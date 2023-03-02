Росія каже, що у Брянській області українські диверсанти. Київ заперечує

Автор фото, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ Підпис до фото, Запуск безпілотника Ту-141 ("Стриж") під час навчань ЗСУ у вересні 2021 року

44 хвилин(и) тому

Керівник Брянської області Олександр Богомаз заявив, що до прикордонного Климівського району області проникли "українські диверсанти".

Губернатор Богомаз заявив, що до села Любечани, яке розташоване у Климівському районі безпосередньо на кордоні з Україною, проникла "українська диверсійно-розвідувальна група". За його словами, обстріляно автомобіль, внаслідок чого загинув мирний житель, також поранено дитину 10 років.

Українська прикордонна служба цей інцидент не прокоментувала. У генштабі ЗСУ сказали, що українські військові діють виключно на території України.

"Це питання до ГУР - все що відбувається у ворога. ЗСУ працюють на територіі України", - заявив співрозмовник BBC у генштабі.

Як розвивались події

Вранці у четвер Богомаз повідомив, що на територію Росії до прикордонного села Любечани проникла група українських диверсантів. За заявою губернатора, у селі загинула одна людина і поранено дитину.

Після цього телеграм-канали почали розповсюджувати інформацію про те, що диверсійна група обстріляла шкільний автобус. Загиблий начебто був водієм цього автобуса та помер на місці, а десятирічна дівчинка нібито померла у лікарні.

"Машина, що проїжджала, відвезла трьох школярів подалі від диверсантів, у тому числі пораненого хлопчика. Йому вистрілили у спину", - писав телеграм-канал Shot із посиланням на неназване джерело.

Про це ж писали такі проросійські чи пов'язані з російською владою та правоохоронними органами канали як Readovka, "112".

Потім повідомлення про смерть дівчинки стали спростовувати офіційні особи. Readovka з посиланням на "місцеву владу" повідомила, що дівчинка вижила і перебуває в лікарні з пораненням.

Після цього часу заступник губернатора Брянської області спростувала державній агенції "РИА Новости" обстріл автобуса, заявивши, що школи в цьому селі працюють у дистанційному режимі.

Схоже трапилося і з численними повідомленнями про те, що диверсанти перебралися до іншого брянського села Сушани і взяли там у заручники місцевих жителів.

Спершу Readovka повідомила про те, що диверсанти могли взяти жителів Сушан у заручники, у тому числі й дітей. А потім телегра-канал Baza повідомив, що група з 50 українських диверсантів взяла у заручники кілька людей.

Інформацію про заручників повідомляли і "РИА Новости" з посиланням на "представника екстрених служб". Телеграм-канал Shot писав, що у заручниках може бути до шести осіб.

Пізніше і "ТАСС" із посиланням на "силові структури" повідомив про те, що у Брянській області йде бойове зіткнення з диверсантами, які проникли у два села, "в одному з них узявши до заручників місцевих жителів".

Пізніше телеканал RT повідомив, що влада Брянської області не підтверджує інформацію про взяття заручників диверсантами у селі Сушани. "ТАСС" із посиланням на "місцевого жителя, який став очевидцем події", стверджує, що диверсанти взяли в заручники і потім відпустили фельдшера села Любечани, який їхав власним автомобілем із села Новий Ропськ.

Тим часом телеграм-канал Shot взагалі звинуватив ЗСУ в інформаційно-психологічній операції: нібито за повідомленнями про "десятки диверсантів", "підриви інфраструктури" та "безліч заручників" можуть стояти українські спецслужби для того, щоб посіяти паніку і заплутати роботу російських екстрених служб.

У Кремлі одразу відреагували на інцидент у прикордонній області.

Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав його атакою українських терористів. Він також заявив, що поки що невідомо, чи "буде змінено статус спецоперації у зв'язку з атакою українських диверсантів у Брянській області".

Кілька російських ЗМІ - "Верстка", RTVI та радіо "Маяк" - також стверджують, що Володимир Путін проведе "найближчим часом" або вже проводить засідання Ради безпеки.

Прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив, що засідання Ради безпеки сьогодні не заплановане.

Це друга атака безпілотників на території області за цей тиждень. У ніч проти вівторка, 28 лютого, над Суражським районом області, як повідомляв губернатор, збили український безпілотний літальний апарат. Постраждалих і руйнувань не було, заявила влада регіону.

Минулого вівторка безпілотники впали у Підмосков'ї та ще чотирьох регіонах Росії. Міноборони Росії звинуватило в атаках безпілотників "київський режим".

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк напередодні заявив, що Україна не атакує Росію, а веде оборонну війну. "Україна не завдає ударів територією РФ. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій", - написав Подоляк у твіттері.