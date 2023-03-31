"Хай російські інженери збирають валізи та їдуть з ЗАЕС" - керівник "Енергоатомау"

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Інтерв'ю президента "Енергоатому" Петра Котіна про перспективи звільнення ЗАЕС

"Хай російські інженери збирають валізи та їдуть з ЗАЕС" - керівник "Енергоатомау"

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало неабияким випробуванням для атомної енергетики.

Захоплення росіянами спершу ЧАЕС, а потім і найбільшої атомної електростанції у Європі - Запорізької - змусило українську владу заговорити про ядерний тероризм з боку РФ.

В ексклюзивному інтерв'ю кореспондентці ВВС Вікторії Жуган директор ДП "НАЕК "Енергоатом"" Петро Котін розповів про перспективи звільнення ЗАЕС від окупантів.

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