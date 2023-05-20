Що треба - а чого не варто - їсти батькам, щоб зачати дитину

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Author, Джессіка Маддіт

Role, BBc Future

24 хвилин(и) тому

Зайдіть до будь-якого чату із питань вагітності, й однією з головних тем дебатів буде те, що їсти, щоб збільшити свої шанси на зачаття. На додаток до великої кількості добавок, які рекламують для підвищення фертильності, існує також низка продуктів, які, як вважають, можуть допомогти досягти здорової вагітності.

Серед усіх міфів і маркетингу, чи є фактичні докази використання певних продуктів для підвищення чоловічої та жіночої фертильності та підтримки розвитку плоду?

Почнімо з того, що коли йдеться про підтримку здорової вагітності та плоду, певні поживні речовини дійсно можуть зіграти у цьому важливу роль - наприклад, фолієва кислота. Було доведено, що її прийом до та під час вагітності допомагає запобігти як аненцефалії, вродженому дефекту мозку дитини, так і вродженому розщепленню хребта, що має назву spina bifida.

Оскільки ці дефекти розвиваються на дуже ранніх термінах вагітності, часто ще до того, як жінка дізнається, що вона вагітна, Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендують усім жінкам репродуктивного віку приймати 400 мікрограмів (мкг) фолієвої кислоти щодня. Додавання фолієвої кислоти до їжі, наприклад до каші, може дати ще потужніший захист, оскільки багато вагітностей є незапланованими. За оцінками, у 2019 році ефективні програми допомогли запобігли 22% потенційних випадків розщеплення хребта та аненцефалії, яким можна було запобігти за допомогою фолієвої кислоти.

Фолієва кислота може також мати додаткову користь: якщо її прийматимуть жінки, які намагаються завагітніти, це може збільшити їхні шанси на зачаття, хоча для підтвердження цього необхідно провести додаткові дослідження.

А як щодо інших продуктів та добавок? Чи існує таке поняття, як "дієта для фертильності", яка максимізує шанси на зачаття?

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Щоб відповісти на це запитання, необхідно розібрати основні причини безпліддя. У Сполучених Штатах після одного року незахищеного сексу завагітніти не можуть 15% пар. Для цього є багато потенційних причин. У жінок яєчники можуть бути не в змозі виробляти здорові яйцеклітини, або яйцеклітина може не рухатися з яєчників до матки - наприклад, через закупорку фаллопієвих труб. Навіть якщо яйцеклітина успішно здійснить цей шлях, вона може не прикріпитися до слизової оболонки матки або не вижити після прикріплення.

У чоловіків вирішальне значення для фертильності має якість сперматозоїдів. Важливими є їхня здатність ефективно рухатися, форма та розмір, а також кількість у спермі. Якості сперми може загрожувати низка факторів, включно з екологічними проблемами, такими як забруднення довкілля. Навіть після аналізів причина безпліддя не завжди може бути ясна: близько 15% випадків безпліддя залишаються нез'ясованими.

Хоча жоден продукт чи харчова добавка самі по собі не можуть швидко вирішити жодну з цих потенційних проблем, експерти кажуть, що дієта все ж може відігравати важливу роль під час спроб завагітніти - і не тільки.

Вирішальне значення має повноцінне харчування. Наслідки недоїдання для внутрішньоутробного здоров'я плоду можуть бути руйнівними.

Найвідоміших висновків в цій галузі дійшли під час дослідження немовлят, зачатих під час так званої "голодної зими Голландії" 1944 року. У країні вісім місяців тривав голод через те, що нацисти припинили постачання харчів у Нідерланди наприкінці Другої світової війни.

Майбутні матері виживали, споживаючи лише 400 калорій на день, що надзвичайно мало для здорової вагітності. Немовлята, зачаті в цей час, мали низку несприятливих наслідків для здоров'я, зокрема були нижчими та худішими за тих, хто народився до чи після них, і мали менший розмір голови. У дорослому віці вони мали більший рівень ожиріння, діабету та шизофренії, і, як правило, помирали в молодшому віці.

Для тих, хто споживає достатню кількість їжі, все одно важливо отримувати правильне поєднання поживних речовин. Хоча дискусії навколо корисних продуктів переважно зосереджуються на жіночій фертильності, зараз зростає усвідомлення того, що дієта також може впливати й на чоловічу фертильність.

Дослідження пар, які проходили ЕКЗ у 2015 році, показало, що споживання м’яса чоловіками, і особливо тип м’яса, яке вони їдять, вплинуло на рівень запліднення.

