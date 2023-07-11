Франція дає Україні ракети великої дальності SCALP. Що про них відомо?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ракета Storm Shadow/SCALP на виставці у Британії, 2018 рік

21 хвилин(и) тому

Франція надає Україні ракети великої дальності. Про це заявив на саміті НАТО у Вільнюсі президент Франції Емманюель Макрон.

"Враховуючи продовження українського контрнаступу, я ухвалив рішення збільшити постачання озброєнь і спорядження... Ми вирішили надати Україні ракети, які дозволять завдавати ударів на велику відстань", - сказав французький президент.

Макрон відзначив, що ракети надають "відповідно до нашої доктрини, тобто для того, щоб дозволити Україні захищати свою територію". Це може бути натяком на те, що ракети не можна буде використовувати для ударів вглиб російської території.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Макрон натякнув, що ракети можна використати для ударів вглиб території, контрольованої окупаційними військами

Що відомо про ракету

Як повідомляє Le Monde, йдеться про ракети SCALP - аналог британських Storm Shadow, які мають дальність 250 км. Невідомо, скільки ракет отримає Україна, але за оцінками оборонного видання DSI, у французькому арсеналі таких ракет 400.

Як повідомляє видання Missilery, конструкція ракети SCALP передбачає зниження її радіолокаційної помітності, тобто її складніше зафіксувати наземним радарам супротивника. Швидкість ракети сягає 1500 км/год.

У травні Британія оголосила про надання ракет Storm Shadow Україні. Відомо, що британські ракети можна запускати з військових літаків, натомість французькі аналоги - також з кораблів та підводних човнів.

Крилаті ракети Storm Shadow (відомі також як SCALP) розроблені європейською мультинаціональною компанією MBDA у 1990-х роках та прийняті на озброєння британської, французької та інших армій на початку 2000-х років.

"Storm Shadow / SCALP - це повітряне озброєння дальньої дії, що має конвенційний характер та створене для глибоких ударів при заздалегідь спланованих атаках на значущі стаціонарні цілі", - йдеться в описі на сайті виробника.

"Оригінальна ракета, яка створена з активним використанням технології малопомітності, має дальність до 560 км. Загальна вага ракети SCALP складає 1300 кг з яких 450 кг припадає на бойову частину", - описує ракету українське видання Defense Express.

Відомо, що від Британії Україна мала отримати експортний варіант Storm Shadow з дальністю дії близько 250 км.

Це трохи менше дальності американських тактичних ракетних систем класу "земля-земля" ATACMS, про які Україна давно просила для запусків з HIMARS. Однак Вашингтон відмовляв через, як вважається, острах ескалації внаслідок можливих ударів по Росії.

"Для прориву ППО ця ракета використовує класичний маловисотний політ на дозвуковій швидкості. За точність наведення відповідає весь набір сучасних систем - інерціальна та супутникова система навігації, режим порівняння еталонного зображення з наявним - DSMAC", - розповідає про її характеристики Defense Express.

Кореспондент ВВС з військових питань Кріс Партрідж припускав у травні, що Україна також отримає обладнання, яке дозволить встановлювати ці ракети на українські Су-24, Су-27 та Міг-29.

Наразі вже є успішний досвід такої адаптації протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM.

"Довга рука" для ЗСУ – тобто, далекобійна зброя – це те, чого не вистачало українській армії від початку повномасштабної війни.

Реакція Росії

Росія раніше критикувала Британію за рішення поставити ракети, тепер у Кремлі розкритикували рішення Франції і погрожують наслідками для України.