Китай вперше з початку війни назвав Росію своїм головним партнером. Що це означає?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Аналітики міркують, що може означати вкрай різка риторика Сі Цзіньпіна щодо США та демонстративне потепління Китаю до Росії.

38 хвилин(и) тому

Лідер КНР Сі Цзіньпін та глава МЗС Китаю Цінь Ган у вівторок виступили з вкрай різкими заявами на адресу США, які багато експертів вважають надмірними навіть з урахуванням натягнутих відносин між Пекіном і Вашингтоном. При цьому вперше з початку війни в Україні Пекін відверто назвав Росію своїм головним партнером.

На думку аналітиків, можливо, таким чином Китай повідомляє про свої наміри у міжнародній політиці на найближче майбутнє.

Лідер КНР Сі Цзіньпін, виступаючи на з'їзді Компартії у вівторок, звинуватив США у спробі "оточити та придушити" Китай.

Його мова рясніла викривальними зворотами і здалася багатьом надзвичайно різкою навіть для представника Пекіна.

"Західні країни на чолі зі США здійснюють проти нас всебічне стримування, оточення та придушення", - сказав Сі Цзіньпін.

Аналітики зазначають, що китайський лідер рідко безпосередньо згадує США у своїх виступах, воліючи використовувати загальніші звернення до Заходу.

У ході пресконференції після закінчення з'їзду у не менш різкій формі висловився глава МЗС Китаю Цінь Ган.

"Якщо США не натиснуть на гальма і продовжать рухатися неправильним шляхом, ніякі огорожі не зможуть запобігти сходу вагонів з рейок і аварії, конфронтація виникне обов'язково", - сказав Ган.

Зокрема, він мав на увазі втручання США в політику Китаю щодо Тайваню, який у Пекіні вважають своєю територією.

Вашингтон обіцяє Тайваню захист у разі зазіхань Китаю на його суверенітет.

Напруга між Тайванем і Китаєм настільки велика, що тайванський президент Цай Інвень попросила спікера Конгресу Кевіна Маккарті прийняти її у Вашингтоні, а не приїжджати на острів, як планувалося раніше.

Влада Тайваню побоюється, що візит американської делегації може спровокувати Пекін на воєнні дії.

Небезпечна напруга

Ступінь протистояння між Китаєм та США викликає великі побоювання у світі.

Тайвань далеко не єдина причина для зіткнень. Сторони непримиренні у питаннях російської агресії проти України, кібербезпеки та світового панування у сфері технологій.

Вашингтон бачить у Китаї головну загрозу своїй національній безпеці та всіляко намагається обмежити вплив цієї країни у світі. Серед заходів, що вживаються США, - запровадження санкцій щодо китайських технологічних компаній, контроль над експортом та встановлення зв'язків з іншими гравцями азійсько-тихоокеанського регіону.

Нова хвиля загострення пов'язана з нещодавньою появою в небі над США невідомої повітряної кулі.

Підписуйтеся на нас у соцмережах Facebook

Telegram

Viber

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ось така куля зʼявилась над американським штатом Монтана на початку лютого

Американська сторона заявила тоді, що це була китайська куля-шпигун, і збила її, дочекавшись, коли куля виявиться над безпечною для цього зоною.

У Пекіні стверджують, що це була куля для метеорологічних спостережень, що збилася з курсу і випадково увійшла до повітряного простору США. За словами китайської влади, реакція Вашингтона була надмірною та агресивною.

"Цей інцидент виявив щось фундаментальне. А саме те, що погляди США на Китай та їхнє сприйняття нашої країни серйозно спотворені. Вони дивляться на Китай як на свого головного суперника та основну геополітичну загрозу. Це можна порівняти з тим, коли неправильно застібаєш перший ґудзик та інше йде шкереберть. У результаті політика США щодо Китаю повністю збилася з раціональних та здорових рейок", - заявив у вівторок міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.

Важливий сигнал для Москви

Ган торкнувся розбіжностей в українському питанні, звинувативши Вашингтон у подвійних стандартах.

"Навіщо робити гучні заяви про те, що треба поважати суверенітет та територіальну цілісність України, але при цьому не поважати суверенітет та цілісність у питанні китайського Тайваню?" – сказав Ган.

"Навіщо просити Китай не давати Росії зброю, але при цьому продавати зброю Тайваню, порушуючи довгострокові домовленості?" – продовжив він.

У своєму виступі глава МЗС Ган високо оцінив тісне партнерство Китаю з Росією, сказавши, що між двома державами "прокладено шлях довіри" та створено модель міжнародного співробітництва.

"Коли Китай та Росія взялися за руки, рух до багатополярного світу та більш демократичної міжнародної системи набрав обертів, а глобальний стратегічний баланс та стабільність отримали гаранта", - сказав головний китайський дипломат.

"Чим більше турбулентності сьогодні у світі, тим міцнішими мають ставати зв'язки Китаю та Росії", - підсумував Цінь Ган.

На завершення він дещо пом'якшив свою антиамериканську риторику, заявивши, що у відносинах Китаю та США мають превалювати спільні інтереси та спільна відповідальність.

Для Москви настільки явне запевнення у дружбі може стати важливим сигналом. Кремль давно чекає від Китаю підтримки у війні, розв'язаної Путіним в Україні, і просив військової допомоги, але досі Пекін поводився вкрай стримано.