Споживання більшої кількості птиці позитивно вплинуло на рівень запліднення, тоді як споживання обробленого м’яса (наприклад, бекону та ковбас) мало негативний вплив. Чоловіки, які їли найменше обробленого м’яса, в середньому менше 1,5 порцій на тиждень, мали 82% шансів досягти вагітності зі своєю партнеркою, тоді як чоловіки, які їли найбільше обробленого м’яса, в середньому 4,3 порції на тиждень, мали лише 54% шансів.

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Дієта батька може побічно впливати на майбутню дитину навіть після її зачаття.

Дослідження, проведене дослідниками з Університету Квінсленду в Австралії, показало, що те, що їдять батьки, довгостроково впливає на майбутнє здоров’я їхніх ненароджених дітей. Команда проаналізувала дані про харчування майже 200 пар, які отримували допологовий нагляд у найбільшому пологовому будинку Австралії, лікарні Mater Mothers' у Брісбені. Дослідження показало, що дієта чоловіків сильно вплинула на дієту жінок, а це, своєю чергою, вплинуло на розвиток дитини. Інші дослідження показують, що вага батька може впливати на вагу майбутньої дитини.

"Значення чоловічого здоров’я та харчування для фертильності ігнорують, але це дуже важливо, - каже Шеллі Вілкінсон, дієтологиня, яка була однією із авторів дослідження Університету Квінсленду, а зараз працює в Lifestyle Maternity, приватній клініці в Австралії, яка спеціалізується на підтримці фертильності. - Це насправді може вплинути навіть на здоров’я їхніх онуків".

Вілкінсон також підкреслює важливість ухвалення спільних рішень у парі. "Якщо одна людина дотримується дієтичних рекомендацій, друга людина, швидше за все, також буде їх дотримуватися, - каже вона. - Ми повинні зосередитися на підтримці жінок, а також чоловіків, щоб досягти здорових змін. Інакше ми програємо половину битви".

Однією з таких корисних змін може бути збільшення кількості жирів у раціоні подружжя – за умови, що це будуть правильні жири. Корисні жири містяться в горіхах, насінні, лососі, авокадо та оливковій олії. Однак трансжирні кислоти, які можуть надходити з природних або промислових джерел і містяться, наприклад, у маргарині, пончиках, смаженій їжі та інших оброблених продуктах, пов’язані з вищим ризиком безпліддя.

Дієта, багата рослинною їжею, також може бути корисною. Дослідники з Гарвардської школи громадського здоров’я оцінювали раціон харчування групи з 18 555 жінок протягом восьми років, коли вони намагалися завагітніти або завагітніли. Вчені виявили, що споживання білків рослинного походження, таких як бобові, замість білків тваринного походження, таких як червоне м’ясо, на понад 50% зменшує ризик овуляційного безпліддя.

Автори, які 2021 року вивчали дослідження про можливий зв’язок між дієтою та жіночою фертильністю, дійшли висновку, що, хоча їхні рекомендації стосуються жінок, "дієта та схеми харчування, безсумнівно, важливі для чоловічої та жіночої фертильності".

Дослідники зробили детальний огляд впливу окремих поживних речовин і продуктів, які їх містять. Вони також наголосили на важливості залучення клінічного дієтолога до консультації пар, які планують вагітність. Загалом вони рекомендували такі продукти, як овочі, фрукти, цільнозернові макарони та цільнозерновий хліб, жирну рибу, бобові, яйця та нежирне м’ясо. Вони також звернули увагу на важливу роль деяких поживних речовин, якими часто нехтують - наприклад, йоду, який сприяє правильному розвитку плоду та функції щитоподібної залози майбутньої матері.

Щодо алкоголю поради є чіткими та послідовними. CDC стверджує: "Немає відомих безпечних доз алкоголю під час вагітності або під час спроби завагітніти". Це стосується усіх видів алкоголю, зокрема вина та пива. Вчені радять уникати алкоголю взагалі.

Хоча певні продукти дійсно відіграють позитивну роль у фертильності, важливо не перебільшувати їхню силу. Безпліддя є комплексним, як і його причини. Турбота про дієту може викликати непотрібний стрес, а також почуття провини та сорому. Ті, хто не можу завагітніти, можуть бути впевнені, що проблема навряд чи криється в чомусь конкретному, що вони з'їли чи чого не їли.

Вілкінсон каже, що люди з проблемами фертильності часто шукають якусь одну їжу, яка сприяє фертильності, але краще прагнути до загального здорового способу харчування.

"У чатах про фертильність багато говорять про те, що ананас - це якась чарівна їжа для фертильності, якщо ви намагаєтесь завагітніти. Однак немає жодної їжі чи добавки, яка б так працювала", - каже вона.

* Ця стаття містить лише загальну інформацію та немає розглядатися як заміна медичної консультації.

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