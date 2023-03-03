"Я - оптиміст". Резніков назвав строки завершення війни

Автор фото, UNIAN

18 хвилин(и) тому

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що війна може закінчитися перемогою України вже цього року.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

"Я оптиміст, я бачу ситуацію на полі бою, я бачу розвиток підтримки і я дійсно бачу, що є шанс закінчити цю війну в цьому році нашою перемогою. Я серйозно думаю про це, я багато знаю, і це дає мені оптимізм. Оптиміст - це поінформований реаліст", - заявив міністр.

Проте такий прогноз поділяють не всі. Зокрема, радник головнокомандувача Збройних сил України Віктор Назаров каже про інші строки. Генерал також припустив можливість переговорів з Росією швидше, ніж про це говорить керівництво України.

Переговори з Путіним

Міністр оборони вкотре повторив, що Київ не вестиме переговорів з Володимиром Путіним.

"Мій президент ясно дав зрозуміти, що ми не вестимемо переговорів з нинішнім главою Кремля", - сказав Резніков.

Водночас він повторив позицію України про готовність говорити про репарації, міжнародний трибунал і відповідальність за військові злочини Кремля, так званий “Нюрнберг-2".

У той самий час радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров в інтерв’ю німецькому виданню Spiegel (доступ обмежений. - Ред.) сказав, що переговори Києва та Москви можливі після звільнення "певних територій".

Журналісти запитали: "Чи справді подальшими наступами на півдні і сході ви (Україна. - Ред.) хочете створити можливість для переговорів?"

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Віктор Назаров менш оптимістичний, ніж міністр, і каже, що війна триватиме мінімум рік

"Якщо ми повернемо певні окуповані території, то ми зможемо говорити про переговори. Перше і найважливіше завдання - повне звільнення Херсонщини та Запорізької області. Це території, розташовані на березі Азовського моря і межують з Кримом", - сказав Віктор Назаров.

"На практиці це означало б, що Росія втратила сухопутний міст до Криму. Під загрозою опинився б і сам Крим. Важливим є і північ Луганщини. Контрнаступ там ускладнив би російським військам контроль над окупованими районами Донбасу. Війна наблизилася б до кордонів Російської Федерації. Цього росіяни всіма силами намагаються уникнути", - наголосив генерал.

У "формулі миру", що її запропонувала Україна Генеральній асамблеї ООН, міститься положення про те, що умовою переговорів з Москвою є вихід України на кордони 1991 року, включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями.

Віктор Назаров також дав прогноз про терміни завершення війни, і вони менш оптимістичні, ніж в Олексія Резнікова.

За його словами, війна може тривати ще "щонайменше рік".

Автор фото, AFP

Єдиний сценарій

Відповідаючи на запитання, що станеться, якщо Україна втратить ще більше своїх територій, Олексій Резніков запевнив, що про такі сценарії не може бути мови.

"Це вже сталося у 2014 році, вони окупували Крим, вони окупували частини Донецької та Луганської областей, у 2022 році вони окупували Київську, Сумську та Чернігівську області, і ми очистили ці території. Єдиний сценарій на майбутнє - це звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій. Аж до наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року", - наголосив він.

Втрати

Олексій Резніков каже, що Росія, почавши повільний наступ шість місяців тому, втрачає щодня близько 500 військових убитими і пораненими.

Ця цифра, однак, відрізняється від тієї, що її називає генштаб ЗСУ. У щоденних ранкових зведеннях українське командування називає більші втрати росіян.

Водночас міністр оборони відмовився називати втрати України.

"Я не називатиму вам українські втрати. Це війна, у нас є втрати, у нас є вбиті і поранені, але це значно менше, ніж втрати росіян. Між українцями і росіянами є різниця, росіяни використовують тактику м'ясорубки, для них їхні солдати - всього лише гарматне м'ясо. Для нас життя кожного солдата цінне, тому ми намагаємося врятувати ці життя“, - запевнив він.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Олексій Резніков всіляко демонструє впевненість, що західні партнери дадуть Україні винищувачі

Винищувачі і коаліція

Олексій Резніков впевнений, що винищувачі Україна отримає у недалекому майбутньому, він провів аналогії з постачанням танків "Леопард", коли Німеччина спочатку була проти, але потім погодилася на передачу Україні цієї техніки.

Він припускає, що як і у випадку з танками, утвориться коаліція низки країн, які передадуть Україні літаки різних типів.

"У танковій коаліції головна тварина в зоопарку - "Леопард" з Німеччини, але у нас також є "Челленджер", "Абрамс", легкі танки з Франції".

"Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів і буде один основний "птах". І це залежатиме від того, який з них буде найкращим для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для технічного обслуговування“, - сказав міністр оборони.

Bild нагадує, що канцлер Німеччини Олаф Шольц є категоричним противником постачання винищувачів Україні.

На це Резніков зауважив, що Німеччина не хотіла відправляти танки, проте зараз "Леопарди" в Україні.