"Хай російські інженери збирають валізи та їдуть з ЗАЕС" - керівник "Енергоатомау"
"Хай російські інженери збирають валізи та їдуть з ЗАЕС" - керівник "Енергоатомау"
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало неабияким випробуванням для атомної енергетики.
Захоплення росіянами спершу ЧАЕС, а потім і найбільшої атомної електростанції у Європі - Запорізької - змусило українську владу заговорити про ядерний тероризм з боку РФ.
В ексклюзивному інтерв'ю кореспондентці ВВС Вікторії Жуган директор ДП "НАЕК "Енергоатом"" Петро Котін розповів про перспективи звільнення ЗАЕС від окупантів.
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