйони доларів, особливо активно це відбувалось у перші дні великого вторгнення.

Автор фото, Twitter Підпис до фото, Твіт міністра цифрової інформації України. "Крипто рятує життя. @_AidForUkraine профінансувала 1000 апаратів зовнішньої фіксації".

Децентралізований характер криптовалют робить їх швидким і зручним засобом для переміщення грошей у зони конфліктів і катастроф.

"Якщо фізична особа чи компанія хоче допомогти українцям, вона може це зробити миттєво лише за допомогою криптовалюти. Кілька секунд - і гроші на гаманці", - пояснює у коментарі BBC News Україна засновник крипто-рекламної платформи Bitmedia.IO Матвій Дядьков.

Банки завжди перевіряють, звідки гроші і на які потреби, цей процес може тривати кілька робочих днів, а криптовалютні транзакції відбуваються цілодобово, додає Дядьков.

Chainalysis, ще одна велика компанія з аналізу блокчейнів, повідомила, що за перший місяць війни український уряд отримав понад 56 млн дол. у криптовалюті. Більшість пожертвувань були зроблені у біткойнах та етеріумі.

Підписуйтеся на нас у соцмережах Facebook

Telegram

Viber

NFT-токени, ще один вид криптовалюти, що є унікальними цифровими активами, також використовують для підтримки українських військових, пише видання.

Так, компанія Ukraine DAO продала на аукціоні NFT з українським прапором за 6,75 млн дол.

"Хоча такі пожертви невеликі у порівнянні з пожертвуваннями у валютах центробанків, вони демонструють філантропію ентузіастів криптовалют у всьому світі та готовність України приймати широкий спектр цифрових активів", - пояснив Chainalysis у нещодавньому звіті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український військовий у Часовому Яру під Бахмутом

Росія також отримує підтримку у криптовалюті, хоча й у меншій мірі, йдеться в аналізі Всесвітнього економічного форуму.

Chainalysis повідомила, що приблизно 100 проросійських груп за минулий рік зібрали криптовалюти на суму близько 5,4 млн дол. Однак, як виявила компанія Elliptic, загальний збір проукраїнських криптовалютних коштів з початку війни перевищує проросійське фінансування у 44 рази.

Використання криптовалют зросло в економіках у всьому світі в останні роки. Вони популярні у різних галузях, від ігор до банківської справи, їхнє використання також стимулює інфляція, пояснюється у матеріалі WEF.

"Є чітка тенденція, економіки зі слабкою національною валютою та валютою, що зазнає сильної інфляції, зазвичай першими починають використовувати криптовалюту, вважаючи її надійним засобом оплати і збереження вартості", - сказав гендиректор Chainalysis Майкл Гронагер в інтерв’ю у Давосі.

2022 року Україна посіла третє місце в індексі Global Crypto Adoption від Chainalysis, а Росія - дев'яте.

В обох країнах, які зазнали значної інфляції та економічної кризи через війну, помітно збільшилися криптовалютні перекази одразу після вторгнення, виявив Chainalysis.

Автор фото, Getty Images

Крім того, існує певне занепокоєння з приводу спроб Росії використовувати криптовалюту для збору коштів і ухилення від міжнародних санкцій, зазначено в статті WEF.

За даними компанії Elliptic, понад 10% проросійських криптовалютних пожертвувань надходять із незаконних джерел.

Утім, експерти зазначають, що масштаби ухилення від санкцій через криптовалюту залишаються обмеженими. Криптовалютні ринки, швидше за все, недостатньо ліквідні, щоб підтримувати масове систематичне ухилення від санкцій, йшлося у звіті Chainalysis.

Україна - лідер криптотранзакцій

Майбутнє криптовалюти для економіки України - величезне, вважає засновник компанії Bitmedia.IO. Вона зʼявилася на противагу складній банківській системі, яка все більше заважає бізнесу та свободі підприємництва, пояснює Дядьков.

За його словами, Україна посідає третє місце у світі (обійшовши навіть США та Китай) за сумою транзакцій у криптовалюті.

Він зазначає, що це вагомий показник для розвитку криптовалютного ринку в країні.

Крім того, як пояснив Матвій Дядьков BBC News Україна, криптовалюта в Україні допомагає захистити активи від інфляції.