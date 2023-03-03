Літак впав у тилу росіян. Хто збив новітній російський винищувач Су-34

Автор фото, Роман Храмєнков Підпис до фото, Дим біля місця падіння

1 година тому

Вдень 3 березня військовий літак впав біля міста Єнакієве, що на окупованій росіянами частині Донеччини, за 25 км від лінії фронту.

Близько 14 години в п'ятницю в соцмережах почали поширюватись відеозаписи падіння літака.

Подія зафіксована біля Єнакієвого, що на віддалені від лінії бойового зіткнення.

Голова окупаційної адміністрації міста Роман Храмєнков підтвердив інформацію про збиття. "Над територією міста збито літак! Піти всім із вулиць. Ситуацію прояснюємо", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Пізніше командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що це українські військові збили російський винищувач.

"В районі Єнакієво, близько 13.30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34". Один із пілотів загинув, другий – поранений.

Командування ЗСУ не розкриває подробиць, як зенітникам вдалось підбити літак на такій відстані від фронту.

Однак телеграм канал "Grey Zone", який пов'язують з ПВК "Вагнер", запевняє, що винищувач насправді випадково збили російські сили ППО біля Єнакієвого.

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Су-34

Надзвуковий і сучасний літак

Винищувач-бомбардувальник Су-34 є одним з найбільш сучасних військових літаків в арсеналі Росії.

Розроблений на початку 1990-х, він прийнятий до експлуатації в 2014 році.

Цей надзвуковий винищувач призначався для ураження точкових сильнозахищених цілей у будь-яких погодних умовах, вдень і вночі, а також для цілодобового пошуку, виявлення, класифікації та знищення надводних та підводних цілей за наявності активної радіоелектронної протидії.

Якщо порівнювати з іншими російськими літаками, Су-34 може нести більше бойове навантаження при одночасному збільшенні дальності польоту.

Екіпаж винищувача складається з двох людей, сам літак важить 39 тонн, а вага бойового навантаження - 8 тонн.

Максимальна швидкість - 1900 км/год, а дальність (без дозаправки) - 4,5 тисячі км.