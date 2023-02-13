Таємничі літаючі об'єкти над Північною Америкою: запитання без відповідей

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бійці ВМС США дістають з води збиту над Америкою китайську повітряну кулю

1 година тому

Збройні сили США цього місяця збили чотири повітряні об’єкти над небом Північної Америки, викликавши більше запитань, ніж відповідей про те, що відбувається високо над землею.

Наприкінці минулих вихідних у неділю ввечері з’явилася новина про останній збитий таємничий об'єкт.

Це був третій непізнаний літаючий предмет, який ширяв у небі за минулі три дні, і через тиждень після того, як повітряна куля з антенами перетнула США, перш ніж її також збила американська авіація.

Величезний розвідувальний апарат найбільшої наддержави світу зараз намагається зрозуміти, що це відбувається.

Ось основні питання, на які вони шукають відповідь.

Що це за об’єкти?

Три таємничі об'єкти, збиті за останні кілька днів, сильно відрізняються за розміром і формою від великої повітряної кулі.

Об'єкт перший - у формі автомобіля

Це було щось "розміром з невеликий автомобіль" і летіло в повітрі на висоті 40 000 футів (12 000 м) у напрямку Північного полюса без будь-якої системи руху або контролю.

Об'єкт був збитий над Аляскою минулої п’ятниці, 10 лютого, через "велику небезпеку", за словами офіційних осіб, оскільки він становив загрозу для цивільних літаків.

Об'єкт два - циліндричний

Він був описаний щось як "циліндричної" форми і вперше помічений над територією Юкон в Канаді в п'ятницю ввечері. Його збили в суботу.

Об'єкт три - восьмигранний

Вперше це було помічено в суботу вдень на північ від кордону США і Канади, але винищувачі, що піднялися з Орегону, не змогли зафіксувати об'єкт на заході сонця.

Наступного дня його знову зафіксували в Монтані, відстежили через Вісконсін і збили над озером Гурон у Мічигані.

Офіційні особи публічно не коментували його форму, але один анонімний чиновник сказав, що він мав "восьмикутну структуру" без видимих датчиків.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Збиття китайської повітряної кулі над США

Що насправді робила перша повітряна куля?

Вперше її помітили 28 січня на Алясці, потім у Монтані, а пізніше збили біля східного узбережжя 4 лютого. У Пентагоні США заявили, що це була китайська повітряна куля-шпигун, яка летіла на висоті близько 60 000 футів.

Фрагменти повітряної кулі приземлилися на семимильну глибину біля узбережжя США.

Зараз екіпажі евакуаторів збирають частину уламків та використовують човни та міні підводні апарати, щоб дістатися до іншого обладнання збитої кулі.

Американські офіційні особи досить детально описали цю повітряну кулю — 60 метрів (200 футів) у висоту, укомплектована декількома антенами, сонячними батареями та обладнанням для спостереження — але нічого не сказали про те, які дані, на їхню думку, вона збирала.

Відсутність інформації викликала критику з боку обох основних партій в США.

"Я справді стурбований тим, чому адміністрація не надає більшої відкритості щодо того, що їй відомо", — сказав конгресмен Джим Хаймс з комітету з розвідки Палати представників.

Скільки всього літаючих об'єктів?

Це не єдині чотири об’єкти, які потрапили в новини за останні пару тижнів.

Військово-повітряні сили Колумбії помітили повітряну кулю, яка, як вважають, пролетіла через кілька країн Латинської Америки.

Питання полягає в тому, чи насправді з'явилось більше об’єктів, чи причиною є покращені методи їх виявлення.

Після того, як було помічено першу повітряну кулю, радар, яким керує Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), був вдосконалений для виявлення менших об’єктів.

Як сказав Reuters один американський чиновник, "зараз ми точно шукаємо краще".

У 2022 році було зареєстровано 366 нових випадків спостереження порівняно з попереднім роком. З них 163 були повітряними кулями, 26 були дронами, а шість були описані як завади.

Це все пов’язано з Китаєм?

Відносини між двома країнами погіршилися після того, як США звинуватили Китай у використанні повітряної кулі для шпигунства.

Держсекретар США Ентоні Блінкен навіть скасував поїздку до Пекіна.

США пов’язали повітряну кулю, яку вони збили в Атлантичному океані, з глобальною програмою спостереження, за якою, за їх словами, стоїть Китай.

Уряд Великої Британії заявив, що зробить "все можливе", щоб захистити країну від загрози шпигунських повітряних куль.

Китай взяв на себе відповідальність за цю першу повітряну кулю та ту, що була помічена в Латинській Америці, але заперечив, що вони використовувалися для шпигунства, заявивши, що це були прилади для моніторингу погоди, які збились з курсу.

Знищення повітряної кулі в США "серйозно порушило міжнародну практику", заявив Пекін, додавши, що він залишає за собою право "використовувати необхідні засоби для вирішення подібних ситуацій".

На пресконференції в неділю ввечері командувач ВПС США сказав, що він не може пояснити, що являли собою три останні об’єкти, які вони збили в повітрі.

Високопоставлений американський чиновник сказав ABC News, що ці три об'єкти, швидше за все, були метеорологічними приладами, а не повітряними кулями для спостереження.