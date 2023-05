Брехня, гроші і синдром Мюнхгаузена. Історія шахрайства, за якою стоїть рідкісний розлад

Для Меган та її матері Джин цей "Бал Попелюшки" був іще одним шансом зібрати гроші для їхньої благодійної організації Believe in Magic ("Вір у диво"). За останні два роки вони здійснили сотні бажань важкохворих дітей, зокрема влаштовували їм вечірки та дарували поїздки в Діснейленд. Гості також знали, що 20-річна Меган сама має пухлину головного мозку.

Меган

Натхненням для створення Believe in Magic стала боротьба Меган із власною хворобою. Після розлучення батьків Меган жила зі своєю матір’ю Джин, і мала досить звичне дитинство у передмісті. Але у 13 років Меган діагностували ідіопатичну внутрішньочерепну гіпертензію – захворювання, яке чинить тиск на мозок.

Через кілька років Джин розповіла друзям, що у Меган також виявили пухлину мозку. Це надихнуло Меган, якій тоді було 16 років, заснувати Believe in Magic, щоб дарувати радість дітям, які тяжко хворіють.

Однак на піку успіху Believe in Magic Джин оголосила, що ситуація з пухлиною головного мозку Меган погіршилася, і їй потрібно зібрати 120 000 фунтів стерлінгів для екстреного рятівного лікування в США. Прихильники Меган поспішили на допомогу, і вони зібрали гроші менш ніж за 48 годин.

Батьки стали детективами

Приватний детектив

Розслідування

Сестри

Синдром Мюнхгаузена

Підтримка знаменитостей

Для Меган і Джин одним із мотивів могла бути улюблена благодійна організація – те, що Меган сама мала небезпечну для життя пухлину мозку, можливо, допомогло Believe in Magic охопити більше дітей. Колишня приятелька Джин пригадує, як під час заходу Believe in Magic у Лондонському Тауері вона сказала: "Чим більше Мег хворіє, тим більше уваги нам приділяють, тим більше грошей ми заробляємо".