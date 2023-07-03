Плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Що про нього відомо

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Залишки Антонівського мосту. Він зруйнований восени 2022 року, але біля його опори на лівому березі українські війська в червні 2023 змогли зробити плацдарм.

Author, Олег Черниш

Role, ВВС Україна

1 година тому

Росія заявила, що розгромила плацдарм українських військ на лівобережжі Херсонщини. Київ офіційно не визнав, що він взагалі там був, але каже про важкі бої.

В останній тиждень червня на окупованому росіянами лівому березі Херсонщини відбулася непересічна подія. Українським бійцям вдалося форсувати Дніпро і закріпитися на стороні противника.

Спочатку російські "воєнкори" і блогери називали цей рейд розвідувальною вилазкою і не надавали йому значення. Але через кілька днів забили на сполох. ЗСУ вдалося створити плацдарм на окупованому березі і навіть, за деякими даними, перекинути бронетехніку і установки РЕБ (радіоелектронної боротьби) через Дніпро.

Українська влада весь цей час зберігала мовчанку. Про успішні дії на Херсонському напрямку не повідомляли в щоденних зведеннях Генштабу і не розповідали можновладці.

Співбесідник ВВС Україна в міністерстві оборони в кінці червня на умовах анонімності сказав, що українським бійцям ще треба декілька днів, щоб "закріпитись на території".

Інший співрозмовник серед офіцерів ЗСУ, що безпосередньо працює на Херсонському напрямку, зазначив, що українці дійсно утримують територію на лівому березі, там бійці тероборони і прикордонники. Вони під обстрілами росіян і зазнають втрат, наголосив він.

Плацдарм під мостом

Місце для плацдарму командування українських військ вибрало незвичне. Фактичним укриттям для бійців слугує, точніше слугувала, вціліла частина мосту біля опори, що розташована на острові Антонівський.

Більша частина мосту над Дніпром була зруйнована восени минулого року, коли ЗСУ намагалися змусити росіян відступити з правого берега Херсонщини. Це вдалося зробити 11 листопада.

Частина біля опор на лівому березі вціліла. Далі міст переходить в трасу, перетинає річку Конку і веде до міста Олешки. До цього населеного пункту по прямій близько 3 км.

Це фактично єдина дорога в цій місцевості, де розташовується дачний сектор і яка після підриву Каховської ГЕС і розливу Дніпра перетворилась подекуди в болотяні "джунглі".

Розлив змив обладнані російські позиції, а коли вода зійшла в середині червня, то першими на територію змогли потрапити українські війська. Російський телеграм-канал "Военкоры русской весны" повідомляв, що на лівий берег човнами переправилось близько 70 бійців ЗСУ.

Згодом чисельність начебто зросла до 100-130 осіб.

Їх переміщення прикривала українська артилерія з правого берега Дніпра. Спроби військ РФ вибити українців з плацдарму начебто не мали успіху.

На відео, які викладали обидві сторони, видно, що росіяни змушені діставатися до району бойових дій по єдиній дорозі і часто потрапляли під вогонь артилерії та зазнавали втрат.

Автор фото, Володимир Сальдо Підпис до фото, Кадри удару балістичної ракети "Іскандер" по залишках Антонівського мосту на лівому березі. Росія стверджує, що знищила в цьому районі плацдарм українських військ.

Українці тримали позиції в районі мосту і дач, а також на сусідніх островах та заплавах. Але 30 червня російська влада повідомила, що завдала удару балістичною ракетою "Іскандер" по залишках Антонівського мосту. Саме там, де український плацдарм. Частина конструкції обвалилась.

Так званий керівник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що від удару загинули 30 бійців ЗСУ, близько 10 отримали поранення.

"Решта ховаються обабіч від мосту по дачах — бояться носа висунути. Зараз по них ефективно працює артилерія. Після неї спецназ угруповання "Дніпро" розпочне зачистку".

На наступний день Сальдо повідомив про "повну зачистку" території на лівому березі біля мосту.

Цю ж інформацію розповсюдило міноборони РФ. У зведенні за 2 липня йде мова про "завершення знищення підрозділів ЗСУ, які висадилися на острові Антонівський".

Боротьба триває

Автор фото, EPA Підпис до фото, Дим від обстрілів в районі Антонівського мосту. Початок червня 2023 року.

Але українська сторона відкидає цю інформацію. Офіцер ЗСУ, залучений до роботи на херсонському напрямку, повідомив ВВС Україна, що станом на 2 липня підрозділи залишались на лівому березі Дніпра.

Речниця командування "Південь" Наталя Гуменюк 3 липня заявила, що ЗСУ "зачищає позиції" росіян біля Антонівського мосту. Тут тривають контрбатарейна боротьба і важкі бої.

"Позиції ми зачищаємо, а ворог з дивовижною впертістю повертається на них і намагається розгорнути знову. – сказала вона в ефірі телемарафону. – Бо їм треба виконувати їх наказ і зімітувати хоч якусь бурхливу діяльність, яку вони не можуть продемонструвати, для прикладу, на Запорізькому і східному напрямках".

Про те, що військам РФ так і не вдалося вибити всі українські підрозділи з лівого берега пишуть "воєнкори". Вони жаліються на дефіцит плавальних засобів у російських військах та тактику керівництва міноборони на цьому напрямку.

На конфлікт між "воєнкорами" і міноборони звернули увагу експерти з американського "Інститут вивчення війни" (ISW).

Аналітики вважають, що міністерство оборони Росії буде намагатися цензурувати деяких "військових блогерів" через побоювання, що вони можуть викрити військові невдачі перед Володимиром Путіним.

"Спроба міністерства оборони Росії перебільшити потенційну тактичну перемогу росіян біля Антонівського мосту та його зусилля з обмеження інформації про супротивника призвели до зворотного результату", – сказано в звіті ISW.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС значні території як на правому, так і на лівому березі Херсонщині були затоплені.

Український військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець вказує, що Росія підтягує до району Олешек сили, щоб зупинити ймовірне просування українських військ. За його даними, додатково перекинуті три батальйони, які спробують видавити ЗСУ з лівого берега.

Аналітик зазначає, що станом на початок липня розмір українського плацдарму складав 10 квадратних кілометрів.

Острови в дельті Дніпра на Херсонщині останні пів року були "сірою зоною". Тобто їх не контролювала жодна зі сторін. Періодично там були бойові рейди диверсійних груп, але про форсування Дніпра значними силами не йшлося.

Передусім - через важкопрохідну місцевість на лівобережжі Херсонщини і перевагу росіян в повітрі.

Нинішня спроба ЗСУ розширити свій плацдарм на березі може бути як відволікаючим маневром, так і спробою завдати удару там, де цього найменше очікує супротивник.