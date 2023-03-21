Чому поміняли міністра освіти

Автор фото, unian

Author, Діана Куришко

Role, ВВС News Україна

15 хвилин(и) тому

Чому ж саме зараз вирішили замінили міністра освіти України?

За Сергієм Шкарлетом ще з часів його призначення у 2020 році тягнувся шлейф неприємних історій. Але попри численну критику й тиск громадськості, студентів, частини депутатів, його понад два роки ніхто не чіпав.

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Про Шкарлета кажуть, що його призначили міністром, бо він просто сподобався президенту Володимиру Зеленському. А у нього з кандидатами на цю посаду все було нелегко. Коли у 2020 році у відставку разом з урядом Гончарука пішла міністерка освіти Ганна Новосад, на її місце майже п’ять місяців не могли нікого знайти.

Зеленський скаржився журналістам на кадровий голод і говорив, що всі кандидати на міністра – слабкі, а керівник освітнього комітету Сергій Бабак, якого хотів Зеленський, ніяк не погоджувався на цю посаду. Врешті вибір президента зупинився на молодому і маловідомому ректорові Чернігівського технологічного університету Сергії Шкарлеті, якого радили ректори інших вишів.

Міністром він, правда, зміг стати лише з другої спроби й через пів року роботи у статусі в.о., коли у парламенті назбиралася достатня кількість голосів. Депутати згадували Шкарлету те, що він хвалився відданістю Віктору Януковичу, мав гарні стосунки з Дмитром Табачником, а ще були численні підозри у плагіаті.

Застарілі освітні програми і підручники з помилками, де рак радять лікувати содою, шкільна реформа, впровадження якої дещо заборсувалось - з пандемію і війною проблеми у міністерстві освіти і у самого міністра лише накопичувалися.

Шкарлету дорікали, що МОН кинув напризволяще вчителів і дітей на окупованих територіях, що скасували найбільше освітнє досягнення останніх років - ЗНО, замість якого запровадили не до кінця зрозумілий національний мультипредметний тест. І з нього при цьому виключили історію України, що особливо болісно сприйняли під час війни з Росією.

Міносвіти критикували, що діти, які через війну переїхали в інші країни, втратили зв'язок з українською системою освіти. Наприклад, не розробили схеми, як переводити бали за навчання там в українські оцінки. Що вчителям, які втікали від війни, наказали повернутися до країни.

Як розповідають джерела ВВС, лунала критика на адресу міністра і з боку міжнародних донорів, від яких залежить фінансування освіти в України й відбудова зруйнованих шкіл.

Автор фото, unian Підпис до фото, Невдоволення Шкарлетом було давно, а кандидатів не було, кажуть у владі

"Це давня тема невдоволення Шкарлетом, - каже джерело ВВС у владі, - Його відставки давно хотів і сам Зеленський. Але довго шукали заміну. І тут знайшовся новий кандидат, до якого не було зауважень, він підходив".

Так виникла кандидатура Оксена Лісового – військового і багаторічного керівника МАН з гарною репутацією. Його, на відміну від Шкарлета, сприйняла громадськість, й протягом кількох днів, відколи назвали його ім’я, про нього лунали позитивні відгуки. Окрім звинувачень у плагіаті у його кандидатській дисертації, які з’явилися напередодні голосування у Раді. Як стало відомо ВВС, у разі підтвердження плагіату Лісовий може відмовитися від наукового ступеня.

"Не було жодної події чи супер нової причини для зняття Шкарлета. Не треба шукати якийсь сенсаційний привід, його просто немає", - кажуть джерела у владі.

Просто прийшов час зняти Шкарлета.

Автор фото, фейсбук Оксена Лісового