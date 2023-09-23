Україна стверджує, що через удар по Севастополю у важкому стані два генерали. Росія мовчить

Автор фото, Reuters

24 хвилин(и) тому

Українська сторона заявляє, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі 22 вересня загинули щонайменше 9 осіб з керівного складу штабу ЧС РФ, поранення отримали 16. Серед важко поранених — високопоставлені російські генерали. Росія цю інформацію не підтверджує.

Про це в ексклюзивному коментарі українській службі Голосу Америки повідомив начальник головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов.

Буданов уточнив, що, за інформацією ГУР, у дуже важкому стані командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук.

Без свідомості начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков.

"Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі — вони не входять у той перелік, який я вам озвучив”, — повідомив Кирило Буданов.

Автор фото, міноборони РФ Підпис до фото, Генерал-лейтенант Олег Цеков — командир 200 ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ.

Раніше у мережі публікували непідтверджені дані, що загинути під час атаки міг також командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Віктор Соколов.

Але Буданов цю інформацію не підтвердив. За словами начальника ГУР, розвідка наразі нічого не знає про стан Соколова.

Автор фото, міноборони РФ Підпис до фото, Олександр Романчук — командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника у 2023 році.

На питання, яку роль в плануванні удару відіграли партизани та місцеві мешканці, Буданов відповів, що розвідка збирає дані з усіх джерел.

“Зрозуміло, що агентурні джерела — одні з основних”, — додав він.

Водночас Сили спецоперацій (ССО) у своєму телеграмі назвали операцію в Севастополі "пасткою для крабів".

"Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила вчасно та точно вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ в тимчасово окупованому м. Севастополь", - йдеться в повідомленні.

ССО стверджують, що передали інформацію повітряним силам і вони змогли вдарити по штабу, коли там було вище керівництво.

"Результат - десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту", - йдеться в повідомленні.

Що каже Росія

Російська сторона не підтверджує даних України, але поки що і не спростовує. Більше того, про можливі втрати після удару по штабу ЧФ РФ офіційна Москва надала мінімальну інформацію.

Після атаки міноборони Росії повідомило про єдиного загиблого військовослужбовця. А потім відразу виправило повідомлення, начебто він не загинув, а зник безвісти.