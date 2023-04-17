Став відомий день, коли Україна планувала почати контрнаступ. Нові секретні документи Пентагону

Автор фото, Getty Images

1 година тому

Нові секретні документи, до яких отримали доступ журналісти Newsweek через масштабний виток з Пентагону, вказують на конкретну дату запланованого на весну українського контрнаступу.

Американський тижневик повідомив, що ознайомився із понад 40 розвідувальними документами, які були оприлюднені три тижні тому, і публікує 20 з них вперше.

Документи з грифами "таємно" і "цілком таємно" відкривають важливі дані про стан війни в Україні.

Документи були підготовлені управлінням розвідки об’єднаного начальника штабу та розвідувальним управлінням міністерства оборони США, пише видання.

Йдеться про щоденні брифінги з останніми даними розвідки, більшість з яких присвячені виключно війні в Україні. Майже всі вони були написані з 27 лютого по 1 березня.

Основні висновки, які журналісти видання зробили на основі отриманих ними документів, стосуються слабких воєнних успіхів Росії, кількості найманців ПВК "Вагнер" під Бахмутом і запланованої дати українського контрнаступу.

Армія Володимира Путіна мало просунулася територіально, йдеться у злитих документах Пентагону.

З липня минулого року під час атак навколо Бахмута вона здобувала в середньому лише 2,7 км території на місяць.

Не менш вражаюче відкриття журналістів полягає у тому, що кількість російських найманців, які воюють під Бахмутом, перевищує регулярні російські війська, пише Newsweek.

За даними американської розвідки, 22 000 бійців групи "Вагнера" становлять 70% учасників бойових дій.

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Ця цифра на тисячі більше, ніж було відомо раніше, і це, безумовно, кардинально нові дані, вважають журналісти.

В одному з документів також зазначено, що Росія "відреагувала" на розвідувальні вильоти США та НАТО.

І зрештою, кілька паперів, до яких отримали доступ журналісти, дозволяють зрозуміти дату запланованого українського контрнаступу.

Як видно з планів поставок зброї, він мав розпочатися 30 квітня.

Що відомо про наступ

Автор фото, Newsweek Підпис до фото, Детальна інформація про військову підтримку, яка прямує до України, перед можливим українським наступом 30 квітня. Документ з грифом "секретно" має назву "Нарощування бойової потужності Збройних сил Україні силами США та їхніх союзників" і датований 28 лютого 2023 року

У цьому документі наведено детальний розподіл переданої Україні техніки по бойових бригадах із зазначенням потоків військових товарів, графіків поставок із січня-квітня 2023 року та стану підготовки українських військових.

У документі також зазначено, що всі навчання українських сил США та союзниками відбуваються за межами України.

Хоча загалом обсяг і дати іноземних поставок зброї в Україну відомі, документ містить важливе уточнення.

"Поставки завершаться "весняним наступом", запланованим на 30 квітня 2023 року", - повідомляє видання.

Перед цим бойова потужність дев’яти бригад буде помітно збільшена.

"Загальна кількість обладнання, необхідного для 9 бригад, становить 253 танки, 381 механізовані машини, 480 моторизовані машини та 147 одиниць артилерії, а також 571 американська броньована машина HMMWV", - йдеться у документі.

Як зазначено в документі, наступ здійснюватиме 10-й український оперативний корпус, який складатиметься з дев’яти бригад, які переоснащують США та союзники. А також три додаткові бригади, які будуть "повністю укомплектовані Україною".

Цікаво, що документ "може бути доступним для інформування" Фінляндії, яка тоді ще не була членом НАТО, але вже була на межі вступу, а не Швеції, яка ще дуже далека від вступу.

Перевага у сім разів

Автор фото, Newsweek Підпис до фото, В одному з документів зазначено, що у березні 2023 року російські війська у сім разів чисельно переважали українські сили біля Харківської області

В одному із щоденних оглядів бойових дій на межі Харківської та Луганської області, Пентагон оцінив перевагу російських сил у сім разів.

Як зазначено у документі, лише 7 250 українських військових протистоять 48 600 російським солдатам. Така ситуація була у березні.

За винятком Кремінної, це менш активна зона бойових дій, ніж Бахмут, розташований південніше.

Ці дані отримані на основі системи розвідки OPIR та SIGINT, а також українських та іноземних джерел.