Розстріл українського полоненого за слова "Слава Україні". Що відомо

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26 хвилин(и) тому

"Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості", - повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Так він відреагував на відео, на якому розстрілюють українського полоненого за слова "Слава Україні".

Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин, вказує Лубінець.

"Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють... Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, — притягнення Російської Федерації до відповідальності", - написав Лубінець.

Він вказує, що вже відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії.

6 березня в інтернеті поширилося відео, на якому, як виглядає, росіяни розстрілюють беззбройного українського полоненого після його слів "Слава Україні".

Першим відео опублікував у твіттері активіст Сергій Стерненко. Зараз його поширив і Дмитро Лубінець.

"Ще один воєнний злочин росіян. Український військовий потрапив у полон. Після того, як він сказав "Слава Україні", росіяни розстріляли його і зняли це на відео", - написав Стерненко у супроводі до відео.

На відео військовий курив цигарку і в якийсь момент сказав "Слава Україні", після чого в нього випустили кілька автоматних черг.

Особа українського військового та місце, де було зняте відео, наразі не відомі.

Згодом скріншот із відео опублікував у себе у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов, який звернувся із закликом до тих, хто має інформацію про чоловіка на відео чи обставини його полону, повідомити її.

"Маємо засвідчити черговий військовий злочин армії РФ та увічнити пам’ять людини", - написав він.

Невдовзі після того, як відео почали активно ширити у мережі, з'явився допис у телеграмі голови офісу президента України Андрія Єрмака.

"Воєнні злочини культивуються на росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього", - написав Єрмак.

"А ще - це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", - додав він.

Водночас Єрмак не посилався на вищезгадане відео і не зазначав, що цей коментар стосується саме його.

Тим часом деякі користувачі висловили занепокоєння щодо етичності поширення відео та скріншотів, на яких можна упізнати загиблого, до офіційного оприлюднення його особи на повідомлення його родичам про його загибель.

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